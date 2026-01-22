Pronostic Auxerre vs PSG 23/01/2026 : Le Paris SG prêt à saisir sa chance

Notre expert en paris sportifs voit les Parisiens rebondir après leur déception en Ligue des champions en signant une victoire solide à l'extérieur.

Pronostic Auxerre vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Auxerre vs PSG

Le PSG gagne sans encaisser de but : @ 2,10 sur Winamax

Mi-temps la plus prolifique : la 2ème : @ 2,05 sur Winamax

Buteur à tout moment : Ousmane Dembélé : @ 1,92 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Auxerre 0-2 PSG

Pronostic des buteurs : PSG – Ousmane Dembélé, Désiré Doué

Toujours à la poursuite du leader lensois, le Paris Saint-Germain occupe la deuxième place du classement. Si les hommes de Luis Enrique ont su réagir après leur élimination surprise en coupe face au Paris FC en dominant Lille (3-0), la défaite de mardi contre le Sporting en Ligue des champions a douché l'enthousiasme. Le technicien espagnol attendra une réaction immédiate de son groupe en Bourgogne.

Le calendrier sourit aux Parisiens, puisqu'ils affrontent une équipe d'Auxerre en pleine crise : une seule victoire sur ses 13 derniers matchs de championnat. Muette lors de ses deux dernières sorties, l'AJA pointe à la 17ème place avec seulement 12 points. Les difficultés offensives de la formation de Christophe Pélissier sont criantes, un point faible que le PSG compte bien exploiter.

Les effectifs probables pour Auxerre vs PSG

Composition attendue d’Auxerre : Leon, Sy, Akpa, Diomandé, Senaya, Oppegard, Owusu, Ahamada, Danois, Namaso, Sinayoko.

Composition attendue de PSG : Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué.

Une victoire parisienne tout en maîtrise

Le PSG version 2025/26 n'affiche pas la même insolente domination que l'an dernier. Entre défaites inattendues et absences répétées, les champions d'Europe en titre ont dû s'adapter. Cependant, avec les retours d'Achraf Hakimi et d'Ibrahim Mbaye de la CAN, Luis Enrique dispose enfin d'un effectif presque au complet.

Si Paris peut manquer de constance sur la scène européenne, son bilan en Ligue 1 reste solide. Forts de quatre victoires consécutives, les Parisiens ne sont qu'à un point de Lens. Sachant que le leader affronte l'OM ce week-end, un succès à l'Abbé-Deschamps pourrait propulser Paris au sommet. Face à une équipe d'Auxerre qui peine à marquer, une victoire "clean sheet" (sans encaisser de but), comme lors du match aller en septembre, semble très probable.

Pronostic 1 Auxerre vs PSG : Le PSG gagne sans encaisser de but : @ 2,10 sur Winamax

La patience parisienne récompensée après la pause

Bien que les deux équipes soient aux opposés du classement, elles partagent une tendance : marquer davantage en première période mais encaisser plus de buts après le repos. On peut donc s'attendre à ce que le match se débloque réellement en seconde mi-temps.

Cette saison, Paris a inscrit 26 buts durant le premier acte contre 30 après la pause. Pour Auxerre, le ratio est de 18 contre 24. Si les visiteurs font preuve de patience, ils devraient finir par user la défense bourguignonne. Deux des trois buts parisiens contre Lille ont été inscrits dans la dernière demi-heure ; un scénario similaire est envisageable ce vendredi face à une AJA qui risque de piocher physiquement en fin de match.

Pronostic 2 Auxerre vs PSG: Mi-temps la plus prolifique : la 2ème : @ 2,05 sur Winamax

Le réveil d'Ousmane Dembélé

Après une première partie de saison perturbée par les pépins physiques, Ousmane Dembélé semble enfin retrouver son meilleur niveau. Son doublé magistral contre Lille a rappelé toute son importance dans l'effectif, tout comme sa passe décisive pour Kvaratskhelia en milieu de semaine. Malgré un temps de jeu irrégulier, l'international français compile déjà 13 contributions directes cette saison.

Dembélé devrait se régaler face aux largesses défensives auxerroises. À 28 ans, il reste l'atout offensif le plus imprévisible et le plus dangereux du PSG. Avec 4 buts et passes décisives lors de ses 3 derniers matchs de Ligue 1, il est l'homme en forme à surveiller. Face à une défense qui a concédé 11 buts lors de ses 6 dernières sorties, "Dembouz" a une occasion idéale d'améliorer ses statistiques.

Pronostic 3 Auxerre vs PSG : Buteur à tout moment : Ousmane Dembélé : @ 1,92 sur Winamax

