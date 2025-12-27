Pronostic Crystal Palace vs Tottenham 28/12/2025 : un derby londonien qui promet

Malgré une série de résultats décevants, nous misons sur un réveil de Palace pour enfoncer des Spurs en pleine crise en cette période de fêtes.

Pronostic Crystal Palace vs Tottenham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Crystal Palace vs Tottenham

Victoire de Crystal Palace @ 2,20 sur Winamax

Les deux équipes marquent : Oui @ 1,62 sur Winamax

Plus de 2,5 buts : Oui @ 1,78 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Crystal Palace 2-1 Tottenham

Pronostic des buteurs : Palace – Jean-Philippe Mateta, Eddie Nketiah ; Tottenham – Richarlison

L'élimination en milieu de semaine face à Arsenal en Carabao Cup a porté à quatre le nombre de matchs sans victoire pour Crystal Palace, une deuxième série noire cette saison. Plus inquiétant encore, la lourde défaite 4-1 contre Leeds le week-end dernier a relégué les hommes d'Oliver Glasner à la 8ème place pour Noël. Le technicien autrichien attendra une réaction immédiate de ses joueurs pour ce retour au championnat.

Côté Spurs, la situation est encore plus alarmante. Tottenham n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matchs de championnat, s'inclinant récemment face à Nottingham Forest et Liverpool. L'équipe dirigée par Thomas Frank pointe à une décevante 14ème place après 17 journées, plombée par une défense particulièrement poreuse.

Les effectifs probables pour Crystal Palace vs Tottenham

Composition attendue de Crystal Palace : Henderson, Guehi, Richards, Lacroix, Clyne, Wharton, Lerma, Mitchell, Pino, Nketiah, Mateta.

Composition attendue de Tottenham : Vicario, Porro, Danso, van de Ven, Udogie, Bentancur, Palhinha, Kolo Muani, Bergvall, Kudus, Richarlison.

Les Eagles prêts à reprendre leur envol

Difficile de dégager un favori tant les deux formations traversent une zone de turbulences. Les effectifs sont d'ailleurs décimés : Palace doit composer sans Ismaïla Sarr (parti à la CAN), ni Daniel Muñoz et Daichi Kamada (blessés). Chez les Spurs, Xavi Simons et Cristian Romero sont suspendus, s'ajoutant à une infirmerie déjà bien remplie.

Toutefois, les Eagles ont montré plus de certitudes cette saison et seront portés par l'ambiance de Selhurst Park. En 2025/26, les hommes de Glasner n'y ont perdu que 3 matchs sur 13. À l'inverse, Tottenham reste sur cinq déplacements sans victoire. L'avantage du terrain pourrait s'avérer décisif.

Pronostic 1 Crystal Palace vs Tottenham : Victoire de Crystal Palace @ 2,20 sur Winamax

Deux défenses aux abois

Si l'on regarde les statistiques de la saison, le "Both Teams To Score" (BTTS) n'est pas systématique pour ces deux équipes (44 % des matchs à domicile pour Palace, 53 % à l'extérieur pour les Spurs). Pourtant, les récents errements défensifs des deux côtés suggèrent un match ouvert.

Si les Spurs jouaient à domicile, nous serions plus prudents. Mais Palace échoue rarement à marquer devant son public. Le problème est qu'ils peinent également à garder leur cage inviolée. Thomas Frank et ses hommes devraient donc avoir des opportunités. On s'attend à du spectacle des deux côtés du terrain.

Pronostic 2 Crystal Palace vs Tottenham : Les deux équipes marquent : Oui @ 1,62 sur Winamax

Un festival offensif à Selhurst Park ?

Avec seulement 21 buts inscrits, l'attaque de Palace est l'une des moins productives du royaume, ce qui constitue le chantier prioritaire de Glasner. Paradoxalement, les Eagles ont pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile cette saison.

Cependant, face à une défense des Spurs qui a encaissé 12 buts lors de ses 8 derniers déplacements, les attaquants locaux devraient retrouver le sourire. Statistiquement, 88 % des matchs de Tottenham à l'extérieur cette saison ont dépassé la barre des 2,5 buts. Cette tendance s'est vérifiée lors de leurs sept dernières sorties, et rien n'indique que la série s'arrêtera ce week-end.

Pronostic 3 Crystal Palace vs Tottenham : Plus de 2,5 buts : Oui @ 1,78 sur Winamax

