Pronostic Roma vs AC Milan 25/01/2026 : les Rossoneri favoris d'un duel spectaculaire

L'AC Milan reste invaincu hors de ses bases, tandis que la Roma affiche une solide moyenne de 2,10 points par match à domicile. Qui fera tomber l'autre ce week-end ?

Pronostic Roma vs AC Milan : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Roma vs AC Milan

AC Milan (Remboursé si nul) : cote de 1,95 sur Winamax

Les deux équipes marquent (Oui) : cote de 1,67 sur Winamax

Match nul à la mi-temps : cote de 1,90 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Roma 1-2 AC Milan

Pronostic des buteurs : Roma – Donyell Malen ; AC Milan – Rafael Leão, Christian Pulišić

Les hommes de Gian Piero Gasperini ont eu un jeudi soir chargé en Ligue Europa, s'imposant 2-0 face à Stuttgart. Un bémol de taille : leurs adversaires de dimanche ont bénéficié de six jours de repos complets depuis leur dernier match à Côme.

La Louve se montre très régulière en championnat avec sept victoires pour trois défaites à l'Olimpico. Si les Romains ont remporté cinq de leurs six dernières réceptions, ils peinent toutefois face aux cadors, s'étant inclinés 1-0 contre l'Inter et le Napoli.

De son côté, l'AC Milan n'a plus connu la défaite en Serie A depuis le 23 août. Sur une série de deux victoires consécutives, les Rossoneri de Massimiliano Allegri sont plus performants à l'extérieur (2,20 pts/match) qu'à San Siro (2,18 pts/match). Offensivement, Milan se montre d'un réalisme clinique en déplacement avec 1,70 but marqué par match, dépassant largement ses statistiques de buts attendus (xG).

Les effectifs probables pour Roma vs AC Milan

Composition attendue de Roma : Svilar ; Mancini, Ghilardi, Ndicka ; Koné, Cristante, Wesley, Rensch ; Pellegrini, Dybala, Malen.

Composition attendue d’AC Milan : Maignan ; Tomori, Gabbia, De Winter ; Ricci, Modric, Rabiot, Estupiñán ; Saelemaekers, Pulišić, Leão.

Parier contre des hôtes fatigués

Malgré l’excellente forme de la Roma à domicile depuis le début de la saison, les Rossoneri sont les plus susceptibles de l'emporter. Toutefois, la possibilité d’un match nul ne doit pas être exclue. C’est pourquoi nous soutenons Milan sur le marché « Remboursé si nul » ce week-end.

La Roma a concédé en moyenne 0,50 but par match à domicile, mais son total de buts attendus contre elle (xGA) est plus du double de ce montant (1,07). De plus, il est important de prendre en compte le calendrier de la Roma en Ligue Europa dans l'équation.

Après le match de Ligue Europa de la Roma contre Midtjylland fin novembre, ils avaient affronté Naples à domicile trois jours plus tard dans un scénario similaire à celui de ce week-end. Naples est à un niveau similaire à celui de Milan cette saison et les Giallorossi avaient perdu cette rencontre 1-0 à domicile. Milan est un adversaire plus redoutable en 25/26 et les hommes de Massimiliano Allegri pourraient être de véritables prétendants au Scudetto.

Pronostic 1 Roma vs AC Milan : AC Milan (Remboursé si nul) : cote de 1,95 sur Winamax

Le "BTTS" (Les deux équipes marquent) a de la valeur

Bien que les deux camps affichent un bon bilan défensif, il existe une valeur statistique sur le fait que les deux équipes marquent ce dimanche au regard de leurs confrontations directes. Lors de huit de leurs dix dernières rencontres officielles, les deux équipes ont trouvé le chemin des filets.

Les marchés de paris suggèrent que la probabilité que cela se produise dimanche n'est que de 51,28 %, contre une moyenne historique de 80 % sur le court à moyen terme. La Roma marque en moyenne 1,30 but par match à domicile, tandis que Milan marque en moyenne 1,70 but par match à l'extérieur.

Milan n'est resté muet que lors de 10 % de ses matchs à l'extérieur jusqu'à présent cette saison. La Roma a également marqué dans 70 % de ses matchs à domicile. Cela fait de la probabilité de 51,28 % que les deux camps marquent le "value bet" de notre trio de pronostics Roma vs AC Milan.

Pronostic 2 Roma vs AC Milan : Les deux équipes marquent (Oui) : cote de 1,67 sur Winamax

Une première période d'observation

Bien que les deux équipes soient susceptibles de marquer, le début de la rencontre devrait être lent. La Roma a été à égalité à la mi-temps dans 50 % de ses matchs à domicile jusqu'à présent cette saison. De son côté, l'AC Milan a fait match nul lors de 70 % de ses déplacements après les 45 premières minutes.

Les marchés de paris indiquent une probabilité de 51,28 % pour que le match de dimanche soit à égalité à la pause. Cependant, ce chiffre devrait être beaucoup plus proche de 55-60 % si l'on se base sur les statistiques.

Lorsqu'une équipe est engagée en compétition européenne en milieu de semaine, il y a toujours un risque de "gueule de bois" lors du retour aux affaires en championnat le week-end. Les hommes de Gasperini pourraient mettre un peu de temps à se mettre en route après leurs exploits en Ligue Europa. L'heure moyenne de leur premier but marqué lors des matchs à domicile est d'ailleurs la 45e minute. C'est bien au-dessus de la moyenne de la Serie A (32e minute).

Pronostic 3 Roma vs AC Milan : Match nul à la mi-temps : cote de 1,90 sur Winamax

