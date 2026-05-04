Pourquoi miser sur Harry Kane pour le titre de meilleur buteur de la LDC reste un pari de valeur

Kane reste sur une série impressionnante de six matches consécutifs en marquant au moins un but en Ligue des Champions. Si le Bayern parvient à renverser la mince avance du PSG, l'Anglais en sera l'architecte principal.

Marché du meilleur buteur de la Ligue des Champions 2025-26 Cotes Kylian Mbappe 1.65 Harry Kane 2.10 Khvicha Kvaratskhelia 40.00 Julian Alvarez 40.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Kylian Mbappé reste en pole position pour le Soulier d'Or

Le suspense pour le titre de meilleur buteur de la Ligue des Champions pourrait durer jusqu'au coup de sifflet final de la saison. Kylian Mbappé domine actuellement les débats avec 15 buts, soit une moyenne exceptionnelle de 1,48 but par 90 minutes sous les couleurs du Real Madrid. Son ratio d'un but toutes les 61 minutes le place nettement au-dessus de la concurrence.

Au total, le crack français cumule 16 contributions directes (buts + passes) en 11 apparitions cette saison en C1. Ses performances en Liga sont tout aussi stratosphériques, avec 24 buts en 28 matches, maintenant une moyenne d'une action décisive par match sur la scène nationale.

Si le joueur de 27 ans n'est pas encore assuré de disputer la finale, il reste le grandissime favori pour le trophée individuel. Son dauphin, Harry Kane, doit encore trouver le chemin des filets à deux reprises pour revenir à sa hauteur.

Harry Kane : le seul challenger crédible

Après une saison 2024/25 en demi-teinte par rapport à ses standards habituels, Kane a retrouvé son efficacité clinique lors de cet exercice 2025/26. L’avant-centre du Bayern Munich affiche déjà un bilan impressionnant de 33 buts en 28 apparitions en Bundesliga cette saison.

Sur la scène européenne, il totalise 13 buts en 12 matchs, soit 15 contributions décisives pour le club bavarois. Il a d’ailleurs trouvé le chemin des filets lors de la défaite épique du Bayern (5-4) face au PSG, lors de la demi-finale aller en France.

Pour renverser la vapeur et se qualifier directement à l’Allianz Arena, le Bayern doit marquer au moins deux buts (ou un seul pour arracher la prolongation). Plusieurs indicateurs suggèrent que Kane pourrait de nouveau faire trembler les filets la semaine prochaine.

D’abord, le capitaine des Three Lions est le tireur de penalty attitré du Bayern. La moindre faute dans la surface offrira à Kane une opportunité en or à 11 mètres. De plus, aucune des deux équipes ne semble portée sur la défense ; nous devrions donc assister à un match ouvert, propice aux interventions défensives désespérées et aux fautes.

À l'aller, Kane avait ouvert le score contre le Paris Saint-Germain. Il s'est également classé deuxième joueur le plus dangereux en termes d'Expected Goals (xG) avec un score de 1,06. Seul Ousmane Dembélé, avec 1,46 xG, a surpassé le rendement offensif de l'Anglais mardi soir.

Le "marksman" d'expérience a cadré trois tentatives ce mardi, sans pour autant vendanger de véritables "grosses occasions".

Si le Bayern se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid ou Arsenal, Kane disposera de 90 minutes supplémentaires pour soigner ses statistiques.

Avec une moyenne actuelle de 1,23 but par 90 minutes cette saison en C1, les analyses statistiques indiquent que si le Bayern élimine le PSG, il est fort probable que Kane termine, au minimum, co-meilleur buteur aux côtés de Mbappé.

Kvaratskhelia (PSG), l'outsider lointain

L'ailier du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, s'est imposé comme l'un des hommes de base des Rouge et Bleu en Ligue des Champions. Le Géorgien de 25 ans, qui avait déjà brillé à ce niveau sous les couleurs du Napoli, a franchi un nouveau cap au sein du club champion d'Europe en titre.

"Kvara" affiche des statistiques impressionnantes avec 10 buts inscrits en 14 apparitions, cumulant ainsi 15 contributions décisives sur cette période. Actuellement, sa moyenne s'élève à 0,93 but par 90 minutes dans la compétition.

Toutefois, l'international géorgien compte pour l'instant cinq longueurs de retard sur Mbappé. Il paraît hautement improbable qu'il parvienne à planter cinq ou six buts en seulement deux matchs restants (au maximum) dans le tournoi.

Les marchés de paris ne s'y trompent pas et lui accordent une probabilité de 2,50 % de rattraper le total de Mbappé. Pour y parvenir, il devrait doubler, voire tripler, sa moyenne habituelle de buts par match, un défi qui semble hors de portée.

Julian Alvarez (Atleti) : la plus belle cote parmi les outsiders

Julian Alvarez, l'atout offensif de l'Atlético de Madrid, s'impose comme l'outsider le plus sérieux pour le titre de meilleur buteur de la Ligue des Champions. À l'instar de Kvaratskhelia, l'Argentin accuse un retard de cinq réalisations sur Kylian Mbappé, mais sa dynamique plaide en sa faveur. Il a d'ailleurs trouvé le chemin des filets sur penalty lors de la demi-finale aller face à Arsenal.

Côté statistiques, l'Araignée affiche une précision au tir de 49 %, un chiffre nettement supérieur aux 36 % de "Kvaradona". Si les Colchoneros de Diego Simeone comptent bousculer les Gunners à l'Emirates Stadium pour renverser la qualification, Alvarez reste l'atout numéro un pour faire trembler les filets londoniens.

Le seul bémol concerne son état de santé. L'attaquant a dû céder sa place sur blessure à 13 minutes du coup de sifflet final lors du match aller. Si "El Cholo" s'est montré rassurant en conférence de presse quant à sa présence pour le retour, sa titularisation dépendra de l'évolution de son entorse à la cheville dans les prochains jours.

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