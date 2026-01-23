Pronostic Arsenal vs Manchester United 25/01/2026 : un tournant décisif pour le titre ?

Si Manchester United semble prêt à livrer une bataille acharnée ce dimanche, les Gunners de Mikel Arteta conservent les faveurs de notre expert pour empocher les trois points.

Pronostic Arsenal vs Manchester United : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Manchester United

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-1 Manchester United

Pronostic des buteurs : Viktor Gyökeres, Gabriel Magalhães (Arsenal) ; Bryan Mbeumo (Manchester United)

Malgré deux matchs nuls consécutifs sans but en Premier League, Arsenal a accentué son avance en tête du classement. Les Gunners n'ont pas su profiter pleinement des faux pas de Man City et d'Aston Villa la semaine dernière, mais ils ont tout de même porté l'écart à sept points.

Les hommes de Mikel Arteta ont balayé la frustration de leur nul à Nottingham Forest lors de leur déplacement à Milan en Ligue des champions. Le leader du championnat a dominé l'Inter 3-1, conservant ainsi un bilan parfait dans la compétition.

Cependant, la Premier League est un défi d'un autre calibre, et Arteta pourrait nourrir quelques inquiétudes face à son prochain adversaire. Manchester United se déplace à l'Emirates avec un moral au beau fixe après s'être séparé de l'entraîneur portugais Ruben Amorim.

Le week-end dernier, ils ont brillamment passé le test du derby face à Man City sous la direction de l'intérimaire Michael Carrick. La tactique de Carrick s'est avérée redoutable, les Red Devils s'imposant 2-0. United a même trouvé le chemin des filets à cinq reprises, bien que trois buts aient été refusés.

Les visiteurs ont bénéficié d'une semaine complète de repos. Ils devraient arriver survoltés, avec une confiance retrouvée dans le vestiaire. Pour la première fois depuis longtemps, Man Utd semble ressembler à nouveau au grand United d'autrefois.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Manchester United

Composition attendue d'Arsenal : Raya, White, Saliba, Magalhães, Timber, Zubimendi, Odegaard, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernandez, Dorgu, Mbeumo

L'Emirates, une forteresse à l'épreuve de Manchester United

Depuis leur défaite contre Aston Villa début décembre, Arsenal reste sur une série de 12 matchs d'invincibilité toutes compétitions confondues. En championnat, les Gunners n'ont plus perdu depuis sept rencontres. De plus, ils sont l'une des deux seules équipes de l'élite encore invaincues à domicile.

L'ambiance à l'Emirates devrait être électrique. Les supporters d'Arsenal peuvent s'appuyer sur l'historique récent : hors matchs amicaux, les locaux sont invaincus dans le temps réglementaire lors des sept dernières confrontations face aux Red Devils. Les Gunners ont d'ailleurs remporté cinq des six derniers face-à-face en championnat.

Carrick espère que ses joueurs feront abstraction de ces statistiques, tant l'équipe semble avoir franchi un cap. United reste sur cinq matchs sans défaite en championnat, même s'ils n'en ont remporté que deux dans cette série. Par ailleurs, les Red Devils n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers déplacements toutes compétitions confondues.

Avec seulement trois victoires en 11 matchs de championnat à l'extérieur cette saison, il semble difficile de voir United renverser le leader, malgré leur regain de forme.

Pronostic 1 Arsenal vs Manchester United : 1x2 - Arsenal à une cote de 1.52 sur Winamax

Des buts presque garantis

Le club du nord de Londres doit sa place au sommet à un équilibre parfait entre attaque et défense. Les hôtes ont inscrit 40 buts en championnat, soit cinq de moins que leurs adversaires de dimanche. À domicile, les troupes d'Arteta marquent en moyenne 2,36 buts par match, pour seulement cinq buts encaissés en 11 rencontres.

Forcer ce verrou n'est pas chose aisée, mais c'est précisément le défi que l'attaque mancunienne est prête à relever. United a inscrit 18 buts en 11 matchs, soit une moyenne de 1,64 but par déplacement.

Cependant, leur taux de "clean sheets" (14 %) est nettement inférieur à la moyenne de la division (27 %). À ce jour, ils n'ont jamais réussi à garder leur cage inviolée à l'extérieur. Les deux équipes ont marqué dans 91 % de leurs matchs de Premier League hors de leurs bases.

Pronostic 2 Arsenal vs Manchester United : BTTS - Oui à une cote de 1.66 sur Winamax

Le Suédois retrouve le chemin des filets

Viktor Gyökeres a essuyé de nombreuses critiques après son transfert onéreux en provenance du Sporting Lisbonne. Le Suédois cherche encore ses marques dans le système d'Arteta, mais son talent est pur. Malgré ses débuts mitigés, il est actuellement le co-meilleur buteur du club en championnat.

Gyökeres a inscrit cinq buts en Premier League et neuf toutes compétitions confondues. Il arrive lancé, avec trois contributions décisives lors de ses trois derniers matchs, dont deux buts.

Son superbe but en milieu de semaine contre l'Inter Milan a boosté son moral et celui des fans. Avec une confiance au sommet, Gyökeres pourrait bien s'illustrer dimanche.

Pronostic 3 Arsenal vs Manchester United : Buteur à tout moment - Viktor Gyökeres à une cote de 2.50 sur Winamax

