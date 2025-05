Pronostic Inter Barcelone Ligue des Champions 06/05/2025 : Le Barça gagne avec Yamal qui marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la demi-finale de Ligue des Champions entre l'Inter et Barcelone ce mardi à 21h.

Pronostic Inter Barcelone : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Inter Barcelone

Victoire de Barcelone à 2,15 sur Winamax

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à 1,47 sur Winamax

Lamine Yamal buteur à 3,00 sur Winamax

🔮 Barcelone est attendu pour battre l'Inter Milan 3-2.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Inter Milan et Barcelone ont mis en pause leurs campagnes respectives pour se concentrer sur cette demi-finale de Ligue des Champions. Le match aller s'est terminé par un match nul 3-3. Les Nerazzuri tentent de rattraper le Napoli en Serie A, tandis que Barcelone est en tête de la Liga.

L'Inter a enfin mis fin à une série de cinq matchs sans victoire en battant Vérone 1-0. Ils ont également mis un terme à une série de trois matchs sans victoire au San Siro. Ils visent maintenant à atteindre la finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois en trois saisons.

Barcelone a dû remonter un 1-0 pour battre le Real Valladolid déjà relégué 2-1 le week-end dernier. La plupart de leurs joueurs clés ont été reposés pour ce match. Ils n'ont perdu qu'un seul match en 2025.

Les compositions probables pour Inter Barcelone

Composition attendue d'Inter Milan : Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

Composition attendue de Barcelone : Szczęsny, Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Torres, Raphinha

Barcelone pour atteindre la finale

Bien que le match aller se soit terminé par un nul 3-3 et soit parmi les meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue des Champions, il faudra un vainqueur.

Il est difficile de ne pas envisager une victoire de Barcelone. Jusqu'à présent, ils ont remporté 24 des 30 matchs en 2025. De plus, ils ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions et n'ont perdu contre Dortmund que lors du dernier tour après que leur progression était pratiquement assurée.

Ils devraient être reposés car l'entraîneur Hansi Flick a reposé presque tout son XI le week-end.

En outre, le Barça a l'avantage dans les confrontations directes avec six victoires sur 13 rencontres, tandis que l'Inter n'en a que deux.

Le club catalan a également remporté trois de ses six derniers matchs en Italie et n'a perdu qu'une seule fois. La forme de l'Inter a été inconstante récemment, battant à peine Vérone.

Flick a un bilan positif W2, D1 contre l'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi.

1️⃣ Pronostic 1 : Victoire de Barcelone à 2,15 sur Winamax

Attendez-vous encore à des buts

Barcelone est l'une des équipes les plus prolifiques de l'histoire de la Ligue des Champions, attendez-vous donc à ce qu'ils marquent souvent.

Cependant, leur premier match est la preuve qu'ils ont également tendance à concéder beaucoup. Pas moins de 15 des 16 derniers matchs de Ligue des Champions du Barça ont vu plus de 2,5 buts.

De plus, les deux équipes ont marqué dans 13 de ces matchs. Il y a peu de valeur à soutenir l'une ou l'autre, mais les deux viennent généralement ensemble. Le Barça est faillible à l'extérieur. Ils ont concédé plus de 2 buts lors de six de leurs sept derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Cependant, ils en ont également marqué 19 lors de ces matchs.

Les trois derniers matchs à domicile de l'Inter dans cette compétition ont également vu plus de 2,5 buts. Les deux derniers ont également vu les deux équipes marquer. Leur défense était solide plus tôt dans la compétition, mais elle a été plus vulnérable récemment. Cela pourrait signifier que ce sera un autre match à score élevé. Les quatre derniers matchs des Nerazzuri dans la compétition ont vu les deux équipes marquer et plus de 2,5 buts.

2️⃣ Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à 1,47 sur Winamax

Yamal éclaire les demi-finales

Lamine Yamal a été l'une des vedettes du match aller. Sa performance a incité les fans à parler de lui comme un futur candidat au Ballon d'Or. Cependant, la plupart de l'attention dans l'attaque du Barça s'est concentrée sur Raphinha et Robert Lewandowski actuellement blessé.

Lamal est passé sous le radar en termes de buts marqués. Il semble un peu surévalué pour marquer, tout comme il l'a fait lors du match aller. Le Barça a joué contre des équipes italiennes deux fois cette saison, et Yamal a marqué lors des deux matchs.

S'il veut être un candidat au Ballon d'Or, il doit se surpasser. Il n'est pas excessivement prolifique, mais huit de ses neuf derniers buts pour Barcelone sont venus dans des compétitions de coupe.

3️⃣ Pronostic 3 : Lamine Yamal buteur à 3,00 sur Winamax