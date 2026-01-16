Pronostic Liverpool vs Burnley 17/01/2026 : Ekitike pour faire sauter le verrou des Clarets

Notre expert en paris sportifs mise sur une ouverture du score d'Hugo Ekitike dans une rencontre qui devrait s'emballer après la pause.

Pronostic Liverpool vs Burnley : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Burnley

Hugo Ekitike premier buteur : cote de 3.30 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts : 2ème mi-temps : cote de 2.05 sur Winamax

Burnley marque plus de 0,5 but : cote de 1.90 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-1 Burnley

Pronostic des buteurs : Hugo Ekitike, Florian Wirtz (Liverpool) ; Lyle Foster (Burnley)

Après une claque mémorable reçue à domicile contre le PSV en Ligue des champions (4-1), Liverpool a su relever la tête. Les Reds restent sur une série de 11 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. S'ils ont corrigé Barnsley (4-1) lors de leur dernière sortie, les hommes d'Arne Slot restent toutefois sur trois matchs nuls consécutifs en championnat et doivent impérativement reprendre leur marche en avant à Anfield.

Côté Burnley, le ciel est bien plus sombre. Malgré un nul courageux arraché face à Manchester United (2-2), les Clarets n'ont plus goûté à la victoire depuis 12 matchs en Premier League. La relégation semble chaque jour un peu plus inéluctable, même si leur récent succès en FA Cup contre Millwall (5-1) a redonné un peu de baume au cœur aux supporters.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Burnley

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konaté, Frimpong, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike.

Composition attendue de Burnley : Dubravka, Tuanzebe, Esteve, Laurent, Pires, Luis, Ugochukwu, Walker, Foster, Antony, Broja.

Ekitike, le nouveau prince d'Anfield

Profitant de l'absence sur blessure d'Alexander Isak, Hugo Ekitike enchaîne les titularisations et les prestations de haut vol. Avec six buts inscrits lors de ses sept dernières apparitions, l'attaquant français de 23 ans s'est imposé comme la recrue phare du dernier mercato estival.

Face à lui, la défense de Burnley est aux abois : avec 41 buts encaissés (pire bilan du championnat derrière West Ham) et un "xG" concédé record, les Clarets laissent trop d'espaces. Ekitike a déjà prouvé sa capacité à frapper vite, ayant ouvert le score à quatre reprises cette saison, dont un but dès la première minute contre Brighton. C'est le candidat idéal pour débloquer la situation.

Pronostic 1 Liverpool vs Burnley : Hugo Ekitike premier buteur : cote de 3.30 sur Winamax

Un second acte électrique

La dynamique récente de Liverpool montre une tendance claire : tout se joue après le repos. Cette saison en Premier League, 72 % des buts marqués par les Reds et 68 % de leurs buts encaissés ont eu lieu en seconde période.

Burnley suit une logique similaire à l'extérieur, marquant deux fois plus de buts après la pause qu'avant. Cependant, les hommes de Scott Parker affichent aussi une fragilité chronique en fin de match, concédant en moyenne 1,6 but en seconde période loin de leurs bases. Le scénario d'un match qui s'emballe au retour des vestiaires est plus que probable.

Pronostic 2 Liverpool vs Burnley : Mi-temps avec le plus de buts : 2ème mi-temps : cote de 2.05 sur Winamax

Les Clarets ne viendront pas en victimes

Si Burnley est à l'agonie au classement (seulement 13 points), Scott Parker refuse de fermer le jeu. Les Clarets ont déjà marqué lors de leurs cinq déplacements chez les membres du top 7 cette saison.

Le retour de Lyle Foster de la CAN (où il a brillé avec 2 buts et 2 passes décisives) et la forme ascendante de Jaidon Anthony offrent des solutions offensives sérieuses. Liverpool concédant en moyenne 1,33 but par match, voir Burnley tromper la vigilance d'Alisson au moins une fois représente une réelle opportunité de "value".

Pronostic 3 Liverpool vs Burnley : Burnley marque plus de 0,5 but : cote de 1.90 sur Winamax

