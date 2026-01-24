Pronostic Everton vs Leeds 26/01/2026 : un habitué pour punir son ancien club

Notre expert en paris sportifs s'attend à une rencontre serrée. Si les locaux pourraient l'emporter de justesse, un match nul semble être l'issue la plus probable.

Pronostic Everton vs Leeds : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Everton vs Leeds

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Everton 1-1 Leeds

Pronostic des buteurs : Thierno Barry (Everton) ; Dominic Calvert-Lewin (Leeds United)

La saison en dents de scie d'Everton s'est poursuivie la semaine dernière avec une victoire précieuse contre Aston Villa. Les Toffees peinent à trouver de la régularité, ce qui les place actuellement au 10e rang du classement. Cependant, avec seulement trois points de retard sur le top 5, ils peuvent encore prétendre à une qualification européenne.

David Moyes a visiblement fait progresser son groupe, qui compte neuf points de plus qu'au même stade la saison passée. De quoi rassurer les supporters locaux, confiants avant de recevoir leur prochain adversaire.

Néanmoins, le club de la Mersey devra impérativement améliorer ses résultats à domicile s'il veut sérieusement viser l'Europe la saison prochaine. Ils en auront l'occasion dès lundi soir lors de la réception de Leeds United dans leur tout nouveau Hill Dickinson Stadium.

De son côté, Leeds affiche un bien meilleur visage ces dernières semaines, enchaînant les bons résultats, notamment face à des cadors. Les Whites ont battu Chelsea et accroché des nuls contre Manchester United et Liverpool (par deux fois), restant sur une série de sept matchs sans défaite.

Malheureusement, le beau travail de Daniel Farke a été freiné par Newcastle récemment, mais ses joueurs ont su rebondir avec une victoire nette contre Fulham. Résultat : le promu occupe la 16e place du classement, avec huit points d'avance sur la zone rouge.

Les effectifs probables pour Everton vs Leeds

Composition attendue d’Everton : Pickford, Patterson, Tarkowski, O’Brien, Mykolenko, Gueye, Garner, Ndiaye, McNeill, Iroegbunam, Barry.

Composition attendue de Leeds : Darlow, Justin, Rodon, Struijk, Bogle, Aarsonson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson, Calvert-Lewin, Okafor.

Un parfum de revanche

Everton affiche un bilan équilibré (4 victoires, 4 défaites) dans son nouveau stade, un manque de régularité qui freine leur progression. Paradoxalement, ils ont remporté plus de matchs à l’extérieur. Les locaux auront soif de revanche, Leeds s'étant imposé lors du match aller en tout début de saison.

Par ailleurs, les cadres de Moyes sont de retour de la Coupe d'Afrique des nations. On pourrait donc voir les locaux dominer de longues phases de jeu. Si leur bilan d'une seule défaite lors des cinq derniers matchs de championnat est impressionnant, leurs deux victoires durant cette période ont été obtenues loin de leurs bases.

À l'inverse, Leeds voyage mal : une seule victoire en 11 déplacements, soit seulement 9 % de succès. Avec sept défaites à l'extérieur, les visiteurs affichent une réelle vulnérabilité hors d'Elland Road. Ils abordent toutefois ce match forts de deux victoires consécutives toutes compétitions confondues.

À noter qu'Everton a remporté quatre de ses cinq dernières réceptions face à Leeds. Mais c’était à Goodison Park, et le nouveau stade n'est pas encore devenu une forteresse imprenable. Les visiteurs sont dans une bonne dynamique et pourraient bien ramener un résultat.

Pronostic 1 Everton vs Leeds : Double chance : Everton ou Nul à une cote de 1,33 sur Winamax

Deux défenses fébriles

Historiquement, les confrontations entre ces deux clubs sont peu prolifiques, mais les dynamiques actuelles ont changé la donne. Les hommes de Moyes ont encaissé 16 buts pour 15 marqués en 11 matchs à domicile.

Leeds sait qu'il aura des opportunités face à l'arrière-garde des Toffees. Si l'attaque de Farke est assez moyenne en déplacement (11 buts en 11 matchs), c'est surtout leur défense qui inquiète : les Whites ont encaissé 24 buts à l'extérieur, soit une moyenne de 2,18 par match. Ils n'ont gardé leur cage inviolée que dans 9 % de leurs déplacements. De plus, 64 % de leurs matchs de championnat ont vu les deux équipes marquer.

Pronostic 2 Everton vs Leeds : Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui à une cote de 1,76 sur Winamax

La forme de Dominic

L'ancien chouchou d'Everton, Dominic Calvert-Lewin, retrouve son ancien jardin pour la première fois depuis son transfert à Leeds. Absent au match aller lors de la victoire des siens, il a connu des débuts poussifs à Elland Road avec un seul but lors de ses 11 premières apparitions.

Mais la machine est lancée : il a inscrit huit buts lors de ses dix derniers matchs de Premier League, trouvant même le chemin des filets lors de six rencontres consécutives durant cette série.

Buteur et passeur lors de ses deux derniers matchs, il arrive lancé pour défier ses anciens employeurs. Calvert-Lewin a de fortes chances de briller face à un public qui l'a tant adoré.

Pronostic 3 Everton vs Leeds : Buteur à tout moment : Dominic Calvert-Lewin à une cote de 2,80 sur Winamax

