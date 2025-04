Pronostic Lyon Manchester United - Ligue Europa 10/04/2025 : Nul à la pause et l'OL gagne le match !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lyon Manchester United, pour les quarts de finale de Ligue Europa, ce jeudi à 21h.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

C'est une transition rapide entre le championnat et les quarts de finale de la Ligue Europa pour Lyon et Man Utd. Lyon est toujours en course pour une place dans le top 4 de la Ligue 1. Man Utd, quant à lui, est confronté à une possible fin de saison dans la seconde moitié du classement de la Premier League.

Lyon aborde ce match après une importante victoire contre Lille ce week-end. Cette victoire a fortement boosté leurs aspirations européennes. Ils ont gagné six de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues, incluant une victoire écrasante 7-1 en cumulé contre Bucarest lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Les choses ne sont pas aussi positives pour Man Utd. Leur saison en Premier League a été désastreuse, et leur seul moyen réaliste d'accéder à la Ligue des Champions la saison prochaine est de gagner cette compétition. Le point positif ? Ils restent invaincus en Ligue Europa jusqu'à présent cette saison.

👥 Les effectifs probables pour Lyon Man U

Composition attendue de Lyon :

Perri, Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico, Matic, Tessmann, Cherki, Almada, Tolisso, Lacazette.

Composition attendue de Man Utd :

Onana, Mazraoui, Lindelof, Yoro, Dalot, Ugarte, Casemiro, Shaw, Fernandes, Zirkzee, Garnacho.

Les meilleurs paris à prendre pour OL Man U

🏆 Lyon devrait prendre l'avantage lors de ce premier match

Les cotes des bookmakers montrent un duel quasi-égal entre les deux équipes, avec une légère préférence pour Lyon.

Cependant, étant donné le contraste de forme, on pourrait s'attendre à une différence de cote plus grande. La cote de Lyon semble plutôt généreuse compte tenu de leur forme solide. Ils ont gagné six de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues. En comparaison, les six dernières victoires de Man Utd ont eu lieu sur 14 matchs.

Lyon a gagné quatre matchs consécutifs à domicile, y compris une victoire 4-0 autoritaire contre Bucarest lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 13 matchs à domicile depuis la fin octobre. La seule équipe à les avoir battus pendant cette période était le PSG.

Man Utd est nettement inférieur en qualité par rapport au PSG, donc une victoire de Lyon semble offrir une grande valeur. United a également eu du mal à l'extérieur ces derniers temps. Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matchs à l'extérieur. Et c'était contre Leicester, en voie de relégation.

Pronostic 1 Lyon vs Man Utd : Victoire de Lyon - cote de 2,50 sur Unibet

⚽ Lyon va marquer plusieurs buts

Lyon n'a certainement pas été timide devant le but en Ligue Europa cette saison. Avec 23 buts marqués, ils n'ont dépassé ce total que lors de deux campagnes européennes majeures précédentes - 29 en 2004/05 et 28 en 2016/17. Ils ont marqué sept fois lors de leur affrontement en huitièmes de finale contre Bucarest.

Ils ont été prolifiques dans toutes les compétitions récemment, marquant 2 buts ou plus lors de leurs 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. De plus, sept de leurs 10 matchs en Ligue Europa cette saison les ont vus marquer plus de 1,5 buts.

United pourrait devoir à nouveau aligner une défense remaniée. Harry Maguire est sorti à la 60e minute, apparemment en raison d'une nouvelle blessure. Lyon semble bien positionné pour exploiter toute erreur dans une défense remaniée de United.

Pronostic 2 Lyon vs Man Utd : Lyon marque plus de 1,5 buts dans le match - cote de 2,04 sur Unibet

⏳ Un duel qui pourrait mettre du temps à démarre

Malgré l'approche généralement enthousiaste de Lyon, ce match pourrait prendre du temps à démarrer. Aucune des deux équipes ne voudra particulièrement aller de l'avant, car rien ne sera décidé dans les 45 premières minutes du premier match.

En conséquence, les deux équipes pourraient adopter une stratégie prudente au début et entrer progressivement dans le match. Ce début lent n'est pas nouveau pour Lyon, qui a vu six de ses neuf derniers matchs se terminer à égalité à la mi-temps.

Les sept derniers matchs de Manchester United en Ligue Europa ont tous été à égalité après 45 minutes. Deux des trois dernières rencontres entre ces deux équipes étaient également à égalité à la pause.

Pronostic 3 Lyon vs Man Utd : Résultat à la mi-temps : Match nul - cote de 2,08 sur Unibet

