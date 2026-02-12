Comment parier sur l’OM après le départ de Roberto De Zerbi ?

Le futur entraîneur n’aura que peu de temps pour imprégner sa patte, alors que les Phocéens s’apprêtent à disputer des rencontres cruciales, tant en championnat qu'en Coupe de France, au cours des prochaines semaines.

Marchés de l'OM Cotes Marseille bat Strasbourg 1.67 Brest vs Marseille - Moins de 2,5 buts 2.10 Marseille remporte la Coupe de France 4.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Quel avenir pour l'OM et De Zerbi après une fin de règne agitée ?

L'arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille en 2024 avait tout d'un coup de maître. Auréolé de son succès en Premier League avec Brighton, le technicien italien avait rapidement séduit le Vélodrome en décrochant une deuxième place dès sa première saison. Ses débuts dans l'Hexagone laissaient présager un cycle radieux.

Cependant, le vent a tourné. L'exercice 2025/26 a démarré sous tension avec un revers 1-0 contre Rennes, suivi de critiques acerbes de De Zerbi envers son propre vestiaire. Cette fracture s’est accentuée ces dernières semaines : l’aventure en Ligue des Champions a pris fin brutalement en janvier avec deux revers cinglants (3-0) contre Liverpool et le Club Bruges. Le point de non-retour a été atteint cette semaine après l’humiliation subie lors du Classique face au PSG (5-0), menant à un départ par consentement mutuel.

Avec 56,5 % de victoires – le deuxième meilleur ratio de sa carrière – le bilan de De Zerbi à Marseille est loin d’être infamant. Si son passage sur la Canebière n’a pas forcément boosté sa cote, sa réputation reste solide. Le technicien de 46 ans est d'ailleurs le grand favori pour reprendre le banc de Tottenham. À défaut des Spurs, son style offensif pourrait également en faire un candidat sérieux pour Manchester United.

Pour l’OM, la saison est loin d’être terminée. Actuellement quatrièmes de Ligue 1, les Marseillais sont en pleine course pour une qualification en Ligue des champions. La Coupe de France reste également un objectif majeur, d'autant que le tirage au sort leur a offert un quart de finale abordable à domicile contre Toulouse.

Vers un "choc psychologique" au Vélodrome ?

Le nom qui circule avec le plus d'insistance pour succéder à l'Italien est celui d'Habib Beye. Bien que son équipe de Rennes soit en forme et talonne l'OM au classement, l'ancien capitaine olympien (48 ans) ne devrait pas hésiter longtemps avant de retrouver un club qu'il connaît par cœur.

La probabilité d'un rebond immédiat est forte. Les rapports font état d'une rupture totale entre De Zerbi et ses joueurs ; une grande partie de l'effectif devrait donc accueillir ce changement comme une bouffée d'oxygène.

Leur prochain rendez-vous les oppose à Strasbourg au Vélodrome. Le Racing reste sur deux défaites consécutives et affiche un bilan médiocre à l'extérieur (55 % de revers cette saison). Face à des Marseillais qui remportent 70 % de leurs matchs à domicile en Ligue 1, la victoire olympienne semble être une base solide pour vos combinés.

Sous l'ère De Zerbi, les matchs de l'OM cette saison affichaient une moyenne spectaculaire de 3,48 buts. Pourtant, la défense n'est que la 7ème du championnat. La priorité du futur coach sera de verrouiller l'arrière-garde, surtout après les récents cartons encaissés.

Les parieurs pourraient trouver de la valeur sur le marché des "Under" (moins de buts). Le "Moins de 2,5 buts" lors du déplacement à Brest (probabilité implicite de 47,6 %) est particulièrement tentant, d'autant que ce pari est passé lors des quatre dernières réceptions des Ty'Zefs.

Enfin, avec un PSG déjà éliminé et sans le fardeau des compétitions européennes, l'OM a une voie royale en Coupe de France. Portés par leur public, ils sont favoris pour écarter Toulouse et rejoindre le dernier carré. Avec une probabilité de 25 %, la cote de Marseille pour la victoire finale représente une réelle "value" sur le marché des outsiders.

+