Pronostic Manchester United vs Manchester City 17/01/2026 : les Cityzens favoris pour le derby

Pour son baptême du feu en tant qu'entraîneur intérimaire de Manchester United, Michael Carrick s'attaque à un monument : le City de Pep Guardiola. Un test grandeur nature pour des Red Devils en quête de renouveau.

Pronostic Manchester United vs Manchester City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester United vs Manchester City

Victoire de Manchester City @ 1,96 sur Winamax

Moins de 2,5 buts @ 2,55 sur Winamax

Antoine Semenyo buteur ou passeur @ 2,05 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester United 0-2

Pronostic des buteurs : Man. City – Erling Haaland, Antoine Semenyo

Manchester City se déplace au Théâtre des Rêves pour défier un Manchester United métamorphosé. La direction des Red Devils a tranché en limogeant Ruben Amorim, dont le système en 3-4-3 n'a jamais pris. C'est l'enfant de la maison, Michael Carrick, qui assurera l'intérim jusqu'à la fin de la saison.

Tout n'est pas noir pour United : septièmes au classement, ils ne pointent qu'à trois longueurs de Liverpool et de la quatrième place. Un exploit contre le rival honni pourrait relancer totalement la course à la Ligue des champions. Si United n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matchs de championnat, l'équipe reste difficile à manœuvrer avec une seule défaite sur cette période.

De son côté, City reste sur trois matchs nuls consécutifs en Premier League, laissant Arsenal s'échapper en tête avec six points d'avance. Toujours meilleure attaque du royaume (45 buts en 21 matchs), City s'est encore renforcé cet hiver avec l'arrivée d'Antoine Semenyo. Le Ghanéen a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de ses deux premières apparitions. Habitués à démarrer fort, les hommes de Guardiola ont ouvert le score lors de huit de leurs neuf dernières rencontres.

Les effectifs probables pour Manchester United vs Manchester City

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Shaw, Dalot, Maguire, Martinez, Ugarte, Casemiro, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Sesko.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Ake, Khusanov, Rodri, Cherki, Silva, Foden, Semenyo, Haaland.

Les hommes de Guardiola en patrons

Manchester City voyage particulièrement bien en ce moment, avec cinq victoires lors de leurs six derniers déplacements toutes compétitions confondues. Leur solidité affichée à St James' Park en demi-finale aller de l'EFL Cup (2-0) prouve que l'ambiance hostile ne les effraie pas.

Invaincus depuis 13 matchs, les Cityzens affrontent des Red Devils qui n'ont plus gagné depuis quatre rencontres. Historiquement, United ne s'est imposé que deux fois lors des dix derniers derbys disputés à domicile en Premier League. L'avantage psychologique est clairement du côté bleu.

Pronostic 1 Manchester United vs Manchester City : Victoire de Manchester City @ 1,96 sur Winamax

Un derby plus fermé qu'il n'y paraît

Si huit des dix dernières confrontations entre les deux clubs ont dépassé la barre des 2,5 buts, le scénario de ce week-end pourrait être différent. Trois des quatre derniers matchs de United à domicile se sont conclus avec moins de deux buts inscrits.

Même constat pour City : quatre de leurs cinq dernières sorties ont vu moins de 2,5 buts. Malgré une défense centrale expérimentale, les Cityzens n'encaissent pas un but par match en moyenne cette saison. Statistiquement, 44 % des 50 derniers derbys ont été "Under 2,5", alors que le marché ne l'estime qu'à 40 % ce week-end. Il y a donc une réelle valeur à saisir.

Pronostic 2 Manchester United vs Manchester City: Moins de 2,5 buts @ 2,55 sur Winamax

Antoine Semenyo, l'adaptation éclair

Quelle entame pour la recrue star Antoine Semenyo ! L'ancien dynamiteur de Bournemouth a déjà marqué deux buts en deux matchs. Après un but et une passe décisive en FA Cup, il a ouvert le score face à Newcastle en League Cup.

Avec 13 contributions directes en 20 matchs de Premier League cette saison (incluant sa période chez les Cherries), Semenyo affiche un taux d'efficacité impressionnant de 69,6 %. Pourtant, les bookmakers ne lui accordent qu'environ 51 % de chances d'être décisif ce samedi. S'il est aligné par Pep, c'est sans aucun doute le "value bet" de ce derby.

Pronostic 3 Manchester United vs Manchester City : Antoine Semenyo buteur ou passeur @ 2,05 sur Winamax

+