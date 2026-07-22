Trois équipes à soutenir pour un placement sur l'ensemble de la saison

Trois sélections différentes à travers l'Europe avec des ambitions variées offrent une occasion unique de tirer profit des marchés à long terme dès le début du championnat.

Marchés à long terme Cotes Man City dans les deux premiers 2,35 Atlético de Madrid vainqueur sans le Barça et le Real 1,70 Promotion de Wolves en première division 2,30

Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Miser sur trois ambitions différentes

À environ un mois du coup d'envoi de la saison 2026/27, nous nous penchons sur un combiné en trois sélections à travers trois grands championnats européens. La première division anglaise, la deuxième division anglaise et la première division espagnole offrent un intérêt financier considérable pour trois clubs aux objectifs bien différents.

Après avoir manqué le titre de champion deux saisons d'affilée, Manchester City entame une nouvelle ère sous la direction d'Enzo Maresca. Loin d'être un inconnu au club, il hérite de ce qui est sans doute le meilleur effectif d'Europe. Il est donc très difficile de ne pas les voir terminer dans les deux premiers.

Pendant longtemps, l'Atlético de Madrid a été la référence en Espagne derrière le Real Madrid et le FC Barcelone. Toutefois, les Madrilènes ont bouclé l'exercice précédent à la quatrième place, une anomalie que Diego Simeone aura à cœur de corriger. Il dispose du groupe nécessaire pour inverser la tendance, d'autant plus qu'Ademola Lookman s'est adapté à une vitesse impressionnante depuis son arrivée en janvier.

Du côté de Wolves, l'heure est aussi au changement sur le banc après le départ de Rob Edwards. César Peixoto prend les rênes pour la première fois de sa carrière d'un club hors du Portugal, ce qui annonce un défi de taille. Néanmoins, le recrutement estival est malin et leur donne de solides chances de remonter directement au plus haut niveau.

Man City de retour à sa vraie place ?

Au vu des derniers résultats, c'est la sélection la plus solide de ce combiné. Manchester City a terminé deuxième du championnat anglais en 2025/26 avec 78 points. Depuis la campagne 2017/18, les Mancuniens ont fini dans les deux premiers à huit reprises en neuf saisons. La régularité historique parle d'elle-même pour valider ce choix.

L'impressionnant bilan des Mancuniens à domicile sera le socle de cette sélection. City a engrangé 45 points sur son stade la saison passée (14 victoires, 3 matchs nuls et seulement 2 défaites en 19 matchs). Avec un total de buts attendus de 71,01, ils ont dépassé les prévisions statistiques en inscrivant 77 buts en championnat. À domicile, l'équipe a tourné à une moyenne de 2,02 buts par match, ce qui explique pourquoi elle reste l'un des choix les plus fiables sur toute une saison.

Prudence tout de même : tout pari engagé si tôt sur City doit intégrer la possibilité d'une période de transition le temps que le collectif trouve son rythme de croisière. C'est pourquoi cette sélection s'envisage en fonction de la cote plutôt que comme une certitude absolue. Cela dit, pour une équipe qui vient de finir deuxième tout en affichant une telle domination à domicile, réitérer la performance ne relève pas de l'exploit.

La signature d'Elliot Anderson pourrait s'avérer être un coup de maître. Il apportera de l'impact et du volume au milieu de terrain, un atout précieux sur une saison aussi éprouvante. Nous basons avant tout notre analyse sur la régularité affichée par City l'an dernier (78 points et une forteresse à domicile). Si les bookmakers offrent encore une cote intéressante pour ce profil d'équipe, cette première sélection prend tout son sens.

L'Atlético, le « meilleur des autres » ?

L'Atlético est le choix le plus mesuré de ce combiné, celui qui demande la plus grande analyse. Les hommes de Simeone ont terminé 4es du championnat d'Espagne la saison dernière, principalement en raison de leur manque d'efficacité offensive dans la zone de vérité. Avec 62 buts inscrits, l'Atlético est resté à 10 longueurs de Villarreal (3e) et à 33 unités du Barça.

Le point positif réside dans le fait qu'ils ont dépassé leur total de buts attendus (58,87), mais c'est leur taux de conversion de tirs (12,45 %) qui leur a fait défaut. À titre de comparaison, le taux de conversion de Villarreal (15,82 %) était le meilleur du championnat, expliquant en partie pourquoi cette équipe leur a chipé la troisième place. Ce déficit d'efficacité offensive, combiné au départ possible de Julián Álvarez, invite à ne pas cocher ce marché « Vainqueur hors Real et Barça » les yeux fermés.

Cependant, les voyants ne sont pas tous au rouge. Leurs statistiques à domicile ont été très encourageantes avec une moyenne de 2,42 points par match, dépassée uniquement par le duo de tête. Une telle régularité à la maison permet généralement de prendre le dessus sur le reste des prétendants, surtout si leurs prestations à l'extérieur s'améliorent.

L'animation offensive pourrait également afficher un tout autre visage au coup d'envoi du championnat. Suite au départ d'Antoine Griezmann, l'équipe est en pleine réorganisation. Lee Kang-in sera un élément central de ce renouveau, même s'il ne pourra pas tout porter seul. Le reste du secteur offensif devra hausser son niveau de jeu. L'argument majeur en faveur de l'Atlético reste qu'ils n'étaient 3es qu'il y a un an et qu'ils conservent une assise à domicile suffisante pour rebondir.

Pour cette raison, cette sélection n'est à tenter que si la cote proposée reflète réellement ce statut de favori du second chapeau tout en prenant en compte sa 4e place précédente. Si c'est le cas, l'Atlético constitue une valeur ajoutée pertinente pour un pari de début de saison.

Un retour immédiat dans l'élite pour Wolves ?

Wolves représente le pari le plus risqué de ce combiné, mais c'est aussi celui qui offre le plus gros potentiel si le collectif trouve rapidement sa cohésion. Leur exercice 2025/26 en première division a été désastreux : un total de buts attendus de 35,52 pour seulement 27 buts marqués. Le club a tenté 370 frappes au but, mais son taux de conversion très faible de 7,30 % (le pire du championnat) lui a été fatal. Même le bilan à domicile a été médiocre, avec une moyenne faible de 0,74 point par match.

Ces chiffres ont leur importance, car une relégation ne garantit jamais une remontée automatique. Wolves a besoin d'un vrai nouveau départ, pas juste d'un changement de division, et c'est là que le marché des transferts devient déterminant. Raúl Jiménez et Kieran Trippier sont arrivés libres de tout contrat, Ladislav Krejčí a signé définitivement, tandis que Rafiki Saïd est devenu la première recrue de César Peixoto.

L'arrivée de Saïd illustre parfaitement l'identité que souhaite insuffler le nouveau conseiller technique : plus de vitesse, d'impact physique et de danger devant le but. C'est exactement ce dont avait besoin une attaque limitée à 27 buts après le naufrage de la saison dernière. Toutefois, le départ de João Gomes vers Aston Villa pour 38 millions de livres laisse un vide dans l'entrejeu, ce qui empêche de conclure à une remontée garantie.

Dans ce contexte, Wolves devient une option très attrayante uniquement si le marché de la montée offre une cote suffisamment haute. Le club a le budget, le recrutement semble cohérent, et le style de jeu plus agressif et offensif souhaité colle parfaitement aux exigences de la deuxième division. C'est amplement suffisant pour en faire une dernière sélection pertinente dans un combiné à long terme, sans pour autant miser aveuglément

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