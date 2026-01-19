Pronostic Inter Milan vs Arsenal 20/01/2026 : des Gunners remaniés en danger à San Siro

Notre expert en paris sportifs mise sur un succès des Nerazzurri. Face à des Gunners engagés sur plusieurs fronts, l'Inter semble avoir les cartes en main pour s'imposer.

Pronostic Inter Milan vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Inter Milan vs Arsenal

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Inter Milan 1-0 Arsenal

Pronostic des buteurs : Lautaro Martinez (Inter Milan)

La réaction de l'Inter Milan après son élimination en demi-finale de la Supercoupe d'Italie a été exemplaire. Les hommes de Cristian Chivu ont remporté cinq de leurs six derniers matchs de Serie A, signant au passage quatre "clean sheets". Les Nerazzurri pratiquent un football de grande qualité et abordent ce rendez-vous européen avec une confiance maximale.

Arsenal débarque en Italie avec un bilan solide, malgré un récent accroc sur la pelouse de Nottingham Forest ce week-end. Si les Gunners sont invaincus depuis 11 matchs officiels (série remontant à début décembre), leurs dernières prestations n'ont pas toujours été impériales. Avec un calendrier particulièrement chargé, Mikel Arteta pourrait être tenté de faire tourner son effectif.

Les effectifs probables pour Inter Milan vs Arsenal

Composition attendue d’Inter Milan : Sommer, Acerbi, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco, Thuram, Martinez.

Composition attendue d’Arsenal : Raya, White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly, Eze, Zubimendi, Merino, Madueke, Jesus, Trossard.

L’avantage du terrain pour les Nerazzurri

L'Inter reçoit Arsenal alors que les deux formations restent sur de longues séries d'invincibilité. Cependant, l’avantage de San Siro et la gestion d’effectif d’Arteta pourraient faire pencher la balance. Avec trois points d'avance en tête de leur championnat, les Londoniens pourraient privilégier la Premier League.

Arteta doit également composer avec des joueurs sous la menace d’une suspension (Rice, Merino, Norgaard) et des blessures (Calafiori, Hincapie, Mosquera). À l'inverse, l'Inter n'a pas le droit à l'erreur : une défaite pourrait les éjecter du top 8 de la Ligue des champions. Malgré les absences de Calhanoglu et Dumfries, nous voyons les Italiens s’imposer de justesse.

Pronostic 1 Inter Milan vs Arsenal : Victoire de l'Inter Milan : @ 2,70 sur Winamax

Un duel tactique et fermé

L'Inter est sur une excellente dynamique, n'ayant plus perdu en Serie A depuis la mi-novembre. Mais face à eux se dresse une équipe d'Arsenal qui n'a concédé que deux défaites cette saison. Si l'Inter a les armes pour gagner, ce ne sera pas une partie de plaisir.

On s'attend à un match très fermé à Milan, où aucune des deux équipes ne voudra se livrer trop tôt. Quatre des six derniers matchs de l'Inter ont accouché de moins de 2,5 buts, tandis qu'Arsenal reste sur deux scores de 0-0 en championnat. Difficile d'imaginer un festival offensif vu l'enjeu au classement.

Pronostic 2 Inter Milan vs Arsenal : Moins de 2,5 buts dans le match : @ 1,62 sur Winamax

Un petit but pour faire la différence

Si les locaux s'imposent à San Siro, ce sera probablement dans la douleur. Les deux seules défaites d'Arsenal en 2025/26 ont été concédées par un seul but d'écart, et les Gunners n'ont plus perdu par plus d'un but depuis près d'un an. Ils savent se montrer coriaces.

L'Inter est également coutumière des victoires étriquées. En décembre et janvier, ils ont déjà signé trois succès sur le score de 1-0. Même si les hommes de Chivu possèdent la meilleure attaque d'Italie, la résilience d'Arsenal promet un combat acharné qui pourrait se décider sur un coup de génie ou une erreur individuelle.

Pronostic 3 Inter Milan vs Arsenal : Marge du vainqueur : Victoire par exactement 1 but : @ 4,00 sur Winamax

