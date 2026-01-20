Pronostic Marseille vs Liverpool 21/01/2026 : les Reds piégés au Vélodrome?

Notre expert en paris sportifs mise sur une performance solide de l'OM. Portés par la ferveur du Vélodrome, les Phocéens devraient tenir tête à une équipe de Liverpool en manque de régularité.

Pronostic Marseille vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Marseille vs Liverpool

Les deux équipes marquent : Oui @ 1,56 sur Winamax

Double chance : Marseille ou match nul @ 1,86 sur Winamax

Buteur à tout moment : Amine Gouiri @ 3,45 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Marseille 2-1 Liverpool

Pronostic des buteurs : Marseille – Amine Gouiri, Mason Greenwood | Liverpool – Hugo Ekitike

Actuellement 16ème du classement de la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille aborde cette 7ème journée avec l'ambition de faire un grand pas vers les phases finales. Avec trois victoires et trois défaites au compteur, les hommes de Roberto De Zerbi comptent sur l'appui de leur public pour faire basculer la rencontre.

Si l'OM a perdu du terrain en Ligue 1 (8 points de retard sur le leader lensois), la Coupe d'Europe reste un objectif majeur. Un résultat positif mercredi soir permettrait aux Olympiens de sécuriser une place pour les barrages, voire de rêver d'une qualification directe pour les huitièmes.

Côté Liverpool, la situation est paradoxale. Si les Reds sont proches de la qualification directe, ils ne peuvent plus se permettre de perdre des points. Arne Slot doit composer avec une équipe qui alterne le bon et le moins bon. Incapables de gagner lors de leurs quatre derniers matchs de Premier League (quatre nuls), les champions d'Angleterre en titre pointent à 14 longueurs d'Arsenal. Pour éviter un barrage périlleux, Liverpool devra se montrer bien plus tranchant qu'en championnat.

Les effectifs probables pour Marseille vs Liverpool

Composition attendue de Marseille : Rulli, Murillo, Balerdi, Medina, Weah, Nadir, Hojbjerg, Emerson, Greenwood, Traoré, Gouiri.

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Un duel offensif équilibré

En Ligue des champions, les deux équipes affichent des statistiques miroirs : 11 buts inscrits et 8 encaissés en six matchs. Cependant, l'OM traverse une période de réussite offensive impressionnante sous De Zerbi, avec 22 buts marqués lors de leurs cinq dernières sorties (soit 4,4 buts par match).

Liverpool, de son côté, retrouve peu à peu ses forces vives avec le retour de Mohamed Salah. Les trois derniers matchs des Reds ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Compte tenu de la philosophie offensive des deux techniciens et de l'enjeu au classement, on peut s'attendre à une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.

Pronostic 1 Marseille vs Liverpool : Les deux équipes marquent : Oui @ 1,56 sur Winamax

L'OM invincible au Vélodrome ?

Marseille reste sur deux victoires consécutives en C1 et a déjà prouvé sa capacité à bousculer les clubs anglais, comme lors de la réception de Newcastle fin novembre. Récemment, l'OM a montré du caractère en accrochant le PSG et en remportant ses deux dernières joutes nationales.

À l'inverse, Liverpool peine à convaincre en 2026, avec un seul succès poussif face à Barnsley en FA Cup. La multiplication des matchs nuls inquiète les supporters. Si les Reds ont historiquement dominé les confrontations directes, la dernière remonte à 2008. Aujourd'hui, l'OM est une équipe transfigurée qui a les armes pour rester invaincue mercredi soir.

Pronostic 2 Marseille vs Liverpool: Double chance : Marseille ou match nul @ 1,86 sur Winamax

Le retour gagnant d'Amine Gouiri

Le plateau de buteurs potentiels est royal pour ce choc, entre un Salah de retour et un Mason Greenwood toujours dangereux. Mais c'est Amine Gouiri qui attire toute notre attention. L'international algérien, revenu de blessure début 2026 après une longue absence, est sur une dynamique exceptionnelle.

Auteur de trois buts et une passe décisive lors de ses trois dernières apparitions, il a parfaitement répondu aux attentes de De Zerbi en pointe. Mobile et efficace dans la finition, Gouiri sera le danger numéro un pour l'arrière-garde de Liverpool. Si l'OM marque, il y a de fortes chances que son nom soit sur la feuille de match.

Pronostic 3 Marseille vs Liverpool : Buteur à tout moment : Amine Gouiri @ 3,45 sur Winamax

