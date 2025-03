Pronostic Real Madrid Leganes - La Liga 29/03/2025 : Match nul à la pause !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid Leganes, comptant pour la 29e journée de Liga, ce samedi à 21h00.

Pronostic Real Madrid Leganes : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid Leganes

Victoire du Real Madrid et moins de 3,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,98 sur Unibet, soit une probabilité de 50% que les Merengues l'emportent dans un match avec 3 buts maximum.

que les Merengues l'emportent dans un match avec 3 buts maximum. 2ème mi-temps avec le plus de buts ⭐ à la cote de 1,89 sur Unibet, soit une probabilité de 52% que la seconde période soit la plus prolifique.

que la seconde période soit la plus prolifique. Score exact (0-0) à la fin de la première mi-temps ⭐ à la cote de 4,50 sur Unibet, soit une probabilité de 22% que les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge au bout des 45 premières minutes.

🔮 Le Real Madrid devrait renouer avec une victoire 2-0 sur leurs voisins, Leganes.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le sommet du classement de la Liga 2024/25 est très serré. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont séparés uniquement par la différence de buts, tandis que l'Atlético Madrid est à seulement quatre points en troisième position. Le Real accueille ses voisins de la capitale, Leganes, samedi soir en sachant que les trois points sont essentiels pour maintenir la pression sur le Barça.

Trois victoires lors de leurs quatre derniers matchs de Liga ont permis aux hommes de Carlo Ancelotti de rester dans la course. Ce, malgré la série de sept victoires consécutives du Barça.

Le Real accueille Leganes ce week-end au Bernabeu, étant resté invaincu lors de leurs cinq dernières confrontations. En fait, Leganes n'a jamais gagné contre le Real en Liga. Leur seule victoire au Bernabeu remonte aux quarts de finale de la Copa del Rey en 2018.

Leganes n'aurait pas pu affronter le Real à un pire moment. Avant la trêve internationale, ils sont tombés dans la zone de relégation après deux défaites consécutives. Ils ont engrangé en moyenne seulement 0,63 point par match lors de leurs huit derniers matchs de Liga.

Le plus gros problème pour l'équipe de Borja Jimenez est de marquer des buts, n'ayant inscrit que 26 buts en 28 matchs jusqu'à présent. Leur rendement n'est pas aussi mauvais que l'autre club du bas de classement, Valladolid (18). Cependant, c'est toujours un problème majeur dans leur lutte pour éviter la relégation.

👥 Les effectifs probables pour Real Madrid Leganes

Composition attendue du Real Madrid :

Courtois; Vazquez, Garcia, Tchouaméni, Asencio, Valverde, Camavinga, Diaz, Rodrygo, Bellingham, Mbappé.

Composition attendue de Leganes :

Dmitrovic, Hernandez, Rosier, Sergio, Nastasic, Cruz, Brasanac, Cissé, Tapia, Neyou, Raba.

Les meilleurs paris à prendre pour Real Leganes

Pronostic 1 Real Madrid vs Leganes : Victoire du Real Madrid et moins de 3,5 buts dans le match - cote de 1,98 sur Unibet

Avant la trêve internationale, les victoires consécutives du Real contre le Rayo Vallecano et Villarreal les ont placés à égalité de points avec le Barça leader. Pendant ce temps, Leganes a subi cinq défaites lors de leurs sept derniers matchs de Liga.

En fait, les visiteurs de samedi sont entrés dans la zone de relégation avec seulement neuf points obtenus sur dix matchs en 2025 jusqu'à présent.

La faible forme de Leganes rend facile de parier sur une victoire du Real ici. Nous avons trouvé encore plus de valeur en soutenant le pari "moins de 3,5 buts". Les huit derniers matchs de Liga du Real ont tous fini avec trois buts ou moins. Pendant ce temps, seulement trois des 16 derniers matchs de Liga de Leganes ont comporté quatre buts ou plus.

Pronostic 2 Real Madrid vs Leganes : 2e mi-temps avec le plus de buts - cote de 1,89 sur Unibet

Le marché des paris suggère qu'il y a seulement 52 % de chances que la deuxième mi-temps ait plus de buts que la première. Cependant, le Real a marqué 52 % de ses buts à domicile en seconde mi-temps. Plus des deux tiers (67 %) des buts concédés à domicile sont également arrivés dans les 45 dernières minutes.

Pendant ce temps, 57 % des buts encaissés à l'extérieur par les visiteurs sont également survenus après la pause. La minute moyenne du premier but encaissé à l'extérieur par Leganes est la 54ème. La minute moyenne du premier but marqué à domicile par le Real est également la 49ème.

C'est certainement un pari que nous sommes heureux de soutenir à une cote supérieure à la moyenne.

Pronostic 3 Real Madrid vs Leganes : Score exact (0-0) à la fin de la première mi-temps - cote de 4,50 sur Unibet

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pensons qu'il vaut la peine de parier sur une première mi-temps sans but dans le cadre de nos pronostics pour Real Madrid vs Leganes.

Premièrement, c'est le premier match de retour en Liga après une série chargée de matchs internationaux pour beaucoup de joueurs du Real Madrid. Il n'y a qu'un jour ou deux de repos entre leurs voyages internationaux et leur derby avec Leganes. Il peut falloir un peu de temps pour que les joueurs du Real retrouvent leur rythme.

De plus, 31 % des matchs à domicile du Real n'ont vu aucun but en première mi-temps. Pendant ce temps, 36 % des matchs à l'extérieur de Leganes ont été sans but à la pause. La probabilité que le match soit sans but à la pause est fixée à seulement 22 %. Cela offre une bonne valeur puisque les joueurs du Real reviendront tranquillement après leurs obligations internationales.

