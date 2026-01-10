Pronostic Portsmouth vs Arsenal 11/01/2026 : Pompey face au mur des Gunners

Portsmouth traverse une véritable crise d'infirmerie et lutte pour son maintien en Championship. De son côté, Arsenal devrait s'imposer face à l'équipe affaiblie de John Mousinho.

Pronostic Portsmouth vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Portsmouth vs Arsenal

Arsenal -2 (Handicap 3-Way) : cote de 2,30 chez Winamax

: cote de Portsmouth marque moins de 0,5 but : cote de 1,85 chez Winamax

: cote de Eberechi Eze buteur (à n'importe quel moment) : cote de 2,40 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Portsmouth 0-3 Arsenal

Pronostic des buteurs : Arsenal - Eze, Gyökeres, Martinelli

Actuellement 21e de la Championship, Pompey ne compte qu'un point d'avance sur la zone rouge. La situation est critique pour les locaux, privés d’une douzaine de joueurs de l'équipe première ces derniers mois. Lors de leur dernière sortie, les hommes de Mousinho ont sombré à Bristol City (5-0), et leur match de la semaine passée a été reporté à cause d’un terrain gelé.

Arsenal, en revanche, survole les débats mais doit jongler avec un calendrier démentiel. Après avoir reçu Liverpool jeudi, les Gunners enchaînent avec ce tour de coupe avant une demi-finale de League Cup contre Chelsea mercredi prochain.

Mikel Arteta devrait donc faire tourner son effectif. Des joueurs comme Eberechi Eze et Gabriel Martinelli, souvent remplaçants lors des derniers sommets de Premier League, auront à cœur de marquer des points. À noter que les Gunners sont invaincus lors de leurs 16 dernières confrontations face à Portsmouth.

Les effectifs probables pour Portsmouth vs Arsenal

Composition attendue de Portsmouth : Schmid, Swanson, Devlin, Shaughnessy, Poole, Pack, Segecic, Dozzell, Chaplin, Blair, Kirk.

Composition attendue d'Arsenal : Kepa, Lewis-Skelly, Timber, White, Saliba, Norgaard, Merino, Eze, Madueke, Martinelli, Gyökeres.

Pourquoi Arsenal va s'imposer largement

La défense de Portsmouth est aux abois avec 35 buts encaissés en 24 matchs de championnat. Offensivement, ce n’est guère mieux (0,88 but/match). Sans ses cadres en attaque, on voit mal comment Pompey pourrait inquiéter l’arrière-garde londonienne.

Arsenal a marqué 9 buts sur ses 3 derniers matchs de championnat. Avec des "coiffeurs" ultra-motivés, les Gunners devraient l'emporter par au moins trois buts d'écart.

Pronostic 1 Portsmouth vs Arsenal : Arsenal -2 (Handicap) à 2,30 chez Winamax

Un nouveau "clean sheet" pour les Gunners ?

Arsenal possède la meilleure défense de la Premier League (seulement 14 buts encaissés en 20 matchs). Leurs statistiques sous-jacentes (xGA) confirment la solidité d'un bloc qui ne laisse rien passer. Face à une équipe de Portsmouth qui peine à exister dans le dernier tiers adverse, le scénario d'un match sans but encaissé est très probable.

Pronostic 2 Portsmouth vs Arsenal : Portsmouth moins de 0,5 but à 1,85 chez Winamax

Eberechi Eze : l'heure de briller

Auteur de 4 buts cette saison, Eze a vu son temps de jeu fondre suite au retour en forme stratosphérique de Martin Ødegaard. Cependant, avec la rotation attendue pour ce match de coupe, le meneur de jeu anglais sera titulaire. Après des discussions en tête-à-tête avec Arteta sur son futur rôle, Eze aura à cœur de prouver qu’il mérite sa place dans le onze type.

Pronostic 3 Portsmouth vs Arsenal : Eberechi Eze buteur à 2,40 chez Winamax

