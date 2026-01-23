Pronostic Villarreal vs Real Madrid 24/01/2026 : Moleiro peut-il faire chuter le Real ?

Notre expert en paris sportifs mise sur une rencontre très ouverte et voit Alberto Moleiro porter le "Sous-marin Jaune" vers un succès de prestige à domicile.

Pronostic Villarreal vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Villarreal vs Real Madrid

Double chance : Villarreal ou Nul – Cote de 1,66 sur Winamax

Villarreal marque plus de 1,5 but – Cote de 1,24 sur Winamax

Buteur : Alberto Moleiro – Cote de 3,80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Villarreal 3-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Villarreal – Gerard Moreno, Georges Mikautadze, Alberto Moleiro ; Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

Villarreal sort d'une semaine frustrante. Les hommes de Marcelino se sont inclinés 2-0 face au Betis en championnat, avant de chuter de nouveau (2-1) contre l'Ajax mardi en Ligue des champions. Toutefois, ce revers européen est à nuancer : les ambitions continentales du club étaient déjà enterrées.

En Liga, le bilan est bien plus reluisant. Le Sous-marin Jaune réalise un exercice domestique de haut vol, occupant la troisième place juste derrière le Real, avec un match en retard à disputer.

Côté Merengue, l'éclaircie est enfin arrivée après un début d'année 2026 cauchemardesque. Le nouvel entraîneur, Álvaro Arbeloa, a décroché son premier succès contre Levante le week-end dernier, avant de voir ses troupes étriller Monaco (6-1) en C1 mardi soir.

Les effectifs probables pour Villarreal vs Real Madrid

Composition attendue de Villarreal : Júnior – Pedraza, Veiga, Foyth, Navarro – Moleiro, Parejo, Gueye, Buchanan – Moreno, Mikautadze.

Composition attendue de Real Madrid : Courtois – Carreras, Huijsen, Asencio, Carvajal – Camavinga, Valverde – Vinícius, Bellingham, Mastantuono – Mbappé.

Le Real en danger à la Ceramica

Le déplacement à l’Estadio de la Cerámica est traditionnellement l'un des plus périlleux pour la Maison Blanche. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le Real n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matchs de championnat sur cette pelouse. Villarreal a ce don particulier de hausser son niveau de jeu dès que les Madrilènes se présentent.

Si Villarreal peine parfois face aux gros cette saison, le système de Marcelino, basé sur des transitions rapides, est taillé pour exposer les lacunes défensives adverses. Invaincus dans 79 % de leurs matchs de Liga, les locaux sont particulièrement intraitables chez eux avec une moyenne de 2,50 points par match.

Ne vous fiez pas à leur défaite en milieu de semaine : Marcelino avait fait tourner son effectif contre l'Ajax pour garder ses cadres au frais. La cote du "Villarreal ou Nul" semble offrir une excellente valeur.

Pronostic 1 Villarreal vs Real Madrid : Villarreal ou Nul – Cote de 1,66 sur Winamax

La défense madrilène sous pression

Malgré le carton contre Monaco, tout n'est pas réglé au Real. Si Vinícius Júnior a retrouvé de sa superbe, l'arrière-garde inquiète. Monaco, pourtant en plein doute en Ligue 1, a réussi à décocher 20 tirs mardi. Une semaine plus tôt, le Real avait même encaissé trois buts contre Albacete.

L'absence d'Aurélien Tchouaméni devant la défense (suspendu récemment) pèse lourd dans l'équilibre de l'équipe. Face à la vitesse de projection de Villarreal, qui marque au moins deux buts dans 80 % de ses matchs à domicile, Thibaut Courtois risque de passer une soirée agitée.

Pronostic 2 Villarreal vs Real Madrid : Villarreal marque plus de 1,5 but – Cote de 1,24 sur Winamax

Alberto Moleiro sur sa lancée

S'il y a embouteillage en attaque à Villarreal, le couloir gauche appartient sans conteste à Alberto Moleiro. La recrue estivale en provenance de Las Palmas est en feu : 4 buts lors de ses 6 dernières sorties en Liga. Avec 8 réalisations au total, il est le meilleur buteur du championnat parmi les joueurs qui ne sont pas des attaquants de pointe.

Le joueur de 22 ans, postulant sérieux pour le groupe espagnol au Mondial 2026, profite des difficultés actuelles des latéraux madrilènes. Face à un Dani Carvajal qui manque encore de rythme, Moleiro a toutes les cartes en main pour s'illustrer de nouveau.

Pronostic 3 Villarreal vs Real Madrid : Buteur : Alberto Moleiro – Cote de 3,80 sur Winamax

