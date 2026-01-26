Pronostic Arsenal vs Kairat Almaty 28/01/2026 : oublier les doutes du championnat

Notre expert en paris sportifs s'attend à une réaction d'orgueil d'Arsenal face au Kairat Almaty pour conclure cette phase de ligue en beauté.

Pronostic Arsenal vs Kairat Almaty : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Kairat Almaty

Handicap 0-2 - Victoire d'Arsenal à une cote de 1.46 Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 1.58 Winamax

Buteur : Eberechi Eze à une cote de 2.23 Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 5-0 Kairat Almaty

Pronostic des buteurs : Arsenal – Eberechi Eze, Noni Madueke, Viktor Gyökeres (x2), Gabriel Martinelli

Arsenal aborde cette rencontre après une défaite frustrante à domicile contre Manchester United dimanche dernier en Premier League. Ce revers marque la toute première défaite des Gunners à l'Emirates Stadium, toutes compétitions confondues cette saison. Il faut admettre que la prestation collective n'a pas été à la hauteur des ambitions de titre du club.

Malgré ce faux pas, les hommes de Mikel Arteta conservent la tête du championnat, bien que leur avance soit réduite à quatre points. Heureusement, les Londoniens peuvent se replonger dans la Ligue des champions, une compétition où ils sont toujours invaincus, que ce soit à domicile ou à l'extérieur.

Avec un parcours parfait de 21 points en sept matchs, Arsenal est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Lors de cette ultime journée de la phase de ligue, les Gunners se disputeront la première place symbolique avec le Bayern Munich.

Le Kairat Almaty occupe actuellement la 36ème place. S'ils ont remporté la Premier League kazakhe en octobre avec deux points d'avance, ils n'ont depuis disputé que des matchs européens et des amicaux pour garder le rythme. En conséquence, leurs performances dans cette C1 ont été décevantes. Ce déplacement dans le nord de Londres s'annonce périlleux face à des Gunners qui devront une réponse à leurs supporters.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Kairat Almaty

Composition attendue d'Arsenal : Kepa, White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly, Nørgaard, Eze, Havertz, Madueke, Martinelli, Gyökeres.

Composition attendue de Kairat Almaty : Anarbekov, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado Mata, Glazer, Kasabulat, Mrynskiy, Jorginho, Gromyko, Edmilson Santos.

Une domination sans partage attendue

Les locaux seront revanchards après leur premier accroc à l'Emirates le week-end dernier. Il ne fait aucun doute qu'Arteta attendra des performances de haut vol de la part de l'équipe alignée mercredi soir. C'est une chance pour certains joueurs de marquer des points pour la suite de la saison.

Arsenal devrait donc frapper fort. Rappelons qu'avant ce week-end, les Londoniens restaient sur 12 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. De plus, ils sont la seule équipe à afficher un bilan de 100 % de victoires en Ligue des champions cette année.

À l'inverse, les hommes de Rafael Urazbakhtin n'ont pas encore gagné le moindre match dans la compétition, s'inclinant lors de six de leurs sept sorties. Leur unique point a été glané lors d'un nul vierge contre Pafos. Avec trois défaites en trois déplacements européens et aucun succès depuis la mi-octobre, le Kairat fait face à un défi immense.

Pronostic 1 Arsenal vs Kairat Almaty : Handicap 0-2 - Victoire d'Arsenal à une cote de 1.46 Winamax

Un festival offensif en vue

Bien qu'Arsenal ait parfois été critiqué pour un manque de créativité dans les derniers mètres, l'équipe s'est montrée prolifique en C1 avec 20 buts inscrits en sept matchs (meilleure attaque avec le Bayern et le PSG). Les Gunners marquent en moyenne trois buts par match à domicile dans cette compétition.

Arsenal a d'ailleurs inscrit exactement trois buts lors de chacune de ses quatre dernières sorties en Ligue des champions. Côté visiteurs, la défense a craqué 19 fois en sept matchs (2,71 buts encaissés par match). Cette fragilité est encore plus évidente à l'extérieur, où ils ont encaissé neuf buts en trois matchs.

Pronostic 2 Arsenal vs Kairat Almaty : Plus de 3,5 buts à une cote de 1.58 Winamax

L’occasion de briller pour Eze

Depuis son triplé lors du derby du nord de Londres, le temps de jeu d'Eberechi Eze a été limité, Arteta lui préférant souvent Martin Ødegaard. Cependant, la qualification pour le tour suivant étant déjà assurée, le coach devrait faire tourner son effectif.

Eze devrait débuter, une opportunité en or pour lui de rappeler l'étendue de son talent. Avec une seule titularisation sur les dix derniers matchs, il aura à cœur de prouver sa valeur. Vu la forme en dents de scie d'Ødegaard récemment, une grosse performance de l'ancien joueur de Crystal Palace pourrait rebattre les cartes pour la fin de saison en Premier League. On s'attend à ce qu'il soit impliqué sur de nombreuses situations chaudes.

Pronostic 3 Arsenal vs Kairat Almaty : Buteur : Eberechi Eze à une cote de 2.23 Winamax

+