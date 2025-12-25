Pronostic Manchester United vs Newcastle 26/12/2025 : la magie des Magpies pour le Boxing Day ?

Notre expert s'attend à ce que Newcastle inverse la tendance à l'extérieur en profitant d'un effectif mancunien largement décimé par les absences.

Pronostic Manchester United vs Newcastle : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester United vs Newcastle

Chance double : Nul ou Newcastle – cote de 1.44 sur Winamax

Les deux équipes marquent : Oui – cote de 1.43 sur Winamax

Buteur à tout moment : Nick Woltemade – cote de 2.30 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester United 1-2 Newcastle

Pronostic des buteurs : Man United – Matheus Cunha ; Newcastle – Nick Woltemade, Harvey Barnes

Manchester United montre des signes de progression cette saison avec quatre points de plus que l'an dernier au même stade. Pourtant, l'irrégularité reste le maître-mot du côté d'Old Trafford.

Malgré une performance honorable le week-end dernier, les Red Devils ont buté sur une équipe d'Aston Villa en pleine confiance. Cette période des fêtes s'annonce critique pour Ruben Amorim, privé de cadres majeurs : son meilleur buteur Bryan Mbeumo et l'influent Amad Diallo sont partis disputer la CAN. Pour ne rien arranger, le capitaine Bruno Fernandes est sur le flanc pour les six prochains matchs, tandis que Kobbie Mainoo est gêné par un mollet douloureux. Un effectif très affaibli pour affronter un concurrent direct.

Newcastle connaît des hauts et des bas similaires, pointant à la 11ème place. Les hommes d'Eddie Howe ont cruellement besoin d'un succès pour se relancer, eux qui comptent trois points de moins que la saison passée à la même époque. S'ils veulent accrocher l'Europe, les Magpies doivent impérativement régler leurs problèmes à l'extérieur.

Les effectifs probables pour Manchester United vs Newcastle

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Martinez, Heaven, Shaw, Dalot, Ugarte, Mainoo, Dorgu, Cunha, Mount, Sesko.

Composition attendue de Newcastle : Ramsdale, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Guimaraes, Tonali, Ramsey, Murphy, Woltemade, Gordon.

Une tendance historique favorable aux Magpies

Un chiffre a de quoi inquiéter les fans mancuniens : United n'a remporté que deux de ses huit derniers matchs. Pire, l'avantage du terrain semble s'être évaporé avec une série de trois matchs sans victoire à Old Trafford (deux nuls, une défaite).

Newcastle, bien qu'en difficulté en déplacement (une seule victoire en huit voyages cette saison), peut s'appuyer sur un historique récent très favorable. Les Magpies ont remporté cinq de leurs six dernières confrontations face à United, s'imposant notamment 2-0 lors de leur dernière visite. Face à un Manchester diminué, les visiteurs ont toutes les cartes en main pour repartir avec au moins un point.

Pronostic 1 Manchester United vs Newcastle : Chance double : Nul ou Newcastle – cote de 1.44 sur Winamax

Un Boxing Day riche en buts

L'arrière-garde de Ruben Amorim peine à rassurer : seules trois équipes ont encaissé plus de buts à domicile que United (12). Les Red Devils n'ont réussi qu'un seul "clean sheet" en 17 journées cette saison.

Ces statistiques devraient donner des idées aux attaquants de Newcastle. Toutefois, Eddie Howe a aussi ses propres soucis défensifs, sa défense n'ayant plus gardé sa cage inviolée depuis 10 matchs de championnat. Avec 62 % des matchs de United à domicile voyant les deux équipes marquer, le spectacle devrait être au rendez-vous pour ce Boxing Day.

Pronostic 2 Manchester United vs Newcastle : Les deux équipes marquent : Oui – cote de 1.43 sur Winamax

Woltemade, le nouveau géant de Newcastle

Recruté pour succéder à Alexander Isak, Nick Woltemade remplit sa mission avec brio. Le colosse allemand affiche des statistiques impressionnantes avec sept buts en 14 matchs, soit une moyenne d'un but toutes les deux rencontres.

Après une courte période de disette, il a retrouvé le chemin des filets avec un doublé contre Chelsea le week-end dernier. Du haut de ses 1,98 m, Woltemade pourrait faire vivre un calvaire à Lisandro Martinez dans les duels aériens. Sa précision chirurgicale devant le but en fait le joueur à surveiller de très près lors de ce déplacement au Théâtre des Rêves.

Pronostic 3 Manchester United vs Newcastle : Buteur à tout moment : Nick Woltemade – cote de 2.30 sur Winamax

