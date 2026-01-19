Pronostic Bodo/Glimt vs Manchester City 20/01/2026 : Guardiola en quête de nouveaux records

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir Manchester City se rapprocher du top 8 grâce à une victoire face aux Norvégiens.

Pronostic Bodo/Glimt vs Manchester City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Bodo/Glimt vs Manchester City

Les deux équipes marquent à une cote de 1,46 sur Winamax

Handicap 1-0 - Victoire de Manchester City (City gagne par au moins 2 buts d'écart) à une cote de 1,86 sur Winamax

Buteur à n'importe quel moment : Jens Hauge à une cote de 4,40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bodo/Glimt 1-3 Manchester City

Pronostic des buteurs : Bodo/Glimt – Jens Hauge ; Manchester City – Antoine Semenyo, Erling Haaland, Rayan Cherki

Les espoirs de qualification de Bodo/Glimt pour la suite de la compétition sont quasiment nuls. Les Norvégiens n'ont pas enregistré la moindre victoire en six matchs de phase de ligue, avec trois nuls et trois défaites.

En conséquence, le Superlaget pointe à la 32e place avant cette avant-dernière journée. Si Kjetil Knutsen est réputé pour emmener les clubs norvégiens loin en Europe, l'aventure pourrait s'arrêter prématurément cette saison. Pour ne rien arranger, son équipe n'a plus disputé de match officiel depuis la dernière journée européenne en décembre.

La tâche s'annonce d'autant plus rude face à une équipe de Manchester City piquée au vif après sa défaite dans le derby ce week-end. Les Citizens seront ravis de se replonger dans cette compétition où ils occupent actuellement une position de force.

Le club mancunien aborde cette journée à la 4e place, n'ayant subi qu'une seule défaite jusqu'ici. Après avoir perdu des points précieux dans la course au titre en Premier League samedi, ils auront à cœur de rebondir avec un résultat probant.

Pep Guardiola doit cependant composer avec une véritable hécatombe en défense et aurait jeté son dévolu sur Marc Guéhi pour renforcer l'effectif. Pas moins de sept joueurs de l'équipe première sont indisponibles, tandis que Bernardo Silva est suspendu pour cette rencontre.

Les effectifs probables pour Bodo/Glimt vs Manchester City

Composition attendue de Bodo/Glimt : Haikin, Sjøvold, Bjortuft, Aleesami, Maatta, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hogh, Hauge.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri, Semenyo, Reijnders, Cherki, Doku, Haaland.

Une défense de fortune qui laisse de l'espoir

Les supporters locaux peuvent s'appuyer sur une certitude : la capacité offensive de leur équipe. Bodo/Glimt a inscrit neuf buts en six matchs de C1, soit une moyenne de 1,5 but par match. Le problème de la "Horde Jaune" se situe derrière, avec 13 buts encaissés sur la même période.

Cinq des six derniers matchs de Glimt en phase de ligue ont généré plus de trois buts. Une statistique qui devrait encourager City, et particulièrement Erling Haaland. Le Norvégien traverse une période de disette inhabituelle avec un seul but lors de ses sept dernières sorties. Un but mardi ferait de lui le premier Norvégien de l'histoire à marquer contre un club norvégien en phase finale de la Ligue des champions.

Par ailleurs, le prochain but de City sera leur 300e dans la compétition. Avec 12 buts marqués en 6 matchs cette saison, il y a fort à parier qu'ils atteindront ce cap. Cependant, la défense expérimentale de City pourrait offrir des brèches.

Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors de 11 des 12 derniers matchs européens de Glimt. De son côté, City a même concédé un but lors de sa démonstration 10-1 face à Exeter City en FA Cup il y a deux semaines. Avec l'alignement défensif probable de Guardiola, les locaux ont de réelles chances de marquer.

Pronostic 1 : Bodo/Glimt vs Manchester City : Les deux équipes marquent à une cote de 1,46 sur Winamax

Face à un City blessé

Toujours sans victoire cette saison, les locaux font face à un défi immense. Malgré deux succès en amical en janvier (avec quatre buts marqués à chaque fois), les hommes de Knutsen sont au pied du mur. Si leurs succès européens se construisent souvent à domicile grâce aux conditions arctiques, leurs quatre derniers matchs majeurs à l'Aspmyra Stadion se sont soldés par trois défaites et un nul.

C'est la première fois que Manchester City affronte une opposition norvégienne. Un motif d'espoir pour eux : les hôtes n'ont gagné aucun de leurs six derniers matchs contre des clubs anglais (leur seul résultat positif étant un nul contre Tottenham plus tôt dans le tournoi).

Guardiola a également une motivation supplémentaire : il pourrait devenir le troisième entraîneur de l'histoire de la C1 à atteindre 25 victoires à l'extérieur avec un seul club. La défaite contre United a mis fin à une série de 13 matchs sans défaite ; Bodo/Glimt risque de subir de plein fouet la réaction d'un City survolté.

Pronostic 2 : Bodo/Glimt vs Manchester City : Handicap 1-0 - Victoire de Manchester City (City gagne par au moins 2 buts d'écart) à une cote de 1,86 sur Winamax

Hauge pour bousculer les Citizens

Si le danger vient de partout chez City, les espoirs offensifs de Bodo reposent largement sur Jens Hauge. L'attaquant de 26 ans a déjà brillé contre des Anglais cette saison en inscrivant un doublé face aux Spurs.

Hauge est un joueur qui monte souvent en puissance : seul l'un de ses 15 derniers buts pour le club a été inscrit avant la 30e minute de jeu. Il reste néanmoins la menace principale et affronter une défense citizen inexpérimentée est une occasion idéale pour lui. Il a d'ailleurs trouvé le chemin des filets lors de ses deux dernières apparitions en compétition officielle.

Pronostic 3 : Bodo/Glimt vs Manchester City : Buteur à n'importe quel moment : Jens Hauge à une cote de 4,40 sur Winamax

+