5 outsiders à soutenir à travers l'Europe ce week-end

La sélection de cette semaine couvre la Premier League, la Bundesliga, la Serie A, la Scottish Premiership et la Liga. Certaines des plus grandes équipes y participent.

Outsiders à soutenir Cotes Cologne vs Union Berlin - Plus de 2,5 buts 1,90 Everton vs Arsenal - BTTS 2,10 Gênes pour gagner ou faire match nul contre l'Atalanta 1,83 Aberdeen pour battre le Celtic 8,50 Villarreal pour gagner ou faire match nul contre Barcelone 1,95

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Cologne vs Union Berlin - Plus de 2,5 buts

Ce match promet d'être riche en buts. Union Berlin, en tant qu'équipe visiteuse, pourrait être considérée comme l'outsider. Cependant, ils espèrent bien figurer au tableau d'affichage. Chacun de leurs quatre derniers matchs a vu plus de 2,5 buts marqués, et ils ont trouvé le chemin des filets lors de leurs six derniers matchs consécutifs.

Les matchs à domicile de Cologne sont également souvent prolifiques en buts, avec une moyenne de quatre buts par match au RheinEnergieSTADION. De plus, 10 des 12 derniers matchs ont vu plus de 2,5 buts marqués. Chaque match à domicile a vu les deux équipes marquer jusqu'à présent en 2025/26.

Everton vs Arsenal - BTTS

Arsenal a gardé de nombreuses cages inviolées cette saison et est logiquement favori en se rendant au Hill Dickinson Stadium. Cependant, Everton a des raisons d'être optimiste, n'ayant réussi que deux clean sheets en huit matchs. Les blessures ont rendu la défense des Gunners plus vulnérable, et il y a une chance que les Toffees posent quelques problèmes.

La rencontre de l'année dernière s'est terminée par un match nul 1-1, et David Moyes espère une performance similaire. Mikel Arteta a maintenant récupéré certains joueurs de blessure, ce qui sera un grand atout. Cela pourrait être un affrontement fascinant sur le Merseyside.

Gênes pour gagner ou faire match nul contre l'Atalanta / Gênes +0,5 contre l'Atalanta

Gênes sera confiant en accueillant l'Atalanta au New Balance Arena ce week-end. Ils se sont considérablement améliorés depuis le changement d'entraîneur et n'ont pas manqué de marquer lors de leurs six derniers matchs de championnat. En regardant les points attendus, l'écart entre les équipes cette saison est inférieur à deux. Pendant ce temps, la forme de La Dea à l'extérieur a été médiocre, sans victoire en cinq matchs.

Bien que les bookmakers puissent pointer vers la victoire 4-0 de l'Atalanta en Coppa Italia plus tôt ce mois-ci, ce n'est probablement pas un reflet fidèle. Les deux équipes étaient loin d'être au complet, et Gênes a joué la majeure partie de ce match à 10. Nous pourrions voir une surprise au Stadio Luigi Ferraris.

Aberdeen pour battre le Celtic

Le début de Wilfried Nancy au Celtic ne pourrait pas être pire. Son avenir est déjà en question après seulement deux semaines. Il a perdu quatre matchs sur quatre — une première pour les Bhoys depuis 1978. Ils étaient sur une série de cinq victoires consécutives avant son arrivée.

Cependant, la défaite contre Dundee United les a laissés à six points de Heart of Midlothian. Les Hearts devraient être en tête à Noël, rompant une tradition de longue date détenue par le Celtic ou les Rangers chaque année depuis 1993. Cela souligne les difficultés des géants de l'Old Firm cette saison. Aberdeen croira certainement en ses chances. Les Dons sont également invaincus en sept matchs, donc la confiance sera élevée à Pittodrie.

Villarreal pour gagner ou faire match nul contre Barcelone / Villarreal +0,5 contre Barcelone

Barcelone peut être en tête de la Liga, mais Villarreal est également en grande forme. Les hommes de Marcelino sont à la troisième place. Ils accueillent les Blaugrana à l'Estadio de la Cerámica tout en étant sur une série de six victoires consécutives. El Submarino Amarillo a également remporté sept de ses huit matchs à domicile en championnat cette saison.

Ils ont marqué 20 buts et gardé cinq clean sheets. Le Barça a eu du mal contre Villarreal lors des récentes rencontres. Ils ont perdu 3-2 en mai et 5-3 en janvier de l'année dernière. Avec l'avantage du terrain et la forme actuelle, ils pourraient bien mettre fin à la longue série de victoires des visiteurs. C'est un match à suivre de près.

