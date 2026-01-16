Pronostic Nottingham Forest vs Arsenal 17/01/2026 : les Gunners sont inarrêtables

Difficile d’imaginer qui pourra stopper les Gunners, lancés à pleine vitesse pour consolider leur fauteuil de leader en tête du classement.

Pronostic Nottingham Forest vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Nottingham Forest vs Arsenal

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Nottingham Forest a décroché une victoire vitale face à West Ham lors de son dernier match de Premier League. Pour autant, leur forme globale reste irrégulière. Leur récente élimination en FA Cup face à Wrexham porte leur bilan à une seule victoire sur les six dernières rencontres. S’ils bénéficient de l'avantage du terrain ce week-end, ils ont souvent montré des signes de faiblesse face aux cadors du championnat.

Ce samedi, Forest ne se contente pas d'affronter une grosse écurie, mais bien l'équipe la plus en forme du pays. Arsenal a remporté neuf de ses dix derniers matchs officiels, creusant un écart de six points sur Manchester City. Si les blessures ont quelque peu fragilisé leur assise défensive ces derniers temps, les hommes de Mikel Arteta parviennent systématiquement à marquer plus que leurs adversaires.

Les effectifs probables pour Nottingham Forest vs Arsenal

Composition attendue de Nottingham Forest : Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Dominguez, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus

Composition attendue d'Arsenal : Raya, White, Saliba, Gabriel, Timber, Zubimendi, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Gyökeres

La forme étincelante d’Arsenal

Même si un match s'est joué aux tirs au but, remporter neuf de leurs dix dernières rencontres a été la réponse idéale des Gunners après leur revers contre Aston Villa. Les protégés de Mikel Arteta ont fait le trou au sommet de la Premier League et brillent également en Ligue des champions. Il n'est donc pas surprenant de les voir largement favoris pour ce déplacement au City Ground.

Côté effectif, les Gunners font face à quelques pépins physiques. Piero Hincapié est le dernier en date à rejoindre l’infirmerie, aux côtés de Riccardo Calafiori et Cristhian Mosquera. Heureusement, le travail d’Arteta lors du mercato estival a offert une véritable profondeur de banc, permettant à l’équipe de bien absorber ces coups durs.

De son côté, Nottingham Forest est toujours privé de son meilleur buteur de l'an dernier, Chris Wood, ainsi que de son gardien John Victor. Sean Dyche a connu des moments compliqués depuis son arrivée, et ce match s’annonce comme l’un de ses tests les plus rudes. Tout plaide en faveur d'une victoire à l'extérieur.

Pronostic 1 Nottingham Forest vs Arsenal : Victoire d’Arsenal à une cote de 1,52 sur Winamax

Les lacunes défensives des Gunners

L’une des grandes forces d’Arsenal cette saison a été sa solidité derrière. David Raya et sa défense sont restés des mois sans encaisser le moindre but plus tôt dans la saison. Cependant, les blessures défensives évoquées plus haut commencent à peser, même si les Gunners continuent d'enchaîner les victoires.

Dans ce contexte, les hôtes pourraient poser un ou deux problèmes aux visiteurs. Sur leur série de dix matchs sans défaite, Arsenal n'a réussi que trois "clean sheets", se montrant parfois vulnérable. Les hommes de Dyche, eux, trouvent régulièrement le chemin des filets, ayant marqué lors de sept de leurs dix dernières sorties.

Malheureusement pour les "Tricky Trees", il ne s'agit souvent que d'un seul but, rarement suffisant pour l’emporter. On peut s’attendre à un scénario similaire ce week-end dans le Nottinghamshire.

Pronostic 2 Nottingham Forest vs Arsenal: Les deux équipes marquent à une cote de 2,00 sur Winamax

Gyökeres à la chasse aux buts en Premier League

Pas encore totalement "enflammé" l'Emirates Stadium, son rôle dans le succès collectif est indéniable. Avec neuf implications sur des buts (buts et passes décisives) en 28 matchs, il reste l'un des contributeurs majeurs du club pour cet exercice 2025/26.

Gyökeres a de nouveau prouvé sa valeur en milieu de semaine, inscrivant un but et délivrant une passe décisive lors de la victoire 3-2 en coupe face à Chelsea. Ce genre de performance est idéal pour sa confiance. Forest devra se méfier de son impact, même s'il reste sur neuf matchs de championnat sans marquer.

L'équipe à domicile a beaucoup de mal à garder sa cage inviolée cette saison, avec 34 buts encaissés en 21 matchs. Une aubaine pour Gyökeres et ses coéquipiers. Si Gabriel Jesus et Leandro Trossard sont également pressentis pour être décisifs, nous misons sur le numéro 14.

Pronostic 3 Nottingham Forest vs Arsenal : Viktor Gyökeres buteur ou passeur à une cote de 2,15 sur Winamax

