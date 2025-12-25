Pronostic Nottingham Forest vs Manchester City 27/12/2025 : City sur sa lancée

Les Cityzens affichent une forme étincelante en cette fin d'année 2025 et disposent d'une puissance de feu qui devrait s'avérer trop importante pour les "Tricky Trees".

Pronostic Nottingham Forest vs Manchester City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Nottingham Forest vs Manchester City

Résultat du match : Victoire de Manchester City – cote de 1,56 sur Winamax

Les deux équipes marquent : Non – cote de 1,94 sur Winamax

Buteur ou passeur : Phil Foden – cote de 1.95 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Nottingham Forest 0-2 Manchester City

Pronostic des buteurs : Man City – Erling Haaland, Phil Foden

Nottingham Forest a vu sa belle série s'interrompre lundi soir avec une défaite 1-0 face à Fulham. Avant ce revers, les hommes de Sean Dyche restaient sur une dynamique impressionnante avec six victoires en huit matchs, dont un succès probant (3-0) contre Tottenham. Si Dyche a considérablement stabilisé l'équipe, Forest s'attaque ici à son plus gros défi depuis des mois.

De son côté, Manchester City marche sur l'eau. Les hommes de Pep Guardiola restent sur sept victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont cinq en Premier League, tout en affichant une efficacité offensive redoutable. Solidement installés à la deuxième place après leur victoire 3-0 contre West Ham, les Cityzens viennent d'enchaîner trois "clean sheets" de rang et mettent une pression constante sur Arsenal en tête du classement.

Les effectifs probables pour Nottingham Forest vs Manchester City

Composition attendue de Nottingham Forest : John Victor, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Douglas Luiz, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Reijnders, Gonzalez, Cherki, Bernardo Silva, Foden, Haaland.

Une victoire attendue à l'extérieur

Au vu de la forme actuelle, il est difficile d'imaginer un autre scénario qu'une victoire des Cityzens au City Ground. Certes, City doit composer sans Omar Marmoush et Rayan Aït-Nouri (partis à la CAN), tandis que Rodri, John Stones, Jeremy Doku et Oscar Bobb sont toujours à l'infirmerie.

Cependant, l'effectif de Pep Guardiola dispose d'une profondeur que Forest ne peut égaler, d'autant que les locaux sont eux aussi privés de cadres comme Ibrahim Sangaré et Willy Boly (CAN), sans oublier les doutes entourant Ola Aina et Chris Wood. Porté par une confiance au sommet, City part largement favori pour empocher les trois points.

Pronostic 1 Nottingham Forest vs Manchester City : Résultat du match : Victoire de Manchester City – cote de 1,56 sur Winamax

Un nouveau "clean sheet" pour les visiteurs ?

En plus de leur armada offensive, les Cityzens impressionnent par leur solidité défensive. Ils ont gardé leur cage inviolée lors de quatre de leurs cinq derniers matchs. En ce mois de décembre, seul le Real Madrid a réussi à tromper leur vigilance.

Face à eux, Forest est resté muet lors de trois de ses cinq dernières sorties en championnat. La tâche s'annonce donc immense pour les attaquants de Dyche face à un bloc mancunien très difficile à bouger. Un après-midi tranquille semble se profiler pour Gianluigi Donnarumma.

Pronostic 2 Nottingham Forest vs Manchester City: Les deux équipes marquent : Non – cote de 1,94 sur Winamax

Phil Foden, l'alternative à Haaland

Si Erling Haaland reste le danger numéro un, sa cote de buteur offre peu de valeur au vu de son rythme actuel (19 buts en 17 matchs). Pour trouver de meilleures opportunités, il faut se tourner vers Phil Foden ou la pépite Rayan Cherki.

L'international anglais est notre choix prioritaire : Foden totalise 18 contributions directes (buts ou passes) en 27 matchs cette saison. Sur ses cinq dernières sorties en Premier League, il a été décisif à sept reprises. Face à une défense de Forest qui risque de subir tout le match, Foden aura de nombreuses occasions de briller, que ce soit à la conclusion ou à la dernière passe.

Pronostic 3 Nottingham Forest vs Manchester City : Buteur ou passeur : Phil Foden – cote de 1.95 sur Winamax

