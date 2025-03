Pronostic Saint-Etienne PSG - Ligue 1 29/03/2025 : Les Parisiens l'emportent facilement à l'extérieur !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Saint-Etienne PSG, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, ce samedi à 19h00.

Pronostic St Etienne PSG : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour St Etienne PSG

Le PSG gagne et plus de 3,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,54 sur Unibet, soit une probabilité de 64% que les Parisiens l'emportent dans un match avec beaucoup de buts.

que les Parisiens l'emportent dans un match avec beaucoup de buts. Deuxième mi-temps avec le plus de buts ⭐ à la cote de 1,83 sur Unibet, soit une probabilité de 54% que la seconde période soit la plus prolifique.

que la seconde période soit la plus prolifique. Le PSG gagne et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,86 sur Unibet, soit une probabilité de 53% que le club parisien gagne et les deux équipes trouvent la faille.

🔮 Nous prédisons une victoire de 3-1 pour le PSG à l'extérieur contre St Etienne.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Que le PSG gagne ce match ou non n'est pas vraiment en question, c'est plutôt une question de combien. Les hommes de Luis Enrique ont remporté sept matchs d'affilée en Ligue 1 et sont invaincus cette saison. St Etienne, en 17e position, ne devrait pas changer cela, et une victoire pour le titre est possible.

Les hôtes sont en lutte pour la relégation, n'ayant pas gagné depuis neuf matchs, et ils n'ont pas gardé une feuille propre depuis novembre. C'est loin d'être idéal lorsque vous affrontez une équipe avec 73 buts en 26 matchs, surtout avec Ousmane Dembele en pleine forme.

👥 Les effectifs probables pour St Etienne PSG

Composition attendue du PSG :

Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Willian Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Composition attendue de St Etienne :

Larsonneur, Macon, Abdelhamid, Nade, Petrot, Moueffek, Ekwah, Cardona, Bouchouari, Davitashvili, Stassin.

Les meilleurs paris à prendre pour Sainté PSG

Pronostic 1 St Etienne vs PSG : Le PSG gagne et plus de 3,5 buts dans le match - cote de 1,54 sur Unibet

Il est rare de voir une équipe dans les meilleures ligues d'Europe dominer leur division comme le fait le PSG. Les Parisiens sont proches d'une saison invincible, et si les résultats vont dans leur sens, ils pourraient décrocher le titre ce week-end. Cela nécessiterait une défaite surprise de Marseille et un match nul entre Nice et Monaco, mais les géants français feront leur part.

Les hommes d'Enrique ont été impitoyables, remportant sept matchs de championnat d'affilée - marquant 3 buts ou plus dans tous sauf un. Six de leurs sept derniers matchs se sont terminés avec plus de 3,5 buts, et lors de leur dernier match, ils ont battu leurs rivaux, Marseille. Il est difficile de voir comment l'ASSE, avec Maxime Bernauer suspendu et 18 buts concédés en six matchs, pourrait les garder à distance.

Dembele est la menace clé, ayant inscrit huit buts lors de ses neuf dernières apparitions pour le club et le pays. Il a également marqué dans chaque match de Ligue 1 qu'il a commencé depuis décembre.

Pronostic 2 St Etienne vs PSG : Deuxième mi-temps avec le plus de buts - cote de 1,83 sur Unibet

Le PSG a été prolifique devant le but toute la saison. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que tant de buts ont été marqués en seconde mi-temps de leurs matchs de Ligue 1. Ils ont également marqué plus dans les 15 dernières minutes (19) que toute autre équipe de la ligue.

Au cours de la saison 2024/25, les leaders de la ligue ont trouvé le filet 32 fois - et encaissé sept buts - en premières mi-temps. Et en secondes mi-temps ? Cela monte à 41 buts marqués et 18 encaissés, soit une augmentation de 20 buts.

Ajoutez à cela le fait que St Etienne a le troisième pire bilan de la division en deuxième mi-temps, et tout devient clair. L'équipe d'Eirik Horneland a concédé 10 buts dans les 15 dernières minutes des matchs, et nous savons à quel point le PSG y prospère. Malheureusement, aucun supporter visiteur ne sera là pour le voir car ils ont été interdits pour celui-ci.

Pronostic 3 St Etienne vs PSG : Le PSG gagne et les deux équipes marquent - cote de 1,86 sur Unibet

Aussi phénoménal que le PSG ait été vers l'avant, leur défense reste vulnérable. Aucune équipe de la division n'a participé à plus de matchs où les deux équipes ont marqué (77%). Peu importe si c'est à domicile ou à l'extérieur, ils n'ont joué que six matchs où cela n'est pas arrivé.

Les Verts pensent pouvoir marquer, surtout compte tenu du fait qu'ils ont marqué dans 10 de leurs 12 derniers matchs. Même en défaite, l'ASSE trouve généralement un moyen, et avec les Parisiens à la défense assez perméable, ils verront des opportunités à exploiter. Ils l'ont fait la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, avec Zuriko Davitashvili marquant au Parc des Princes lors d'une défaite 2-1.

Compte tenu de tout cela, nos pronostics pour St Etienne vs PSG indiquent qu'il ne serait pas surprenant de voir des buts des deux côtés.

