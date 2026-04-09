Pronostic Manchester United vs Arsenal 17/08/2025 : défaite inaugurale pour United

Manchester United accueille ses rivaux de longue date, Arsenal, à Old Trafford, avec Ruben Amorim désireux de tourner la page sur une mauvaise saison 2024/25 en Premier League.

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Pronostic Manchester United vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester United vs Arsenal

Victoire d'Arsenal à une cote de 2,00 avec Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,86 avec Winamax

2ème mi-temps (mi-temps avec le plus de buts) à une cote de 2,05 avec Winamax

Les Gunners devraient sortir victorieux à Old Trafford avec une victoire 2-0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Manchester United et Arsenal poursuivront leur longue rivalité ce week-end lors de l'ouverture de la saison 25/26 de la Premier League à Old Trafford, dimanche après-midi.

United a terminé la saison dernière à la 15e place, ayant perdu 18 de ses 38 matchs de Premier League. Il a été difficile pour le nouvel entraîneur, Ruben Amorim, de mettre en œuvre ses idées. L'entraîneur portugais a travaillé dur pour reconstruire son équipe pour 25/26, avec une attaque entièrement nouvelle attendue face à Arsenal.

Des joueurs comme Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Benjamin Sesko viseront à ajouter un jeu plus dynamique et puissant au système 3-4-3 d'Amorim. Lisandro Martinez est écarté en raison d'une blessure, tandis qu'André Onana travaille pour être prêt pour le jour d'ouverture. Altay Bayindir sera prêt à jouer si Onana échoue à un test de condition physique de dernière minute.

Arsenal a connu une fenêtre de transfert plutôt calme cet été. Leur principal objectif était de signer un numéro neuf d'élite. Viktor Gyökeres du Sporting Lisbonne a finalement signé avec le club après des mois de discussions. Le Suédois devrait jouer contre son ancien entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, dimanche.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, a également remplacé le départ de Thomas Partey par le milieu de terrain défensif fiable de la Real Sociedad, Martin Zubimendi. L'Espagnol a été fidèle à la Sociedad pendant plusieurs saisons, mais jouer dans cette équipe d'Arsenal pourrait élever sa performance cette saison.

Les effectifs probables pour Manchester United vs Arsenal

Composition attendue de Manchester United : Onana ; Shaw, de Ligt, Yoro, Dorgu, Diallo, Ugarte, Fernandes, Mbeumo, Cunha, Sesko

Composition attendue de Arsenal : Raya ; Timber, Lewis-Skelly, Gabriel, Saliba, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Saka, Martinelli, Gyökeres

Les Gunners pour faire le travail

Manchester United n'a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses six dernières rencontres compétitives contre Arsenal. Cela seul est un mauvais signe pour les hommes de Ruben Amorim, qui veulent bien commencer la saison.

United n'a remporté que deux de ses sept derniers matchs de Premier League à domicile contre les Gunners. Malgré leurs nouveaux attaquants, ils mettront du temps à s'adapter les uns aux autres.

En revanche, Arsenal a l'avantage d'une équipe très stable. Neuf de leurs onze probables titulaires ce week-end étaient déjà réguliers la saison dernière. Le Gyökeres en forme et confiant mènera l'attaque des Gunners et sera soutenu par Saka, Ødegaard et Martinelli. Par conséquent, il y aura sûrement trop de puissance de feu pour que les défenseurs de United puissent gérer.

Pronostic 1 Manchester United vs Arsenal : Manchester United vs Arsenal Pari 1 : Victoire d'Arsenal à une cote de 2,00 avec Winamax

Rencontre d'ouverture tendue

Quatre des cinq dernières rencontres compétitives entre Manchester United et Arsenal ont comporté deux buts ou moins. Cela montre à quel point l'attaque de United a été faible ces dernières saisons.

C'est aussi une démonstration de la solidité de la défense d'Arsenal. Les Gunners ont terminé la saison 2024/25 avec le meilleur bilan défensif de la ligue, n'ayant concédé que 34 buts en 38 matchs.

Avec Gabriel et Saliba prêts à continuer en tant que défenseurs centraux titulaires d'Arsenal, les Gunners devraient être tout aussi difficiles à marquer en 2025/26. Compte tenu des résultats de leurs cinq dernières rencontres et du bilan défensif d'Arsenal, parier sur moins de 2,5 buts est un choix judicieux. Les marchés de paris suggèrent qu'il n'y a que 51,28 % de chances que cela se produise, ce qui semble particulièrement bas.

Pronostic 2 Manchester United vs Arsenal : Manchester United vs Arsenal Pari 2 : Moins de 2,5 buts à une cote de 1,86 avec Winamax

Action de buts en seconde mi-temps attendue

Selon les données de la saison dernière, Arsenal a marqué en première mi-temps dans seulement 42 % de ses matchs à l'extérieur. Cependant, ils ont réussi à marquer en seconde mi-temps dans 63 % de leurs rencontres à l'extérieur.

À Old Trafford, Manchester United a marqué en première mi-temps dans moins d'un tiers de ses matchs la saison dernière, soit 32 %. Cependant, ils ont réussi à marquer dans 47 % des secondes mi-temps à domicile. Étant donné que le match de ce week-end est l'ouverture de la saison, il est probable qu'il soit encore plus tendu que d'habitude dans les 45 premières minutes.

Compte tenu de tous ces faits, il est surprenant de pouvoir parier que la seconde mi-temps comportera plus de buts que la première à un prix contre la cote. Les marchés de paris donnent actuellement à ce résultat potentiel une probabilité de seulement 48,78 %. C'est le pari de valeur de ce trio de pronostics Manchester United vs Arsenal.