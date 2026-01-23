Pronostic Barcelone vs Real Oviedo 25/01/2026 : Yamal pour porter le Barça

Notre expert en paris sportifs mise sur une réaction barcelonaise. Si les visiteurs pourraient bien trouver la faille, le génie de Lamine Yamal devrait logiquement guider les Blaugranas vers la victoire.

Pronostic Barcelone vs Real Oviedo : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Real Oviedo

Lamine Yamal buteur : cote de 2,05 sur Winamax

Mi-temps : Plus de 0,5 but pour le Real Oviedo : cote de 3,05 sur Winamax

Seconde mi-temps : Plus de 1,5 but pour Barcelone : cote de 1,65 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 3-1 Real Oviedo

Pronostic des buteurs : Barcelone – Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford ; Real Oviedo : Fede Viñas

La série impressionnante de 11 victoires consécutives du Barça (toutes compétitions confondues) a pris fin le week-end dernier. Les hommes d'Hansi Flick ont manqué de réussite lors de leur défaite 2-1 sur la pelouse de la Real Sociedad, permettant au Real Madrid de recoller en tête de la course au titre. Les Catalans ont toutefois relevé la tête en milieu de semaine avec un succès 4-2 face au Slavia Prague en Ligue des champions.

Ils partent largement favoris face à une équipe d'Oviedo qui semble condamnée à la relégation. Si les Asturiens ont montré du mieux depuis l'arrivée de Guillermo Almada sur le banc en décembre, ils n'ont toujours pas goûté à la victoire depuis septembre.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Real Oviedo

Composition attendue de Barcelone : García, Balde, Martínez, Cubarsí, Koundé, Bernal, De Jong, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski.

Composition attendue de Real Oviedo : Escandell, Alhassane, Carmo, Costas, Ahijado, Colombatto, Sibo, Chaira, Reina, Hassan, Viñas.

Lamine Yamal, frais et prêt à frapper

Le calendrier s'accélère pour Barcelone, qui devra aussi garder un œil sur son choc européen contre Copenhague la semaine prochaine. Hansi Flick pourrait faire tourner son effectif, mais cela devrait marquer le retour de Lamine Yamal, suspendu à Prague mercredi dernier.

Après ce repos forcé, le prodige espagnol devrait être en pleine possession de ses moyens pour porter l'attaque sur 90 minutes. En l'absence de Pedri, blessé, les locaux devraient s'appuyer encore davantage sur la percussion de leur ailier. Devenir plus tueur devant le but est la priorité de Yamal cette saison : il affiche déjà 9 buts en 21 apparitions (Liga et C1 confondues). Face à la deuxième pire défense du championnat à l'extérieur (2 buts encaissés par match), la cote pour un but de Yamal offre une belle valeur.

Pronostic 1 Barcelone vs Real Oviedo : Lamine Yamal buteur : cote de 2,05 sur Winamax

Oviedo peut surprendre d'entrée

Lors du match aller, Oviedo avait créé la surprise en menant à la pause. Un scénario similaire n'est pas à exclure : sous l'impulsion d'Almada, les Asturiens sont plus dangereux et ont marqué lors de chacun de leurs matchs en 2026.

La lanterne rouge a montré de belles choses face à Osasuna récemment, avec 13 tentatives et 1,33 xG, portés par le duo Viñas-Reina. De quoi inquiéter une défense catalane loin d'être sereine en début de match : 73 % des buts encaissés par le Barça cette saison en Liga l'ont été en première période. Le Slavia Prague a d'ailleurs frappé deux fois avant la mi-temps mercredi dernier.

Pronostic 2 Barcelone vs Real Oviedo : Mi-temps : Plus de 0,5 but pour le Real Oviedo : cote de 3,05 sur Winamax

Le Barça devrait accélérer après la pause

Sur la durée du match, la profondeur de banc du Barça devrait faire la différence. Même sans Pedri ou Ferran Torres, le réservoir offensif reste impressionnant, avec un Marcus Rashford en quête de temps de jeu.

Le point faible d'Oviedo cette saison reste sa fin de match : 29 % de leurs buts encaissés surviennent après la 75e minute. Un profil idéal pour l'attaque barcelonaise, experte pour punir les défenses fatiguées. À domicile, les Blaugranas ont déjà inscrit 16 buts en seconde période sans en concéder un seul. Ils avaient également marqué trois fois après le repos lors du match aller en septembre.

Pronostic 3 Barcelone vs Real Oviedo : Seconde mi-temps : Plus de 1,5 but pour Barcelone : cote de 1,65 sur Winamax

