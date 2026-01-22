Pronostic Bournemouth vs Liverpool 24/01/2026 : Le champion veut reprendre sa marche en avant

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Bournemouth poursuive sa série irrégulière et concède les trois points à Liverpool, qui doit impérativement s'imposer pour rester dans la course à l'Europe.

Pronostic Bournemouth vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Bournemouth vs Liverpool

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bournemouth 1-2 Liverpool

Pronostic des buteurs : Bournemouth – Evanilson ; Liverpool : Hugo Ekitike, Cody Gakpo

L'inconstance de Bournemouth continue de jouer des tours aux hommes d'Andoni Iraola cette saison. Lundi soir encore, les Cherries ont gâché un avantage d'un but face à Brighton, concédant l'égalisation dans le temps additionnel.

Ce résultat laisse Bournemouth à la 15ème place, avec certes 10 points d'avance sur la zone rouge, mais un déclin marqué par rapport à l'an dernier (10 points de moins au même stade). Pour ne rien arranger, le club a perdu son atout majeur, Antoine Semenyo, parti à Manchester City lors de ce mercato hivernal. Recevoir le champion en titre n'est sans doute pas le meilleur remède pour une équipe en perte de vitesse.

De son côté, Liverpool connaît une défense de titre compliquée. Les troupes d'Arne Slot comptent 17 points de moins que la saison dernière à la même époque et pointent à 14 longueurs du leader, Arsenal. Les Reds alternent le bon et le moins bon, à l'image de leur nul concédé à Anfield face à Burnley le week-end dernier. Cependant, leur large succès 3-0 en Ligue des Champions cette semaine devrait leur redonner l'élan nécessaire.

Actuellement quatrièmes, les Scousers sont sous la menace directe de Manchester United et Chelsea. Pour espérer sécuriser une place en C1, les trois points sont tout simplement non négociables ce samedi soir au Vitality Stadium.

Les effectifs probables pour Bournemouth vs Liverpool

Composition attendue de Bournemouth : Petrovic, Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, Cook, Scott, Tavernier, Kroupie, Adli, Evanilson.

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szobozslai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Des filets qui devraient trembler des deux côtés

Les hôtes sont plutôt efficaces devant le but, ayant marqué lors de 83 % de leurs matchs de championnat, un chiffre bien supérieur à la moyenne de la ligue (73 %). À domicile, ils affichent une moyenne de 1,45 but inscrit pour 1 but encaissé par match.

Liverpool, de son côté, a marqué 17 buts lors de ses 11 déplacements, soit 1,55 par rencontre. Mais la défense reste le talon d'Achille d'Arne Slot : les Reds ont encaissé 18 buts à l'extérieur (1,64 par match). Statistiquement, 68 % des matchs de Bournemouth et 64 % des déplacements de Liverpool cette saison ont vu le pari "Les deux équipes marquent" passer. La tendance est forte : Bournemouth reste sur huit matchs consécutifs avec des buts de part et d'autre.

Pronostic 1 Bournemouth vs Liverpool : Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui @ 1,45 sur Winamax

Liverpool, la bête noire des Cherries

Il est surprenant de voir que Bournemouth n'a remporté que 6 de ses 22 matchs cette saison (22 % de victoires). Avec seulement deux succès lors de leurs 15 dernières sorties toutes compétitions confondues, le bilan est famélique.

En face, Liverpool n'a plus goûté à la défaite depuis 13 matchs, même si six matchs nuls ont freiné leur progression. L'historique des confrontations plaide largement en faveur des visiteurs : Liverpool a remporté les six derniers face-à-face et neuf des dix dernières rencontres entre les deux clubs. Même si le match s'annonce plus serré que le 2-0 de l'an dernier, la hiérarchie devrait être respectée.

Pronostic 2 Bournemouth vs Liverpool : Résultat (1N2) : Victoire de Liverpool @ 1,86 sur Winamax

Hugo Ekitike, le nouveau finisseur des Reds

La recrue phare de Liverpool, Hugo Ekitike, s'est imposée comme le meilleur buteur du club en Premier League. Le Français totalise 8 buts en 19 apparitions, avec une répartition parfaite entre ses buts à domicile et à l'extérieur.

Très en jambes, il a encore trouvé le chemin des filets en milieu de semaine avant d'être signalé hors-jeu pour quelques centimètres. Impliqué sur deux buts lors de ses trois derniers matchs, il avait également marqué lors du match aller à Anfield. Face à une défense de Bournemouth parfois fébrile, il est notre favori pour faire trembler les filets.

Pronostic 3 Bournemouth vs Liverpool : Buteur à tout moment : Hugo Ekitike @ 2,05 sur Winamax

