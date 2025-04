Pronostic Inter Bayern Munich - Ligue des Champions 16/04/2025 : Le dernier combat du Bayern

Inter vs Bayern Munich

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Inter - Bayern Munich, pour les quarts de finale de Ligue des Champions, ce mercredi.

Pronostic Inter vs Bayern Munich : Paris, Contexte et Compositions

Meilleurs paris pour Inter vs Bayern

Inter ou match nul et les deux équipes marquent ⭐à une cote de 2,39 sur Unibet, soit 42% de chances que l'Inter ne perde pas et que des buts soient inscrits des deux côtés.

que l'Inter ne perde pas et que des buts soient inscrits des deux côtés. Harry Kane comme buteur à tout moment ⭐à une cote de 2,68 sur Unibet, soit une probabilité de 37% que Kane marque.

que Kane marque. But marqué entre la 76e et la 90e minute ⭐à une cote de 1,85 sur Parions Sport, soit une probabilité de 54% qu'un but soit marqué lors du dernier quart d'heure.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

🔮Nous prévoyons un match nul 1-1 entre l'Inter et le Bayern.

📊Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Peu de gens auraient pensé que l'Inter Milan irait à l'Allianz Arena et obtiendrait un résultat, encore moins une victoire. C'est exactement ce qu'ils ont fait grâce au but tardif de Davide Frattesi. Les hommes de Simone Inzaghi sont en route pour le titre de Serie A, et sont invaincus depuis 12 matchs - ils ne seront pas faciles à arrêter.

Le Bayern Munich a été inconstant ces dernières semaines. Ils ont six points d'avance en Bundesliga, mais ils ont trébuché en Italie et n'ont remporté que quatre de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils n'ont perdu que quatre matchs à l'extérieur cette saison, cependant.

👥Compositions probables pour Inter vs Bayern Munich

Composition attendue de l'Inter :

Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto, Thuram, Martinez



Composition attendue du Bayern Munich :

Urbig, Laimer, Min-Jae, Dier, Stanisic, Goretzka, Kimmich, Olise, Guerreiro, Sane, Kane

Les meilleurs paris à prendre pour Inter - Bayern

⚽La forme à domicile de l'Inter devrait les voir passer

Obtenir un résultat lors du match aller de ce duel était absolument énorme pour I Nerazzurri. Ils ont toujours été confiants sur leur terrain, mais les choses auraient pu mal tourner à l'Allianz Arena. Ils se sont assurés que ce n'était pas le cas, et maintenant ils doivent juste éviter la défaite lors du match retour.

Ne pas perdre au San Siro est quelque chose qu'ils ont très bien fait. Bien qu'ils n'aient pas gagné tous les matchs à domicile cette saison, ils ont remporté tous leurs neuf derniers là-bas - marquant 21 fois dans le processus. Il faut remonter à septembre pour trouver leur défaite la plus récente là-bas.

Le Bayern est susceptible de se battre, comme on pourrait s'y attendre, et il est rare qu'ils ne marquent pas - même lorsqu'ils perdent. Seules deux équipes les ont empêchés de marquer lors des 26 derniers matchs, et leur forme à l'extérieur a été généralement très bonne. Nos pronostics Inter vs Bayern Munich suggèrent que nous devrions nous attendre à un autre duel serré.

Pronostic 1 Inter - Bayern : Inter ou match nul et les deux équipes marquent à une cote de 2,39 sur Unibet

⚽Le moment de briller pour Harry Kane

Il attend toujours son premier grand trophée, mais il ne fait aucun doute que le passage de Harry Kane en Allemagne a été réussi sur le plan personnel. Avec 34 buts en 41 matchs cette saison dans diverses compétitions, le capitaine anglais a été en excellente forme.

Le joueur de 31 ans n'a pas marqué lors du match aller ni contre le Borussia Dortmund le week-end dernier, mais il en avait marqué quatre en quatre avant cela. Il a marqué sept fois depuis le début du mois de mars, et sera désespéré de jouer son rôle en Italie. Il ne fait aucun doute qu'Inzaghi sera extrêmement méfiant face à la menace qu'il représente.

À l'autre bout, Lautaro Martinez a montré sa qualité toute la saison, et vous ne l'excluriez certainement pas de marquer un autre but ici. Le Bayern est celui qui doit attaquer, cependant, ce sont eux qui poursuivent. Par conséquent, les hommes de Vincent Kompany devront commencer fort.

Pronostic 2 Inter Bayern : Harry Kane comme buteur à tout moment à une cote de 2,68 sur Unibet

⚽Une fin explosive

Les Allemands doivent y aller à fond ici s'ils veulent renverser le déficit de 2-1 du match aller. Cependant, c'est dans les dernières étapes des matchs qu'ils sont les plus dangereux. Ils ont marqué (et concédé) plus de buts dans les 15 dernières minutes des matchs de Bundesliga que dans toute autre période de 15 minutes.

Fait intéressant, l'Inter est dans une situation similaire. Pendant cette même période, il y a eu 23 buts dans leurs matchs de Serie A - également le plus élevé de tous les segments de 15 minutes. La tendance se poursuit pour les deux équipes en Ligue des Champions également.

Le duel devrait être fascinant. Le Bayern n'a pas perdu à l'extérieur depuis janvier, et a remporté cinq de ses sept derniers matchs à l'extérieur, tandis que l'Inter est invaincu depuis 21 matchs à domicile. Avec cela à l'esprit, un match nul semble très possible, et cela jouerait parfaitement en faveur des hôtes.

Pronostic 3 Inter - Bayern : But marqué entre la 76e et la 90e minute à une cote de 1,85 sur Parions Sport

