Pronostic Arsenal Real Madrid - Ligue des Champions 08/04/2025 : Les Merengues ne perdent pas et Mbappé buteur !

Arsenal vs Real Madrid

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Arsenal Real Madrid, pour les quarts de finale de Ligue des Champions, ce mardi à 21h.

Pronostic Arsenal Real Madrid : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal Real Madrid

Double chance Real Madrid ou Nul et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,75 sur Unibet, soit une probabilité de 36% que les Madrilènes ne perdant pas dans tous le cas et que les deux clubs trouvent la faille à Londres.

que les Madrilènes ne perdant pas dans tous le cas et que les deux clubs trouvent la faille à Londres. Plus de 1,5 but en deuxième mi-temps ⭐ à la cote de 2,22 sur Unibet, soit une probabilité de 45% que la seconde période compte au moins 2 buts.

que la seconde période compte au moins 2 buts. Kylian Mbappé buteur ⭐ à la cote de 2,90 sur Unibet, soit une probabilité de 34% que l'internationale français marque à l'Emirates Stadium.

🔮 Arsenal est attendu pour faire match nul 2-2 avec le Real Madrid.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Ligue des Champions atteint ses étapes cruciales alors que nous entrons en quarts de finale.

Arsenal vs Real Madrid pourrait être le match le plus attrayant de tous. Il oppose une équipe qui n'a pas encore goûté au succès en Ligue des Champions à un gagnant régulier de cette compétition.

Avec le titre de Premier League désormais hors de portée, Arsenal se concentre entièrement sur cette compétition. Le retour de Bukayo Saka de blessure leur offre un coup de pouce bienvenu. Ils sont invaincus depuis sept matchs, mais n'ont gagné que trois d'entre eux.

Le Real Madrid perd également du terrain dans la course au titre en Liga. Ils ont subi une défaite surprise à domicile 2-1 contre Valence samedi. En conséquence, ils n'ont gagné que deux de leurs cinq derniers matchs compétitifs, ce qui est une performance inhabituellement médiocre pour eux.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

👥 Les effectifs probables pour Arsenal Real Madrid

Composition attendue d'Arsenal :

Raya, Timber, Kiwior, Saliba, Lewis-Skelly, Rice, Partey, Odegaard, Saka, Merino, Martinelli.

Composition attendue du Real Madrid :

Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Garcia, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrygo.

Les meilleurs paris à prendre pour Arsenal Real

🏆 Le Real Madrid, maître de la Ligue des Champions

Les parieurs ne devraient pas être découragés par les cotes élevées de Madrid, car ils ont tendance à se montrer quand ça compte le plus dans cette compétition. Ils ont été écartés tant de fois auparavant, mais ils semblent toujours trouver un moyen de passer.

En fait, ils ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Cela inclut une victoire contre Manchester City en Angleterre. Cependant, ils ont tendance à avoir quelques failles à l'extérieur, ayant encaissé dans cinq de leurs six derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions.

Avec l'absence de Gabriel en défense pour Arsenal, il est difficile d'imaginer que Madrid ne trouve pas le chemin du but. Son absence pourrait s'avérer cruciale, et avec le talent offensif de Madrid, ce pari offre une valeur énorme.

L'historique est également clairement en faveur de Madrid. Ils n'ont pas perdu le match aller dans aucune de leurs huit dernières confrontations à élimination directe en Ligue des Champions.

Pendant ce temps, Arsenal n'a pas été battu lors de ses 11 derniers matchs de Ligue des Champions à domicile. Cependant, ils manquent d'expérience sur la grande scène continentale, donc la double chance de Madrid semble être un pari intelligent.

Pronostic 1 Arsenal vs Real Madrid : Double chance Real Madrid et les deux équipes marquent - cote de 2,75 sur Unibet

⏳ Un match animé en deuxième mi-temps ?

Bien qu'il s'agisse sans doute du match phare, les spectateurs neutres devront peut-être patienter pour avoir du divertissement. Ce type de matchs est typiquement tendu et prend du temps à s'ouvrir.

Bien que ce match ne déterminera pas tout, les Gunners savent qu'ils doivent gagner. Cela pourrait conduire à un besoin désespéré de buts tardifs.

Les secondes mi-temps ouvertes ne sont pas nouvelles pour le Real Madrid. Neuf des 12 derniers buts dans leurs matchs à l'extérieur en Ligue des Champions sont arrivés après la mi-temps. De plus, trois de leurs quatre derniers déplacements en Ligue des Champions ont également vu plus de 1,5 but en seconde mi-temps.

Arsenal a vu un schéma similaire dans ses matchs à domicile. Deux de leurs trois derniers matchs de Ligue des Champions à domicile ont également vu au moins deux buts en seconde mi-temps.

Il convient également de noter que tous les trois matchs de Madrid contre des adversaires anglais cette saison ont vu plus de 1,5 but en seconde mi-temps.

Pronostic 2 Arsenal vs Real Madrid : Plus de 1,5 but en deuxième mi-temps - cote de 2,22 sur Unibet

⚽ Mbappé pour bouger Arsenal

N'importe lequel des trois attaquants redoutables de Madrid pourrait être un bon choix sur les paris buteurs. Cependant, Mbappé se distingue comme un prétendant fort, étant donné son historique favorable contre les équipes anglaises.

Le Français a marqué 10 buts en 16 matchs contre des équipes anglaises en Ligue des Champions. Quatre d'entre eux sont venus lors des deux dernières rencontres de Madrid. Il a inscrit quatre buts contre Manchester City lors des barrages pour accéder aux 8e de finale.

Mbappé a également marqué lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions la saison dernière alors qu'il jouait pour le PSG, renforçant ainsi sa réputation lors des grandes rencontres européennes.

Pronostic 3 Arsenal vs Real Madrid : Kylian Mbappé buteur - cote de 2,90 sur Unibet

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !