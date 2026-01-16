Pronostic Chelsea vs Brentford 17/01/2025 : les Bees prêts à piquer au Bridge

Inconstants à l'extérieur en 2025/26, les Bees ont pourtant remporté trois de leurs quatre derniers déplacements à Stamford Bridge.

Pronostic Chelsea vs Brentford : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Chelsea vs Brentford

Match nul ou Brentford (Double chance) à une cote de 2,25 sur Winamax

Brentford (1er but) à une cote de 2,80 sur Winamax

Igor Thiago buteur à tout moment à une cote de 2,88 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 2-2 Brentford

Pronostic des buteurs : Chelsea (Pedro, Palmer) ; Brentford (Thiago, Schade)

Ce week-end, Chelsea accueille Brentford pour un derby de l'ouest londonien lourd d'enjeux. Pour les Blues, une victoire permettrait de doubler leurs voisins au classement de la Premier League.

Les hommes de Liam Rosenior sortent d'une semaine éprouvante après leur défaite 3-2 mercredi soir en demi-finale aller de l'EFL Cup face à Arsenal. Malade en milieu de semaine, l'attaquant Liam Delap est espéré pour ce choc, ce qui soulagerait un effectif où l'infirmerie se vide enfin (seuls Romeo Lavia et Levi Colwill manquent à l'appel). Mais attention : à domicile, Chelsea peine avec une moyenne de seulement 1,5 point par match.

Côté Brentford, Keith Andrews réalise des débuts prodigieux sur le banc. Alors que beaucoup d'observateurs prédisaient une saison galère après le départ de Thomas Frank, l'Irlandais a su cultiver l'identité pragmatique et directe des Bees. S'ils sont moins souverains hors de leurs bases cette saison (0,90 pt/match), les courts déplacements à Stamford Bridge leur réussissent historiquement bien : ils y affichent 75 % de victoires depuis avril 2022.

Les effectifs probables pour Chelsea vs Brentford

Composition attendue de Chelsea : Sánchez, Cucurella, Gusto, Chalobah, Fofana, Fernández, Caicedo, Neto, Pedro, Palmer, Delap.

Composition attendue de Brentford : Valdimarsson, Ajer, Kayode, van den Berg, Collins, Yarmolyuk, Janelt, Jensen, Ouattara, Schade, Thiago.

Miser sur au moins un point pour les Bees

Vu le début de saison impressionnant de Brentford en Premier League, il est actuellement difficile de parier contre eux. Ils occupent la place de quatrième meilleure attaque du championnat, avec un but de plus marqué que leur hôte de samedi, Chelsea, sur l’ensemble de leurs 21 matchs de ligue.

Les Bees ont pris goût aux matchs à Stamford Bridge ces dernières années, avec trois victoires lors de leurs quatre derniers courts déplacements. En réalité, Chelsea n'a remporté qu'une seule de ses huit dernières confrontations face à eux depuis avril 2022.

Avant cette série, les Blues avaient pourtant gagné sept de leurs huit précédentes rencontres officielles, une domination qui remontait à novembre 1946. Ce revirement illustre l'ascension fulgurante de Brentford ces dernières saisons. De plus, quatre de leurs huit derniers affrontements se sont soldés par un nul. C'est pourquoi nous privilégions ici une victoire à l'extérieur ou un nul sur le marché Double Chance, avec une probabilité estimée à 46,51 %.

Pronostic 1 Chelsea vs Brentford : Match nul ou Brentford (Double chance) à une cote de 2,25 sur Winamax

De la valeur sur l’ouverture du score des visiteurs

Chelsea a concédé l'ouverture du score lors de quatre de ses cinq derniers matchs. Dans le même temps, Brentford a marqué le premier but dans cinq de ses six dernières rencontres. Il est donc surprenant de pouvoir parier sur les Bees pour le premier but samedi avec une probabilité affichée de seulement 37,03 %.

Avec des Blues probablement émoussés après leurs efforts fournis mercredi soir en EFL Cup face à Arsenal, Brentford arrivera avec de la fraîcheur et la confiance nécessaire pour frapper en premier. La jeune mais talentueuse équipe de Chelsea pourrait s'avérer vulnérable face au jeu direct des Bees.

Cette sélection mise sur le contrecoup probable de la défaite de Chelsea contre Arsenal mercredi. L'approche de Liam Rosenior pourrait mettre du temps avant de porter ses fruits.

Pronostic 2 Chelsea vs Brentford : Brentford (1er but) à une cote de 2,80 sur Winamax

Une autre belle cote sur le serial buteur de Brentford

L’attaquant brésilien de 24 ans de Brentford, Igor Thiago, est la révélation de la saison. Il a déjà inscrit 16 buts en 21 apparitions en Premier League. Il occupe solidement la place de deuxième meilleur buteur du championnat, avec six longueurs d’avance sur le troisième, Antoine Semenyo.

Thiago marque actuellement à un rythme de 0,82 but par 90 minutes. Son taux de conversion tirs-buts est incroyable (32 %), soit nettement plus qu’Erling Haaland (24 %) ou Antoine Semenyo (20 %).

Les marchés de paris n'accordent à Thiago qu'une probabilité de 38,17 % de marquer contre Chelsea. C'est surprenant compte tenu de sa forme étincelante et du fait qu'il a inscrit cinq buts lors de ses deux derniers matchs. Cela ressemble à une nouvelle "value bet" sur un joueur devenu la pièce maîtresse de Brentford.

Pronostic 3 Chelsea vs Brentford : Igor Thiago buteur à tout moment à une cote de 2,88 sur Winamax

