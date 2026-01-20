Pronostic Slavia Prague vs Barcelone 21/01/2026 : Lewandowski pour faire la différence

Notre expert en paris sportifs s'attend à une victoire solide des Catalans pour consolider leur place dans le top 8. Robert Lewandowski est attendu au tournant pour porter l'attaque des Blaugranas.

Pronostic Slavia Prague vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Slavia Prague vs Barcelone

Robert Lewandowski buteur à tout moment : @ 1,70 sur Winamax

Barcelone marque plus de 2,5 buts : @ 1,85 sur Winamax

Barcelone gagne sans encaisser de but : @ 2,62 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Slavia Prague 0-3 Barcelone

Pronostic des buteurs : Barcelone – Robert Lewandowski (x2), Marcus Rashford

Le Slavia Prague aborde cette rencontre avec un handicap majeur : le manque de rythme. Les Tchèques n'ont pas encore repris leur championnat après la trêve hivernale. Leur dernière sortie européenne remonte à début décembre (défaite 3-0 contre Tottenham) et ils n'ont disputé qu'un seul match officiel depuis.

À l'inverse, le FC Barcelone est déjà en plein marathon avec ce sixième match en 2026. Malgré un accroc surprise face à la Real Sociedad dimanche dernier (défaite 2-1), les hommes de Hansi Flick affichaient un bilan parfait depuis le début de l'année. Actuellement juste en dehors du top 8 de la compétition, le Barça se doit de réagir immédiatement.

Les effectifs probables pour Slavia Prague vs Barcelone

Composition attendue de Slavia Prague : Stanek, Mbodji, Chaloupek, Zima, Moses, Dorley, Sadilek, Sanyang, Provod, Doudera, Chory.

Composition attendue de Barcelone : J. García, Balde, E. García, Cubarsi, Kounde, Pedri, De Jong, Rashford, Olmo, Raphinha, Lewandowski.

Lewandowski pour dicter sa loi à Prague

La concurrence est rude pour le poste de numéro 9 dans le système de Flick. Si Ferran Torres a souvent eu les faveurs du coach cette saison, c'est bien Robert Lewandowski qui a brillé lors de la finale de la Supercoupe contre le Real Madrid.

Profitant de la blessure de Ferran, le Polonais de 37 ans devrait disposer de tout le match pour s'illustrer. S'il n'a pas encore marqué en C1 cette saison, son efficacité en Liga (un but toutes les 80 minutes) prouve qu'il reste l'un des meilleurs finisseurs au monde. Face à une défense du Slavia qui risque de manquer de répondant physique, le "Cyborg" a toutes les chances de trouver la faille.

Pronostic 1 Slavia Prague vs Barcelone : Robert Lewandowski buteur à tout moment : @ 1,70 sur Winamax

Le Barça veut soigner sa différence de buts

Malgré l'absence de Lamine Yamal (suspendu), Barcelone a prouvé sa force de frappe en écrasant l'Athletic Bilbao 5-0 il y a quinze jours. Le retour de Raphinha en tant que titulaire apporte une menace supplémentaire pour les Tchèques.

Dans ce nouveau format de la Ligue des champions, la différence de buts pourrait être déterminante pour accrocher le top 8. Barcelone ne devrait donc pas lever le pied, même en cas d'avantage confortable. Avec une moyenne de 2,33 buts par match en Europe cette saison, les Catalans ont les armes pour bousculer une défense de Prague qui a déjà encaissé trois buts face à l'Inter, Arsenal et Tottenham.

Pronostic 2 Slavia Prague vs Barcelone : Barcelone marque plus de 2,5 buts : @ 1,85 sur Winamax

Une défense catalane prête au blanchissage

Depuis leur match nul inaugural contre Bodo/Glimt (2-2), le Slavia Prague traverse un désert offensif inquiétant : cinq matchs consécutifs sans le moindre but marqué en Ligue des champions. Les champions de République tchèque peinent à se créer des occasions franches.

De son côté, si la défense du Barça a pu paraître fébrile par moments, elle s'est stabilisée sous Flick avec six "clean sheets" lors des huit derniers matchs officiels. La solidité de Joan Garcia dans les cages et une ligne défensive plus compacte devraient suffire à contenir les rares assauts du Slavia. Une victoire nette et sans bavure des Blaugranas est le scénario le plus probable.

Pronostic 3 Slavia Prague vs Barcelone : Barcelone gagne sans encaisser de but : @ 2,62 sur Winamax

