Pronostic Atalanta vs Inter Milan 28/12/2025 : l’ultime défi de l’Inter en 2025

Un défi de taille attend la Dea à Bergame, mais nous misons sur un succès des Nerazzurri. L'Inter dicte sa loi face à l'Atalanta depuis maintenant de nombreuses saisons.

Pronostic Atalanta vs Inter Milan : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Atalanta vs Inter Milan

Victoire de l'Inter Milan : @ 2,00 sur Winamax

Les deux équipes marquent : Oui @ 1,52 sur Winamax

Buteur à tout moment : Lautaro Martínez @ 2,70 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Atalanta 1-2 Inter

Pronostic des buteurs : Atalanta – Gianluca Scamacca ; Inter Milan – Lautaro Martínez, Marcus Thuram

L'Atalanta a retrouvé des couleurs après un début de saison laborieux. Après n'avoir remporté que quatre de leurs quinze premiers matchs toutes compétitions confondues, les hommes de Raffaele Palladino ont enchaîné six victoires lors de leurs sept dernières sorties. Leurs récents succès face à Cagliari et au Genoa leur ont permis de remonter à la 9ème place de la Serie A, sans oublier la victoire probante contre Chelsea qui a gonflé leur capital confiance.

De son côté, l'Inter Milan réalise un exercice intéressant, bien que moins dominateur que par le passé. Malgré tout, les Milanais trônent en tête du classement et affichent une efficacité offensive redoutable. Le revers subi la semaine dernière en Supercoupe d'Italie face à Bologne a servi de piqûre de rappel, et l'Atalanta pourrait bien en faire les frais ce week-end.

Les effectifs probables pour Atalanta vs Inter Milan

Composition attendue d’Atalanta : Carnesecchi, de Roon, Kolasinac, Hien, Zappacosta, Ederson, Musah, Bernasconi, De Ketelaere, Maldini, Scamacca.

Composition attendue d’Inter Milan : Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Calhanoglu, Dimarco, Martínez, Thuram.

Le leader pour confirmer son hégémonie

L'Atalanta reçoit l'ogre milanais avec un effectif largement diminué. Ademola Lookman et Odilon Kossounou sont partis disputer la CAN, tandis que Berat Djimsiti et Raoul Bellanova occupent l'infirmerie. Même avec l'appui de leur public à la New Balance Arena, la tâche s'annonce ardue face aux hommes de Cristian Chivu.

L'Inter n'est pas non plus au complet (absences probables d'Acerbi, Dumfries et Darmian), mais la profondeur de son effectif lui permet de mieux absorber ces forfaits. Les leaders du championnat ont remporté 12 de leurs 14 derniers matchs de Serie A et n'ont échoué à marquer qu'une seule fois sur la scène nationale cette saison.

Enfin, l'historique plaide largement en faveur du Biscione : l'Inter reste sur huit victoires consécutives contre l'Atalanta et 15 matchs sans défaite. Sur les quatre dernières confrontations, les Milanais ont inscrit 12 buts sans en encaisser un seul.

Pronostic 1 Atalanta vs Inter Milan : Victoire de l'Inter Milan : @ 2,00 sur Winamax

La défense de l'Inter mise à l'épreuve

Malgré sa solidité, l'arrière-garde de l'Inter n'est pas imprenable. C'est là que réside l'espoir des Bergamasques pour mettre fin à leur longue disette face aux Milanais. Bologne, le Genoa, Liverpool ou encore l'AC Milan ont tous réussi à tromper la vigilance de Sommer récemment.

Il y a de fortes chances que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Seuls l'AC Milan et Liverpool ont réussi à garder leur cage inviolée face à l'Inter cette saison. De plus, 63 % des matchs de la Dea se sont terminés avec des buts de chaque côté cette année.

Pronostic 2 Atalanta vs Inter Milan : Les deux équipes marquent : Oui @ 1,52 sur Winamax

L'incontournable "Toro" Martínez

S'il y a un nom à cocher sur la liste des buteurs en Serie A actuellement, c'est bien celui de Lautaro Martínez. En tête de la course au titre de Capocannoniere, l'Argentin compile déjà 15 buts et passes décisives en 23 matchs. Il reste d'ailleurs sur six buts inscrits lors de ses cinq dernières apparitions en championnat.

Si Marcus Thuram et Gianluca Scamacca sont en forme, Martínez reste le danger numéro un. L'attaquant de 28 ans est un véritable cauchemar pour les défenses, et particulièrement pour celle de l'Atalanta. Il avait déjà marqué lors du succès 2-0 la saison dernière et affiche un bilan de 10 contributions directes (buts ou passes) en 14 confrontations face aux Orobici.

Pronostic 3 Atalanta vs Inter Milan : Buteur à tout moment : Lautaro Martínez @ 2,70 sur Winamax

+