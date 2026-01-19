Pronostic Real Madrid vs Monaco 20/01/2026 : Mbappé prêt à faire mal à son ancien club

Notre expert en paris sportifs s'attend à une première mi-temps spectaculaire, marquée par un but de Kylian Mbappé face à son club formateur dans une rencontre où les deux attaques devraient briller.

Pronostic Real Madrid vs Monaco : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Monaco

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 2-1 Monaco

Pronostic des buteurs : Real Madrid : Kylian Mbappé (x2) ; Monaco : Folarin Balogun

La semaine a été mouvementée au Real Madrid : suite à la défaite en Supercoupe d'Espagne face au Barça, le club s'est séparé de Xabi Alonso. Alvaro Arbeloa, nommé pour lui succéder, a connu des débuts cauchemardesques avec une élimination surprise en Coupe du Roi contre Albacete.

Ce climat a instauré une atmosphère pesante au Bernabéu samedi dernier. Malgré les sifflets d'une partie du public, les Merengues ont assuré l'essentiel en s'imposant 2-0 face à Levante en Liga.

Monaco compte bien profiter de cette instabilité madrilène. Cependant, les hommes du Rocher manquent de régularité ces derniers temps, avec un bilan équilibré de quatre victoires et quatre défaites sur leurs huit derniers matchs. Ils abordent ce choc européen après un revers inquiétant à domicile contre Lorient (1-3).

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Monaco

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, F. Garcia, Huijsen, Asencio, Valverde, Güler, Tchouaméni, Bellingham, Vinícius, Mbappé, Mastantuono.

Composition attendue de Monaco : Köhn, Henrique, Dier, Kehrer, Faes, Zakaria, Golovine, Teze, Akliouche, Balogun, Biereth.

Mbappé, le bourreau de ses anciens partenaires

Le danger numéro un de cette rencontre se nomme Kylian Mbappé. Le changement d'entraîneur ne semble pas avoir entamé sa capacité à se projeter vers le but adverse. Samedi, c'est lui qui a débloqué la situation contre Levante, signant son 19ème but en 19 matchs de Liga cette saison.

En Ligue des Champions, ses statistiques sont tout aussi impressionnantes avec un but inscrit toutes les 49 minutes en moyenne. Ses neuf réalisations européennes représentent 69 % des buts du Real dans la compétition. Avec un Vinícius Júnior et un Jude Bellingham moins efficaces ces dernières semaines, miser sur Mbappé comme premier buteur offre une valeur réelle.

Pronostic 1 Real Madrid vs Monaco : Kylian Mbappé premier buteur : @ 3,25 sur Winamax

Un premier acte électrique

Le Real Madrid a montré un bien meilleur visage lors de la seconde période de son dernier match, notamment grâce aux entrées d'Arda Güler et de Franco Mastantuono. Arbeloa voudra sans doute imprimer ce rythme offensif dès le coup d'envoi mardi soir.

Cela pourrait déboucher sur une première mi-temps très ouverte, d'autant que Monaco possède une force de frappe réelle avec Folarin Balogun. Cette saison en C1, les matchs de Monaco s'emballent souvent tôt : 57 % de leurs buts marqués et 75 % de leurs buts encaissés ont eu lieu avant la pause. Le Real ayant l'habitude de frapper fort dans la première demi-heure, parier sur une première mi-temps riche en buts est un choix judicieux.

Pronostic 2 Real Madrid vs Monaco : Mi-temps la plus prolifique : 1ère mi-temps : @ 2,60 sur Winamax

Monaco peut faire trembler Courtois

Malgré son manque de constance, Monaco reste une équipe capable de coups d'éclat. Leurs matchs sont souvent spectaculaires et les deux équipes ont marqué lors de chacune de leurs quatre dernières sorties. Avec un total de 11,5 xG (buts attendus) en Ligue des champions, Monaco figure dans le top 10 des attaques les plus dangereuses de la compétition.

Arbeloa doit en plus composer avec un casse-tête défensif : Éder Militão est blessé, Álvaro Carreras est suspendu et Dani Carvajal est encore trop juste. Avec trois titulaires potentiels absents derrière, le Real risque de souffrir. Sachant que les Madrilènes ont concédé 8,6 xG dans ce tournoi (l'un des pires records du top 8), les attaquants monégasques auront forcément des opportunités.

Pronostic 3 Real Madrid vs Monaco : Les deux équipes marquent : Oui @ 1,56 sur Winamax

