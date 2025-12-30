5 buteurs à suivre en Europe cette semaine

Nous avons passé au crible la Premier League, la Serie A, la Ligue 1, la Liga et la Liga Portugal pour dénicher, dans chaque championnat, le finisseur qui a toutes les chances de débloquer son compteur.

Buteur Affiche Cote Hugo Ekitike Liverpool - Leeds 1.88 Lautaro Martinez Inter Milan - Bologne 2.04 Odsonne Édouard Toulouse - Lens 3.25 Kylian Mbappé Real Madrid - Betis 1.48 Vangelis Pavlidis Benfica - Estoril Praia 1.67

Hugo Ekitike (Liverpool vs Leeds)

En l'absence d'Alexander Isak et de Mohamed Salah, Hugo Ekitike est devenu le fer de lance de l'attaque des Reds. Un nouveau statut que le Français assume avec brio : avec déjà 11 buts toutes compétitions confondues, il s'impose comme la recrue phare du dernier mercato estival du côté d'Anfield.

L'ancien de l'Eintracht Francfort affiche des statistiques impressionnantes en Premier League avec 3,02 tirs et 0,69 but par 90 minutes. Sur une série de 5 buts ou passes décisives lors de ses 7 dernières sorties, il sera l'homme à surveiller de près pour la défense de Leeds lors de ce choc du Nouvel An à Anfield.

Lautaro Martinez (Inter Milan vs Bologne)

En Serie A, rares sont les attaquants aussi réguliers que le "Toro". Véritable pilier des Nerazzurri, l'Argentin tourne à une moyenne d'un but tous les deux matchs. Pour ce premier rendez-vous de 2026 face à Bologne, Martinez arrive lancé.

Avec 6 buts inscrits lors de ses 6 dernières apparitions en championnat, il est le grand artisan de la première place de l'Inter. Frustré par son mutisme face à ces mêmes Bolonais en Supercoupe d'Italie plus tôt ce mois-ci, le capitaine intériste aura à cœur de rectifier le tir devant son public de San Siro.

Odsonne Édouard (Lens vs Toulouse)

C’est la sensation de cette Ligue 1 : le RC Lens bouscule la hiérarchie et devance le PSG en tête du classement. Pour maintenir la cadence face au Téfécé, les Sang et Or compteront sur leur gâchette maison.

Odsonne Édouard réalise un exercice solide avec 7 buts en 13 matchs de championnat, et reste sur une dynamique de 6 contributions directes lors de ses 6 dernières rencontres. Auteur d'un doublé contre Nice lors de la dernière journée, il arrive en pleine confiance. Face à des Violets qui devront sortir pour faire le jeu à domicile, Édouard pourrait bien profiter des espaces.

Kylian Mbappé (Real Madrid vs Betis)

Sans surprise, Kylian Mbappé survole le classement des buteurs en Espagne. Le crack français affole les compteurs avec 18 réalisations en autant de matchs, soit un but toutes les 88 minutes. À lui seul, il a inscrit la moitié des buts du Real Madrid en Liga cette saison.

Alors que le Real Betis se déplace au Santiago Bernabéu, le "Kyks" est le candidat naturel pour trouver le chemin des filets. Déjà auteur d'un doublé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, il dispose de toutes les armes pour martyriser une défense andalouse qui s'annonce très sollicitée.

Vangelis Pavlidis (Benfica vs Estoril Praia)

Si le Benfica ne trône pas encore au sommet de la Liga Portugal, son attaquant grec, lui, marche sur l'eau. En comptant ses buts au Mondial des clubs, Pavlidis a déjà franchi la barre des 20 réalisations sur cette saison 2025/26 (dont 14 en 15 matchs de championnat).

Muet lors du nul spectaculaire face à Braga (2-2), le co-meilleur buteur du championnat est rarement deux matchs de suite sans marquer. Face à Estoril, il devrait logiquement retrouver le chemin des filets dans l'antre de l'Estádio da Luz.

