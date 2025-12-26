Pronostic Chelsea vs Aston Villa 27/12/2025 : trois conseils pour ce choc au sommet

L’incroyable série de victoires d’Aston Villa devra bien s’arrêter un jour, et cela pourrait arriver dès ce week-end face à Chelsea sur la pelouse de Stamford Bridge.

Pronostic Chelsea vs Aston Villa : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Chelsea vs Aston Villa

Résultat du match : Victoire de Chelsea – cote de 1.78 sur Winamax

Les deux équipes marquent : Oui – cote de 1.54 sur Winamax

Buteur ou passeur : Morgan Rogers – cote de 2.40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 2-1 Aston Villa

Pronostic des buteurs : Chelsea – Cole Palmer, João Pedro ; Aston Villa – Morgan Rogers

Dans l'ensemble, la saison de Chelsea est une réussite, les Blues abordant cette fin d'année 2025 à la quatrième place de la Premier League. Cependant, leurs derniers résultats manquent de régularité : ils n'ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Malgré cela, ils ont fait preuve d'un gros caractère le week-end dernier en remontant deux buts de retard pour arracher le nul (2-2) contre Newcastle.

En face, Aston Villa réalise un parcours parfait. Les hommes d'Unai Emery restent sur une impressionnante série de neuf victoires consécutives, alternant succès domestiques et européens, ce qui leur permet d'occuper la troisième place du classement. Même s'ils s'imposent souvent de justesse, les Villans trouvent systématiquement la clé pour l'emporter.

Les effectifs probables pour Chelsea vs Aston Villa

Composition attendue de Chelsea : Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro.

Composition attendue d'Aston Villa : Martínez, Cash, Lindelöf, Konsa, Maatsen, Onana, Kamara, McGinn, Tielemans, Rogers, Watkins.

Un duel au sommet à Londres

Chelsea se présente presque au complet pour recevoir les Villans. Enzo Maresca a indiqué que Liam Delap et Estêvão devraient être disponibles, même si Levi Colwill et Roméo Lavia manquent toujours à l'appel. Villa devra faire sans Ross Barkley, Evann Guessand et Tyrone Mings, des absences qui n'ont toutefois pas empêché l'équipe de gagner récemment.

Avec autant de talents de chaque côté, on s'attend à un match extrêmement serré. Si Chelsea a parfois été inconstant, les Blues restent solides chez eux avec sept victoires en onze matchs à Stamford Bridge cette saison.

Après leur nul encourageant contre Arsenal et leur succès (2-0) face à Everton, les Londoniens abordent ce choc avec confiance, malgré la forme étincelante des visiteurs. L'historique récent confirme cette indécision : l'an dernier, chaque équipe l'avait emporté sur son terrain. La roue pourrait bien tourner ce week-end pour Villa.

Pronostic 1 Chelsea vs Aston Villa : Résultat du match : Victoire de Chelsea – cote de 1.78 sur Winamax

Une bataille acharnée sur le front de l'attaque

Comme souligné, il n'y a pas de favori évident. Si Chelsea a l'avantage du terrain, la confiance d'Aston Villa est au zénith grâce à sa série de victoires. C’est typiquement le genre de match où le danger peut venir de partout.

Les Villans ont d'ailleurs tendance à jouer avec le feu ces derniers temps : ils ont encaissé au moins un but lors de sept de leurs huit dernières victoires, s'imposant à chaque fois avec un seul but d'écart. En championnat, ils n'ont gagné qu'une seule fois par plus d'un but d'écart cette saison. Les deux équipes possèdent des atouts offensifs indéniables et des défenses qui ne sont pas infaillibles.

Pronostic 2 Chelsea vs Aston Villa : Les deux équipes marquent : Oui – cote de 1.54 sur Winamax

L’incroyable Morgan Rogers

Morgan Rogers réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs de Villa. À 23 ans, il totalise déjà sept buts et trois passes décisives en 17 matchs de Premier League, sans oublier son influence en Europa League. C'est un joueur que la défense de Chelsea devra surveiller comme le lait sur le feu.

Même si nous voyons Chelsea s'imposer, Rogers devrait se montrer dangereux. Avec quatre buts lors de ses deux derniers matchs de championnat et sept contributions décisives sur ses six dernières sorties, l'international anglais est dans une forme trop éclatante pour être ignorée. Si Cole Palmer ou João Pedro sont les favoris des bookmakers pour marquer, la cote de Rogers offre une valeur très intéressante.

Pronostic 3 Chelsea vs Aston Villa : Buteur ou passeur : Morgan Rogers – cote de 2.40 sur Winamax

+