Pronostic PSG vs Lille 16/01/2026 : les Dogues face au réveil du champion

Surpris par une défaite inattendue lundi dernier, les Parisiens auront à cœur de réagir. Nous misons sur un rebond des hommes de Luis Enrique face à des Lillois toujours accrocheurs.

Pronostic PSG vs Lille : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Lille

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 2-1 Lille

Pronostic des buteurs : PSG – Ousmane Dembélé, Désiré Doué ; Lille – Olivier Giroud

Le Paris Saint-Germain a ajouté un trophée à sa vitrine la semaine dernière en remportant le Trophée des Champions. En revanche, le rêve d'un sacre en Coupe de France s'est envolé après un revers surprise à domicile contre le Paris FC lundi. Luis Enrique et ses joueurs n'ont pas pour habitude d'enchaîner deux contre-performances de suite ; on attend donc une réaction d'orgueil pour ce retour aux affaires en Ligue 1.

De leur côté, les Dogues peinent à trouver de la régularité, la faute à un calendrier européen et national chargé. Battus lors de leur dernière sortie en championnat, ils ont également chuté face à Lyon en coupe dimanche dernier. Néanmoins, Lille occupe une solide quatrième place et dispose de l'une des attaques les plus prolifiques du championnat.

Les effectifs probables pour PSG vs Lille

Composition attendue de PSG : Chevalier, Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

Composition attendue de Lille : Özer, Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud, Bentaleb, Bouaddi, Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo, Giroud.

Des buts des deux côtés au Parc

Lancé dans la course au titre, le PSG voudra reprendre provisoirement la tête du classement vendredi soir, en attendant le match du leader lensois face à Auxerre samedi. Malgré les absences d'Achraf Hakimi et d'Ibrahim Mbaye (partis à la CAN) ainsi que la blessure de Kang-In Lee, le potentiel offensif parisien reste impressionnant.

Lille n'est pas en reste cette saison. Si Hamza Igamane est également à la CAN et qu'André Silva est incertain, l'armada lilloise reste menaçante. Historiquement, cette affiche est synonyme de spectacle : les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors de leurs neuf dernières confrontations. Un scénario qui semble bien parti pour se répéter.

Pronostic 1 PSG vs Lille : Les deux équipes marquent @ 1,59 sur Unibet

Le spectacle attendu après la pause

Le PSG a tendance à être plus efficace (et plus vulnérable) en seconde période. Mais cette statistique est encore plus frappante chez les Lillois : lors de cette saison 2025/26, leurs matchs ont généré 16 buts en première mi-temps contre 39 après le repos !

Cette rencontre oppose deux des trois meilleures attaques de Ligue 1 en seconde période. Si l'enjeu pourrait fermer le jeu durant le premier acte entre le 2ème et le 4ème, les espaces devraient logiquement s'ouvrir au fil des minutes. Pour rappel, lors de leur confrontation en octobre, tous les buts avaient été inscrits après la pause.

Pronostic 2 PSG vs Lille : Seconde mi-temps la plus prolifique @ 1,91 sur Unibet

Ousmane Dembélé, le facteur X

De retour en pleine possession de ses moyens au Parc des Princes, Ousmane Dembélé réalise une saison pleine malgré quelques pépins physiques. L'ailier français totalise déjà 10 contributions directes (buts et passes) en 17 matchs, dont une forme étincelante depuis le début du mois de décembre.

À 28 ans, "Dembouz" est le danger numéro un pour l'arrière-garde de Bruno Génésio. L'ancien Barcelonais connaît d'ailleurs bien les Lillois, contre qui il a déjà été décisif à cinq reprises en autant de rencontres. Si Désiré Doué et Gonçalo Ramos sont également en forme, Dembélé semble le plus à même de faire trembler les filets devant son public.

Pronostic 3 PSG vs Lille : Ousmane Dembélé buteur à tout moment @ 2,01 sur Unibet

