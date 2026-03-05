Les 3 clubs majeurs d'Europe à surveiller pour la relégation cette saison

La lutte pour le maintien entre dans une phase cruciale sur tout le continent, et certains clubs historiques se retrouvent dans une situation plus qu'alarmante.

Marchés de la relégation en Europe Cote Tottenham relégué 5,00 Wolfsburg relégué 4,00 Torino relégué 34,0

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Ces cadors européens au bord du gouffre

Avec les performances solides des promus Leeds et Sunderland, la lutte pour le maintien en Premier League réserve bien des surprises. West Ham occupe la zone rouge depuis la majeure partie de la campagne, et ses 14 années consécutives dans l'élite sont plus que jamais menacées.

Mais le véritable séisme vient du nord de Londres, où Tottenham glisse dangereusement vers l'abîme. Si les Spurs avaient fini 17èmes la saison passée sans jamais vraiment trembler, la donne est différente cette année : leur défaite 2-1 contre Fulham le week-end dernier était leur quatrième revers consécutif.

En Espagne, des piliers comme Valence et Séville figurent dans les huit derniers et ne sont pas encore tirés d'affaire. Toutefois, le mauvais sort des promus pourrait les sauver. Real Oviedo et Levante semblent promis à un retour immédiat à l'étage inférieur. Elche, après un début prometteur, n'a toujours pas gagné en 2026 et ne devance la zone rouge que d'une place. Mestalla et le Ramón Sánchez-Pizjuán devraient donc, sauf catastrophe, conserver leur statut en Liga.

En Allemagne, le couperet va tomber pour au moins un grand nom. Le Werder Brême et Wolfsburg occupent actuellement deux des trois dernières places. Mönchengladbach n'est pas non plus à l'abri avec seulement 25 points.

Enfin, en Serie A, la Fiorentina ne doit son salut hors de la zone de relégation qu'à la différence de buts. Pourtant, la Viola sous-performe massivement par rapport à ses points attendus (39,8 xPTS). Leurs deux victoires lors des trois derniers matchs suggèrent qu'ils ont enfin trouvé le déclic.

Sur quelles équipes historiques miser pour la descente ?

En France, le FC Nantes semble filer tout droit vers sa première relégation depuis 2009, avec seulement quatre victoires au compteur en Ligue 1. Mais avec une probabilité implicite de 85,7 %, il n'y a quasiment aucune "value" à parier sur leur chute.

C'est là que le cas de Tottenham devient intéressant. La cote des Spurs sur le marché de la relégation est particulièrement attractive. L'arrivée d'Igor Tudor n'a pas provoqué le choc psychologique espéré, et les bons résultats de West Ham et Nottingham Forest mercredi dernier ont encore assombri le tableau.

Le calendrier de fin de saison est un cauchemar pour les Londoniens : ils doivent encore se déplacer à Liverpool, Aston Villa et Chelsea, trois prétendants à la Ligue des champions. L'an passé, ils avaient perdu presque tous ces duels. La fin de championnat s'annonce extrêmement périlleuse.

Wolfsburg représente également une excellente opportunité en Bundesliga. Les Loups n'ont pris qu'un petit point sur leurs six derniers matchs. Le bilan pour les champions de 2009 est catastrophique : ils possèdent la co-pire défense du championnat (2,21 buts encaissés par match). Seul Heidenheim affiche un xG encaissé (45,3) supérieur au leur.

Pour ceux qui cherchent une "grosse cote", le Torino mérite réflexion avec une probabilité implicite de seulement 2,9 %. Installés en Serie A depuis 2012, les Granata pointent à une triste 14ème place. Le remplacement de Marco Baroni par Roberto D'Aversa en février n'est pas forcément un gage de sécurité : ce dernier a affiché un taux de victoire inférieur à 20 % lors de trois de ses quatre derniers postes et reste sur un limogeage à Empoli après une relégation.

Avec une différence de buts de -20 (la 3ème pire du championnat) et des chocs à venir contre Naples, Milan et l'Inter, sans oublier le derby contre la Juventus lors de la dernière journée, le Toro est un candidat sérieux à la surprise amère.

