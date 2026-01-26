Pronostic Monaco vs Juventus 28/01/2026 : la Juve vise le top 8

Monaco doit impérativement obtenir un résultat pour valider sa place en barrages. L’enjeu est donc colossal pour ce choc de mercredi soir.

Pronostic Monaco vs Juventus : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Monaco vs Juventus

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Monaco 1-2 Juventus

Pronostic des buteurs : Monaco – Balogun ; Juventus – David, Yildiz

Ce choc de mercredi marque la 8ème et dernière journée de la phase de ligue pour Monaco et la Juventus, avec un enjeu majeur pour les deux clubs.

Monaco pointe actuellement à la 21ème place, avec un seul petit point d'avance sur la zone d'élimination. Les Monégasques affichent une différence de buts de -6, un détail qui pourrait peser lourd si plusieurs équipes terminent à neuf points. Si un nul pourrait suffire, une victoire serait le meilleur moyen de sécuriser leur qualification pour les barrages.

Leur principal point faible reste l'attaque, avec seulement huit buts inscrits en sept matchs de C1 cette saison. Historiquement, l'ASM n'a gardé sa cage inviolée que dans 25 % de ses confrontations face à la Juve. À domicile, la forme n'est pas non plus au rendez-vous : ils restent sur deux défaites consécutives 3-1 en Ligue 1 au Stade Louis-II.

La Juventus, 15ème, peut encore mathématiquement intégrer le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale sans passer par les barrages.

Les Italiens n'ont concédé qu'une seule défaite lors de leurs sept premiers matchs. Déjà assurés de voir le tour suivant, ils abordent cette rencontre avec moins de pression. Sur une série de trois victoires consécutives en C1, les hommes de Spalletti brillent aussi en championnat avec une moyenne solide de 2,38 points par match sur leurs huit dernières sorties en Serie A.

Les effectifs probables pour Monaco vs Juventus

Composition attendue de Monaco : Köhn, Henrique, Ouattara, Kehrer, Faes, Zakaria, Camara, Golovin, Akliouche, Ilenikhena, Balogun.

Composition attendue de Juventus : Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Bremer, McKennie, Cambiaso, Thuram-Ulien, Locatelli, Conceição, Yildiz, David.

La dynamique Spalletti se poursuit

Forte de trois succès de rang en C1 et d’une victoire éclatante 3-0 contre le champion en titre Naples dimanche dernier, la Juventus arrive en pleine confiance. Bien que le Scudetto semble difficile à atteindre, ils s'affirment de nouveau comme des candidats sérieux au top 4 italien.

Sur le Rocher, la Juve pourra jouer libérée. Si leur place dans le top 24 est acquise, un bon résultat pourrait les propulser directement en huitièmes. Ils ont remporté leurs deux dernières confrontations contre Monaco en C1 (bien que ces duels remontent à huit ans). Avec une probabilité de victoire estimée à 46,51 %, miser sur la "Vieille Dame" de Spalletti est une option séduisante, d'autant que Monaco pourrait craquer sous la pression.

Pronostic 1 Monaco vs Juventus : Victoire de la Juventus à une cote de 2.10 (Winamax)

Les Bianconeri pour ouvrir le score

La Juventus a ouvert le score lors de huit de ses dix derniers matchs officiels. À l'inverse, Monaco reste sur trois matchs sans victoire. La liberté tactique dont dispose la Juve mardi soir devrait leur permettre de prendre l'initiative.

Les marchés donnent aux Italiens 57,14 % de chances de débloquer le compteur. Actuellement 10ème de Ligue 1, Monaco tourne à une faible moyenne de 0,50 point par match sur ses huit dernières sorties nationales. Cette méforme suggère un départ poussif. De plus, l'adversaire a marqué le premier but dans 60 % des matchs de Monaco à domicile cette saison.

Pronostic 2 Monaco vs Juventus : Premier but : Juventus à une cote de 1.66 (Winamax)

Un match ouvert avec des buts des deux côtés

Monaco encaisse en moyenne deux buts par match dans cette phase de ligue, soit exactement la moyenne de buts marqués par la Juventus. Les Bianconeri concèdent toutefois 1,43 but par match, laissant une vraie chance aux Monégasques de trouver le chemin des filets.

Cinq des six derniers matchs officiels de Monaco ont vu plus de 2,5 buts. La Juventus sachant que seule la victoire leur permet de rêver au top 8, on peut s'attendre à une rencontre débridée. Si Monaco pourrait se satisfaire d'un nul, un but précoce de la Juve les obligerait à se découvrir.

Pronostic 3 Monaco vs Juventus : Plus de 2,5 buts à une cote de 1.62 (Winamax)

