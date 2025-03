Pronostic Lille Lens - Ligue 1 30/03/2025 : Lille renforce ses espoirs européens

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lille - Lens, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Lille - Lens : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Lille - Lens

Lille pour gagner ⭐à une cote de 1.99 sur Unibet, soit une probabilité de 50% que Lille l'emporte.

que Lille l'emporte. Moins de 2,5 buts ⭐à une cote de 1,63 sur Unibet, soit une probabilité de 61% que le match ne soit pas riche en buts.

que le match ne soit pas riche en buts. Jonathan David buteur à tout moment ⭐à une cote de 2,42 sur Unibet, soit une probabilité de 41% que David marque pendant ce match.

🔮 Nous prédisons que Lille devrait battre Lens 2-0.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après la pause internationale, la Ligue 1 entre dans ses dernières étapes. La course européenne commence à s'intensifier.

Deux équipes sont fermement dans la course : Lille et Lens. Lille a l'avantage dans la course car ils devancent Lens de cinq points. Seuls les six premiers sont susceptibles de se qualifier pour l'Europe, donc Lens a du travail à faire.

Lille a affiché une forme irrégulière avant la pause internationale alors qu'ils ont quitté la Ligue des champions. Équilibrer les compétitions nationales et européennes a été difficile pour eux. Cependant, avec seulement la ligue sur laquelle se concentrer maintenant, ils pourraient être une force avec laquelle il faut compter.

La pause internationale est probablement arrivée à un mauvais moment pour Lens, qui a remporté ses deux matchs de championnat précédents. Cependant, ils ont perdu quatre de leurs six derniers matchs de championnat et ont du travail à faire dans les dernières étapes de la campagne.



👥 Les effectifs probables pour Lille Lens

Composition attendue de Lille :

Chevalier, Mandi, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, André, Gomes, Bakker, Haraldsson, Sahraoui, David



Composition attendue de Lens :

Ryan, Aguilar, Sarr, Bah, Medina, Machado, Aynaoui, Mendy, Sotoca, N’Zola, Said

Les meilleurs paris à prendre pour Lille - Lens

Pronostic 1 - Lille l'emporte - Cote de 1.99 sur Unibet

Avec Strasbourg sur leurs talons, il y a peu de place pour l'erreur en ce moment pour Lille. S'ils devaient perdre ici, Lens se rapprocherait d'eux, tandis qu'une victoire renforcerait leur position.

L'histoire est fermement de leur côté ici. Lille n'a remporté plus de matchs de Ligue 1 que contre Metz, Sochaux et Rennes qu'ils n'en ont remporté contre Lens. Cela inclut huit des neuf dernières rencontres qu'ils ont accueillies en Ligue 1.

Ils ont remporté six de leurs huit derniers matchs de championnat à domicile. Un seul d'entre eux a été remporté par plus de deux buts d'écart. Malgré une défaite avant la pause internationale, Lille a remporté 83 % de ses matchs en Ligue 1 après une défaite depuis le début de la saison dernière (10/12).

Les hôtes ont également trouvé le chemin des filets lors de chacun de leurs 38 derniers matchs à domicile en Ligue 1.

Pronostic 2 - Moins de 2,5 buts - Cote de 1.63 sur Unibet

Ce match ne semble pas être le plus divertissant de Ligue 1 ce week-end.

Les matchs impliquant Lens ont en moyenne le moins de buts par match de toute la Ligue 1 cette saison (2,31). Lille n'est pas loin derrière, avec une moyenne de 2,62, ce qui est le quatrième plus bas de la ligue.

69 % des matchs impliquant Lens cette saison ont vu moins de 2,5 buts. Six des huit derniers matchs de Lens en Ligue 1 ont également vu deux buts ou moins au total, tout comme le match aller.

De plus, quatre des cinq dernières rencontres de championnat entre les deux équipes ont également vu moins de 2,5 buts.

Pronostic 3 - Jonathan David buteur à tout moment

Jonathan David est généralement l'homme de confiance de Lille, donc ses cotes sont naturellement courtes. Il était en grande forme avant la pause internationale et a inscrit trois buts lors des cinq derniers matchs de Lille.

Le Canadien a poursuivi cette forme avec un doublé lors de sa dernière sortie pour le Canada.

Il ne devrait pas y avoir de préoccupations concernant la fatigue ou le décalage horaire pour David à son retour. Le dernier match du Canada a eu lieu une semaine avant ce match.

Il a inscrit quatre buts en neuf rencontres en carrière avec Lens. Ils figurent parmi ses adversaires préférés en carrière. Trois de ces buts ont été les derniers du match, et il pourrait être le dernier buteur ici.

Soutenir les défenseurs pourrait également être un angle intéressant pour un buteur à tout moment. Lens (64) et Lille (63) sont les deux équipes qui ont tenté le plus de tirs après un corner en Ligue 1 cette saison.

Cela pourrait signifier qu'il y a une grande valeur sur le marché 'marquer de la tête' ou même en soutenant les défenseurs pour marquer à tout moment.

