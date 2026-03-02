4 "value bets" à saisir pour les 8èmes de finale de la Ligue des champions

Pour la première fois de l'histoire, un record de six clubs anglais a atteint les huitièmes de finale. Le duel de prestige entre Newcastle et Barcelone s'annonce également comme l'un des points d'orgue de ce tour.

Cotes des matchs aller (Résultat final) Domicile (1) Nul (N) Extérieur (2) Real Madrid vs Manchester City 2,72 3,60 2,20 Newcastle vs Barcelone 2,72 3,72 2,16 PSG vs Chelsea 1,69 3,90 3,98 Bayer Leverkusen vs Arsenal 5,45 4,10 1,49

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Guardiola retrouve son éternel rival madrilène

L'événement majeur de ce tirage de vendredi est sans conteste l'affiche entre Manchester City et le Real Madrid. Ces deux géants se sont affrontés lors de chacune des cinq dernières saisons, se rendant coup pour coup au fil des ans.

On se souvient de leurs deux confrontations épiques en demi-finales : le Real l'avait d'abord emporté (6-5 au cumul), avant que City ne prenne sa revanche en 2023 avec une victoire nette (5-1 sur l'ensemble des deux matchs).

S'il y a une certitude avec ce duel, c'est le spectacle offensif. Neuf buts ont été inscrits lors de leur double confrontation la saison dernière. Le quart de finale 2023/24 s'était également soldé par un 4-4 spectaculaire avant que le Real ne s'impose aux tirs au but.

Pourtant, la Maison Blanche n'a pas été impériale cette année en C1, ayant dû passer par un barrage laborieux contre Benfica. De son côté, City affiche les meilleures statistiques de xGA (buts attendus contre) à l'extérieur cette saison. Si les Citizens parviennent à contenir le Real au Bernabéu, ils seront les grands favoris pour la qualification.

Le tenant du titre face au champion du monde des clubs

Le Paris Saint-Germain a dû batailler ferme contre Monaco lors de son récent barrage. L'équipe de Luis Enrique s'apprête désormais à défier Chelsea, sacré champion du monde des clubs l'été dernier. Les Blues avaient d'ailleurs corrigé le PSG (3-0) lors de la finale de cette compétition, les Parisiens terminant la rencontre à dix.

Le PSG aura soif de revanche après cette déroute au MetLife Stadium. Mais les hommes de Liam Rosenior seront difficiles à manœuvrer : Paris possède la meilleure défense statistique de la compétition avec seulement 0,96 xGA par match.

Côté Chelsea, le xGA grimpe à 1,33, alors qu'ils n'encaissent que 0,75 but par match en moyenne. Cela suggère une certaine réussite défensive qui pourrait finir par s'estomper. Face à la puissance de feu parisienne, la moindre erreur de concentration des Blues se paiera cash.

Le leader de la phase de ligue face au pressing allemand

Arsenal a réalisé un parcours sans faute lors de la phase de ligue, terminant en tête avec une facilité déconcertante : huit victoires en huit matchs, 23 buts marqués et seulement quatre encaissés. Il sera fascinant de voir comment les hommes de Mikel Arteta gèrent désormais la pression couperet des matchs à élimination directe.

Ils héritent du Bayer Leverkusen, une équipe bâtie sur le même modèle que les Gunners. Le Bayer joue avec une intensité folle et figure parmi les équipes les plus agressives d'Europe au pressing, juste derrière Arsenal.

Ce duel tactique s'annonce passionnant : l'équipe qui osera le plus ressortir proprement sous pression prendra l'ascendant. Si Leverkusen a lourdement chuté contre le PSG (7-2) plus tôt dans la saison, ils ont prouvé leur valeur en dominant Manchester City, le grand rival d'Arsenal en Premier League.

Le Barça attendu dans l'enfer de St James' Park

Barcelone a terminé la phase de ligue avec la deuxième meilleure attaque de la compétition. Avec 22 buts en huit matchs, portés par un trio Lamine Yamal, Fermín López et un Marcus Rashford en pleine résurrection, l'attaque de Hansi Flick est l'une des plus dynamiques du continent.

Le match aller face au Newcastle d'Eddie Howe sera déterminant. Les Magpies reçoivent en premier, et l'on sait à quel point St James' Park est une forteresse, que ce soit en Ligue des champions ou en championnat.

La solidité défensive de Newcastle est un atout majeur (seulement sept buts encaissés en huit matchs). À l'inverse, le Barça a concédé 14 buts sur la même période. Les Anglais savent donc que l'arrière-garde catalane est friable.

D'un point de vue "betting", le pari le plus intelligent ne porte peut-être pas sur le vainqueur final, mais sur le marché des buts. Le Barça marque énormément mais reste vulnérable, tandis que Newcastle tourne à plus de deux buts par match. Le "Plus de 2,5 buts" sur les deux manches semble être une option très fiable.

+