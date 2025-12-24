Festival de buts : 5 affiches de fêtes pour miser sur "Les deux équipes marquent"

Nous avons sélectionné pour vous des rencontres de Premier League, de Serie A et de la Coupe d'Afrique des Nations où les attaques devraient prendre le pas sur les défenses.

Manchester United vs Newcastle

Miser sur Manchester United dans le marché "Les deux équipes marquent" est devenu une valeur sûre cette saison. Aucune équipe de Premier League n’a été impliquée dans autant de matchs à score partagé : seules quatre de leurs rencontres n'ont pas vu de buts des deux côtés. Avec une moyenne de 3,47 buts par match en 2025/26 et un seul petit "clean sheet" au compteur, la défense des Red Devils est loin d'être sereine.

Face à eux, Newcastle United renforce cette probabilité. Sur leurs 17 derniers matchs, 11 se sont terminés avec des buts de chaque côté. Les Magpies n'ont plus gardé leur cage inviolée en championnat depuis octobre. Entre deux arrière-gardes friables et des secteurs offensifs fournis, le spectacle semble garanti à Old Trafford.

Brentford vs Bournemouth

Une autre affiche de Premier League promet de l'action devant les buts au Gtech Community Stadium. Les locaux de Brentford peinent à verrouiller leur défense, avec des buts inscrits de part et d'autre lors de sept de leurs huit derniers matchs à domicile. S'ils sont solides sur leurs terres (une seule défaite toutes compétitions confondues), ils encaissent bien plus que ce que leur staff ne pourrait tolérer.

De son côté, Bournemouth affiche une moyenne de 3,24 buts par match cette saison, la troisième plus élevée du championnat. Ce chiffre grimpe même à 4,75 lors de leurs déplacements ! Six de leurs matchs à l'extérieur ont validé le pari "BTTS", tout comme leurs quatre dernières confrontations directes en championnat. Une tendance lourde qui ne demande qu'à se confirmer.

Chelsea vs Aston Villa

À Londres, Chelsea accueille Aston Villa pour ce qui s'annonce comme l'un des chocs les plus spectaculaires de cette période de fêtes. Les Blues soufflent le chaud et le froid, mais leur récent nul (2-2) contre Newcastle confirme leur propension à être dangereux tout en restant vulnérables : sur leurs sept derniers matchs, cinq ont vu les deux équipes marquer.

Villa, de son côté, marche sur l'eau avec une série impressionnante de 10 victoires consécutives. Cependant, les hommes d'Unai Emery doivent souvent s'employer en attaque pour compenser une défense qui encaisse : leurs cinq derniers succès ont été obtenus sans "clean sheet". S'ils surperforment par rapport à leurs xG (buts attendus), cela pourrait finir par leur coûter cher face à l'armada offensive de Chelsea.

Udinese vs Lazio

Direction l'Italie pour un duel intrigant de Serie A. L'Udinese connaît une saison en dents de scie et pointe à la 12ème place, mais ses matchs sont rarement ennuyeux. Les Frioulans ont trouvé le chemin des filets lors de six de leurs huit dernières sorties en championnat.

Historiquement, cette affiche entre "I Friulani" et "I Biancocelesti" est synonyme de buts : le pari "Les deux équipes marquent" a été validé lors de leurs quatre dernières confrontations. De plus, l'Udinese figure parmi les meilleures équipes italiennes en termes de création de grosses occasions. Si la Lazio a été plus avare en buts cette saison, elle possède largement le talent nécessaire pour piquer en contre à Udine.

Nigeria vs Tunisie

La Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc ne fait que commencer, mais le spectacle est déjà au rendez-vous. Le pari BTTS s'est avéré gagnant très régulièrement depuis le coup d'envoi et cette tendance devrait se poursuivre lors de la phase de groupes. Le choc entre le Nigeria et la Tunisie lors de la deuxième journée retient toute notre attention.

Les "Super Eagles" et les "Aigles de Carthage" sont les favoris du Groupe C. Une victoire est cruciale pour s'assurer la première place et un parcours potentiellement plus clément en phase finale. À Fès, on s'attend à ce que les deux sélections se livrent dès le coup d'envoi. Avec autant de talents offensifs capables de faire la différence individuellement, tous les ingrédients sont réunis pour un match à rebondissements.

