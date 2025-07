Trois paris intéressants en Premier League pour une place dans la première moitié du classement

Neuf clubs anglais participeront aux compétitions européennes cette saison, ce qui pourrait bien influencer leur parcours en Premier League. Cela ouvre des opportunités pour leurs rivaux.

Près de la moitié des équipes de la Premier League participeront à la Ligue des champions, à la Ligue Europa ou à la Ligue Europa Conférence. Comment vont-elles gérer ces compétitions sur plusieurs fronts ?

Classement première moitié de la Premier League Cotes Brighton & Hove Albion 2,15 Bournemouth 2,40 Everton 2,95

La Premier League en Europe

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United et Tottenham Hotspur participeront tous à la Ligue des champions. Pendant ce temps, Aston Villa et Nottingham Forest joueront en Ligue Europa, et Crystal Palace en Ligue Europa Conférence. Certains clubs ont des effectifs capables de se battre sur tous les fronts, d'autres moins.

Après une saison difficile l'année dernière, des équipes comme Manchester United et Tottenham sont soutenues par les bookmakers pour redresser la barre. Qu'est-ce que cela signifie pour une place dans le top 10 de la Premier League ? Certains de ceux qui ont terminé dans la première moitié du classement la saison dernière pourraient chuter en 2025/26.

Avec cela à l'esprit, nous avons sélectionné trois paris intéressants qui pourraient grimper dans le classement et tirer parti des opportunités. En se basant sur leurs effectifs actuels, leur mercato estival et les défis potentiels de leurs concurrents, voici nos choix. Le classement pourrait être très différent cette fois-ci.

Trois finissants intéressants dans le top 10

Les six prétendants à la Ligue des champions devraient avoir la profondeur d'effectif nécessaire pour rivaliser, surtout qu'ils continuent de renforcer leurs rangs cet été. Tottenham pourrait faire figure d'exception, mais ils ont fait des mouvements intelligents durant le mercato actuel et devraient être meilleurs cette saison. Cependant, des préoccupations subsistent pour Villa, Forest et Palace.

Notre premier choix est Brighton & Hove Albion, qui a raté de peu une place européenne la saison dernière. C'est désormais un club établi en première division avec l'un des meilleurs systèmes de recrutement au monde, donc une autre place dans la première moitié ne serait pas une surprise. Fait intéressant, ils sont considérés comme des candidats moins probables que Man Utd, qui a connu une saison catastrophique l'an dernier.

Ils ont eu un été intéressant sur le papier, et on pourrait penser qu'il y a encore plus à venir après le départ de Joao Pedro. Les Seagulls ont fait fortune avec les départs de joueurs, mais ont conservé l'essentiel de leurs joueurs clés pour le moment. Ils devraient rester compétitifs.

Ensuite, il y a Bournemouth, une autre équipe qui vise des places consécutives dans le top 10. La perte de Dean Huijsen et Milos Kerkez est évidemment un coup dur, mais aussi un signe de l'endroit où se situe le club. Le fait que leurs joueurs soient recherchés par des clubs comme le Real Madrid et Liverpool montre leur qualité.

Djordje Petrovic devrait les aider, et Adrien Truffert est une arrivée excitante, mais on pourrait aussi penser qu'ils ont encore de l'argent à dépenser cet été. Andoni Iraola a fait un travail fantastique la saison dernière, et on peut le voir continuer sur cette lancée cette saison.

Enfin, il y a Everton. Cela a été quelques années difficiles pour les Toffees, mais ils semblent maintenant être sur la bonne voie. L'équipe de David Moyes a terminé la saison en force, et était à 23 points des trois derniers au moment où elle s'est terminée.

Ils ont dépensé beaucoup pour Thierno Barry et ont rendu permanent le transfert de Carlos Alcaraz, et il y a encore plus à venir de leur part. Everton pourrait vraiment bénéficier d'un calendrier allégé par rapport à leurs homologues, et une place dans la première moitié n'est pas hors de question. Quelques signatures intelligentes de plus, et ils sont prêts à partir.