Pronostic Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt 28/01/2026 : les Colchoneros vont attaquer fort

Notre expert en paris sportifs s'attend à un début de match très ouvert, avec un Alexander Sorloth en pleine forme parmi les buteurs côté madrilène.

Pronostic Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : L’Atlético de Madrid marque plus de 2,5 buts à une cote de 1.80 (Betway)

Pronostic des buteurs : Atlético – Alexander Sorloth (x2), Thiago Almada ; Bodo/Glimt – Jens Petter Hauge

L'Atlético de Madrid aborde cette rencontre juste en dehors du top 8 à la différence de buts. Après un nul frustrant (1-1) sur la pelouse de Galatasaray la semaine dernière, les hommes de Diego Simeone ont encore du pain sur la planche. Ils pourront toutefois s'appuyer sur leur solide victoire 3-0 contre Majorque en La Liga dimanche dernier pour faire le plein de confiance.

Les Espagnols ne doivent cependant pas prendre Bodo/Glimt à la légère. Manchester City en a fait l'amère expérience la semaine dernière, s'inclinant 3-1 en Norvège. Ce résultat historique permet à Bodo/Glimt de rester en course pour les barrages. Cependant, avec seulement trois points glanés lors de leurs six précédents matchs de C1, la marche s'annonce haute pour les Norvégiens.

Les effectifs probables pour Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt

Composition attendue d'Atlético de Madrid : Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Almada, Barrios, Koke, Simeone, Sorloth, Álvarez.

Composition attendue de Bodo/Glimt : Haikin, Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjovold, Hauge, Fet, Berg, Evjen, Hogh, Blomberg.

L'Atleti doit soigner sa différence de buts pour le top 8

Si l'Atlético de Simeone était réputé pour son verrou défensif dans les années 2010, son style a nettement évolué. Cette saison, les Madrilènes tournent à 2,29 buts par match en Ligue des champions, un chiffre impressionnant quand on sait qu'ils ont déjà défié Liverpool et Arsenal à l'extérieur.

Au Riyadh Air Metropolitano, les Rojiblancos sont intraitables avec 100 % de victoires en Europe cette saison, marquant un but toutes les 27 minutes devant leur public. Ils restent sur 13 succès consécutifs à domicile toutes compétitions confondues. Face à un Bodo/Glimt qui possède la 5ème pire défense de la phase de ligue (18,4 xG concédés), voir l'Atleti inscrire au moins trois buts semble être un pari très solide.

Pronostic 1 Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt : L’Atlético de Madrid marque plus de 2,5 buts à une cote de 1.60 (Winamax)

Un départ canon pour les locaux

Une tendance se dégage cette saison : l'Atleti commence fort. Ils ont ouvert le score lors de 20 de leurs 21 matchs de La Liga. Cette efficacité précoce se vérifie aussi en Europe, avec une différence de buts de +4 en première mi-temps contre -1 après la pause.

Bodo/Glimt doit impérativement gagner pour espérer se qualifier, ce qui devrait libérer des espaces pour des joueurs comme Alexander Sorloth. L'attaquant norvégien est en feu : il a marqué lors de quatre de ses cinq dernières apparitions, souvent très tôt dans le match. La victoire de l'Atleti dès la pause offre une belle valeur ajoutée.

Pronostic 2 Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt : Mi-temps : Victoire de l' Madrid à une cote de 1.49 (Winamax)

Bodo/Glimt ne fermera pas le jeu

Lors de leur campagne de Ligue Europa 2024/25, Bodo/Glimt avait déjà prouvé sa capacité à bousculer les gros bras grâce à un jeu offensif séduisant. Si la marche est plus haute en C1, leur performance face à City la semaine dernière (3-1) était exceptionnelle.

Les hommes de Kjetil Knutsen ne viendront pas pour défendre. Ils ont marqué au moins deux buts lors de chacun de leurs trois derniers matchs de Ligue des champions, y compris lors d'un nul héroïque (2-2) à Dortmund. Puisque l'Atlético va pousser pour marquer un maximum de buts, le match risque d'être très ouvert dès le coup d'envoi. Miser sur des buts des deux côtés avant la pause est un pari audacieux mais statistiquement intéressant.

Pronostic 3 Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt : Les deux équipes marquent en 1ère mi-temps à une cote de 3.20 (Winamax)

+