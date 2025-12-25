Pronostic Arsenal vs Brighton 27/12/2025 : les Gunners terminent 2025 en beauté

Bien que les hommes de Mikel Arteta n'aient pas été aussi flamboyants récemment, nous nous attendons à ce qu'ils profitent de l'avantage du terrain pour conclure l'année 2025 par une victoire.

Pronostic Arsenal vs Brighton : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Brighton

Arsenal garde sa cage inviolée – cote de 1.94 sur Winamax

Les deux équipes marquent : Non – cote de 1.72 sur Winamax

Bukayo Saka buteur ou passeur – cote de 1.62 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-0 Brighton

Pronostic des buteurs : Arsenal – Viktor Gyökeres, Bukayo Saka ; Brighton – Danny Welbeck

Arsenal s'est montré un peu moins tranchant ces dernières semaines qu'en début de saison, mais les résultats sont toujours là. Leur qualification aux tirs au but face à Crystal Palace en Carabao Cup a marqué leur troisième victoire consécutive (certes étroite). Avec une seule défaite au compteur depuis début septembre, les hommes de Mikel Arteta sont logiquement favoris, surtout devant leur public de l'Emirates.

Du côté de Brighton & Hove Albion, c’est l’irrégularité qui prime. Les Seagulls restent sur quatre matchs sans victoire après leur nul (0-0) contre Sunderland. S'ils n'ont perdu que deux de leurs huit dernières rencontres, leur dernier succès remonte à près d'un mois. Arsenal compte bien prolonger cette période de disette pour les visiteurs.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Brighton

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Odegaard, Rice, Saka, Gyökeres, Martinelli.

Composition attendue de Brighton : Verbruggen, Veltman, Dunk, Boscagli, Kadioglu, Ayari, Gomes, Kostoulas, Gruda, Mitoma, Rutter.

La force de l’avantage à domicile

Arsenal a multiplié les "clean sheets" cette saison, toutes compétitions confondues. David Raya s'est montré intraitable, soutenu par une charnière centrale qui a largement contribué à l'ascension des Gunners vers les sommets. Si quelques blessures ont freiné leur série d'invincibilité ce mois-ci, ils concèdent toujours très peu de buts.

Mikel Arteta a pu faire tourner son effectif en milieu de semaine contre Palace, et aucun nouveau blessé n'est à déplorer. Avec le retour de cadres, dont celui de William Saliba qui a fait énormément de bien contre Everton, les Londoniens retrouvent leur assise défensive. Face à une équipe de Brighton muette lors de ses deux derniers matchs, un nouveau "clean sheet" des locaux est fort probable.

Pronostic 1 Arsenal vs Brighton : Arsenal garde sa cage inviolée – cote de 1.94 sur Winamax

Les difficultés offensives des Seagulls

Brighton peine à trouver le chemin des filets cette saison. Actuellement 9ème de Premier League, l'équipe n'a marqué plus de deux buts dans un match qu'à trois reprises. Sur leurs trois dernières sorties, ils n'ont trouvé la faille qu'une seule fois.

Si le retour potentiel de Danny Welbeck face à son ancien club pourrait apporter un second souffle, les Gunners ont les armes pour museler l'attaque de Fabian Hürzeler. Arsenal s'était imposé 2-0 lors de leur dernière confrontation en coupe en octobre, et Brighton a perdu trois de leurs cinq derniers duels directs sans marquer le moindre but.

Pronostic 2 Arsenal vs Brighton : Les deux équipes marquent : Non – cote de 1.72 sur Winamax

Saka pour briller avant 2026

L'une des clés du succès d'Arsenal cette saison réside dans la répartition du danger : le club compte 13 buteurs et 15 passeurs différents. Cependant, un homme sort du lot : Bukayo Saka. Avec 11 contributions décisives, il est le co-meilleur buteur du club et reste sur 5 buts/passes lors de ses 7 derniers matchs de championnat. Son danger constant sur coups de pied arrêtés est un cauchemar pour les défenses adverses.

Même si Viktor Gyökeres ou Gabriel Martinelli pourraient aussi faire la différence, miser sur l'enfant chéri de l'Emirates pour porter son équipe en cette fin d'année semble être le choix le plus judicieux.

Pronostic 3 Arsenal vs Brighton : Bukayo Saka buteur ou passeur – cote de 1.62 sur Winamax

+