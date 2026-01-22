Pronostic Manchester City vs Wolves 24/01/2026 : un "clean sheet" enfin attendu à l'Etihad

Si les Wolves restent sur une série encourageante de quatre matchs sans défaite, leur déplacement à Manchester s'annonce périlleux face à des Cityzens qui comptent sur leurs recrues hivernales pour repartir de l'avant.

Pronostic Manchester City vs Wolves : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Wolves

Multi-scores 1ère mi-temps : Victoire de Man City 1-0, 2-0 ou 3-0 : @ 1,90 sur Winamax

Les deux équipes marquent : NON : @ 1,64 sur Winamax

Premier buteur : Erling Haaland : @ 2,75 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 3-0 Wolves

Pronostic des buteurs : Man City – Erling Haaland (x2), Rayan Cherki

Les hommes de Pep Guardiola sortent d'une semaine noire. Après avoir chuté dans le derby face à Manchester United dimanche dernier, ils ont concédé une défaite surprenante (3-1) chez les Norvégiens de Bodø/Glimt en Ligue des champions. Si l'avenir de Guardiola fait de nouveau l'objet de rumeurs, le technicien espagnol sera bien sur le banc ce week-end.

Malgré quatre matchs sans victoire en Premier League, City ne pointe qu'à sept longueurs du leader, Arsenal. Les Cityzens restent la meilleure attaque du pays et possèdent la deuxième meilleure défense du championnat.

En face, les Wolves connaissent un rare sursaut avec quatre matchs d'invincibilité (une victoire et trois nuls). Toutefois, avec seulement huit points glanés après 22 journées, ils accusent toujours 14 points de retard sur le premier non-relégable. Défensivement, le bilan est lourd (41 buts encaissés), mais c'est surtout l'attaque qui inquiète, avec une moyenne famélique de 0,68 but par match

Les effectifs probables pour Manchester City vs Wolves

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, O’Reilly, Nunes, Guéhi, Khusanov, Rodri, Doku, Reijnders, Foden, Semenyo, Haaland.

Composition attendue de Wolves : Sa, Mosquera, Krejci, Agbadou, Tchatchoua, Bueno, Mané, André, Gomes, Arokodare, Hwang.

City pour plier le match dès la pause

Historiquement, City domine ses entames face aux Wolves, ayant ouvert le score lors de huit de leurs dix dernières confrontations en Premier League. Les Cityzens menaient également à la pause dans 75 % de leurs huit derniers duels. C'est pourquoi nous privilégions le marché des "Multi-scores 1ère mi-temps".

Les Wolves n'ont inscrit qu'un seul but en première période à l'extérieur cette saison. Nous sommes donc confiants sur la capacité de City à garder sa cage inviolée durant les 45 premières minutes tout en prenant l'avantage. Que ce soit par un, deux ou trois buts d'écart à la pause, ce pari offre une excellente valeur statistique.

Pronostic 1 Manchester City vs Wolves : Multi-scores 1ère mi-temps : Victoire de Man City 1-0, 2-0 ou 3-0 : @ 1,90 sur Winamax

Un "clean sheet" enfin au rendez-vous

Si la défense de Manchester City a montré des signes de fébrilité récemment, elle ne devrait pas être outre mesure inquiétée ce week-end. Les Wolves n'ont marqué que 15 fois en 22 matchs et leur moyenne à l'extérieur chute à 0,45 but par rencontre.

À l'Etihad, City est bien plus solide, ne concédant que 0,73 but par match contre 1,18 en déplacement. Avec la titularisation attendue de la recrue Marc Guéhi en charnière centrale et face à une attaque adverse inoffensive, les hommes de Guardiola ont toutes les chances de finir la rencontre sans encaisser de but. Parier sur le fait que les deux équipes ne marqueront pas semble être le choix le plus logique.

Pronostic 2 Manchester City vs Wolves : Les deux équipes marquent : NON : @ 1,64 sur Winamax

Erling Haaland, le bourreau des Wolves

Avec 20 buts en 22 matchs de Premier League cette saison, Erling Haaland est logiquement proposé à des cotes très basses pour un buteur "à tout moment". En revanche, miser sur lui comme premier buteur du match offre une cote bien plus attractive.

Statistiquement, le Norvégien a ouvert le score dans 40,9 % de ses apparitions cette saison. Pourtant, le marché n'estime cette probabilité qu'à environ 34 %. Il y a donc une réelle valeur à saisir, d'autant plus que Haaland adore affronter les Wolves : il a déjà marqué 10 buts en seulement 6 confrontations face à eux, dont un doublé lors du match aller (victoire 4-0 à Molineux).

Pronostic 3 Manchester City vs Wolves : Premier buteur : Erling Haaland : @ 2,75 sur Winamax

