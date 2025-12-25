Pronostic Liverpool vs Wolves 27/12/2025 : les Reds retrouvent enfin leur rythme

Au vu des difficultés abyssales des Wolves, il est difficile d'imaginer autre chose qu'une victoire sereine des Reds dans leur antre d'Anfield.

Pronostic Liverpool vs Wolves : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Wolves

Liverpool gagne sans encaisser de but – cote de 1,98 sur Winamax

Moins de 3,5 buts dans le match – cote de 1,66 sur Winamax

Buteur à tout moment : Hugo Ekitike – cote de 1,54 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-0 Wolves

Pronostic des buteurs : Liverpool – Hugo Ekitike, Florian Wirtz

Liverpool a traversé une période délicate plus tôt cette saison, mais semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière. L’équipe d’Arne Slot reste sur une série de six matchs sans défaite toutes compétitions confondues (dont quatre victoires). Leur succès à l’extérieur contre Tottenham leur a permis de grimper à la 5ème place juste avant Noël. En fonction des autres résultats cette semaine, les Reds pourraient même intégrer le Big 4.

À l'inverse, Wolverhampton vit un véritable calvaire. Avec seulement deux points récoltés en 17 journées de Premier League, les Wolves restent sur une série noire de 11 défaites consécutives. Dire qu'ils arrivent à Anfield dans la peau de l'outsider est un euphémisme, surtout après leur nouveau revers (2-0) face à Brentford samedi dernier.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Wolves

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike.

Composition attendue de Wolves : Johnstone, Bueno, Toti, Mosquera, André, Gomes, Krejci, Wolfe, Arias, Hwang, Strand Larsen.

Une victoire tranquille à domicile malgré les absences

Si plusieurs équipes ont bousculé Liverpool cette saison, Wolverhampton semble trop limité pour inquiéter les Reds à Anfield. Les locaux abordent ce dernier match de l'année avec la ferme intention d'empocher les trois points.

Pourtant, l'effectif n'est pas au complet. Alexander Isak est sur le flanc pour plusieurs mois (fracture de la jambe) et Mohamed Salah dispute la CAN avec l'Égypte. Avec Cody Gakpo incertain, Arne Slot doit bricoler son attaque. Heureusement, Hugo Ekitike affiche une forme étincelante. Côté Wolves, la perte du défenseur Toti Gomes est un coup dur, même si le retour espéré de Hugo Bueno apporte une lueur d'espoir. On s'attend à une victoire nette de Liverpool, probablement assortie d'un "clean sheet".

Un succès tout en maîtrise

Si les hommes de Slot devraient s'imposer, ne vous attendez pas forcément à un festival offensif historique. Malgré leur classement, les Wolves ont rarement sombré totalement depuis l'arrivée de Rob Edwards, n'encaissant plus de deux buts qu'à une seule reprise.

Privé de la puissance de feu habituelle de Salah ou Isak, Liverpool pourrait se montrer un peu moins tranchant devant le but. Les Reds n'ont d'ailleurs marqué 3 buts ou plus qu'une seule fois lors de leurs 11 dernières sorties officielles. Une victoire professionnelle, sans forcément dépasser les trois buts, semble le scénario le plus probable.

Hugo Ekitike, l'homme en forme des Reds

Si le mercato estival de Liverpool a laissé certains observateurs perplexes, la signature d'Hugo Ekitike fait l'unanimité. Le Français a déjà inscrit 11 buts sous ses nouvelles couleurs et s'est imposé comme l'homme providentiel dans les moments clés.

Avec cinq buts lors de ses trois derniers matchs, il arrive lancé face à la défense aux abois des Wolves. En l'absence des autres cadres de l'attaque, tous les ballons passeront par lui.

