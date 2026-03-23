4 paris "value" à l'approche des quarts de finale de la Ligue des champions

Dans la partie de tableau la moins relevée, Arsenal et Barcelone semblent destinés à se retrouver, mais la course au trophée reste plus ouverte que jamais.

Marchés Ligue des champions Cote Victoire de Barcelone & les deux équipes marquent (BTTS) vs Atlético 2.50 Viktor Gyökeres buteur à tout moment vs Sporting Non disponible Le PSG remporte le trophée 7.00 Le Real Madrid remporte le trophée 8.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Pourquoi être du "mauvais" côté du tableau peut être un atout

Avec encore de nombreux poids lourds en lice, les principaux prétendants au sacre européen vont devoir franchir des obstacles de taille. Arsenal, tête de série, bénéficie du tirage le plus clément en affrontant l'outsider, le Sporting, en quarts. En cas de qualification, les Gunners retrouveraient une opposition espagnole (Barcelone ou l'Atlético de Madrid) en demi-finale.

En théorie, ce parcours est un avantage net pour les hommes de Mikel Arteta. Cependant, ils pourraient arriver dans le dernier carré sans avoir été suffisamment testés par le véritable gratin européen.

L'histoire récente montre que les derniers vainqueurs ont souvent dû s'extirper de parcours du combattant. En 2024, le Real Madrid a dû écarter Manchester City et le Bayern Munich rien que pour atteindre la finale. De son côté, le PSG a dû remporter trois confrontations aller-retour face à des écuries de Premier League pour s'offrir la gloire la saison passée.

Cela suggère qu'un avantage psychologique réside peut-être du côté du tableau le plus relevé. La domination du PSG sur les clubs anglais s'est confirmée en huitièmes face à Chelsea. Les Parisiens feront le plein de confiance s'ils parviennent à éliminer Liverpool en quarts pour la deuxième année consécutive.

Néanmoins, le choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich pourrait bien être le tournant du tournoi. Les Merengues se sont qualifiés et ont soulevé la coupe lors des quatre dernières fois où les deux clubs ont été tirés au sort ensemble. S'ils écartent à nouveau le Bayern, les décuples vainqueurs (15 titres) deviendraient incontestablement l'équipe à battre.

À l'inverse, une victoire sur le Real Madrid serait un boost psychologique immense pour la troupe de Vincent Kompany, leur donnant la certitude nécessaire pour renverser n'importe quel cador du continent.

Quelles équipes sont les mieux armées pour aller au bout ?

L'avantage du terrain sera crucial dans ce quart de finale 100% espagnol. Barcelone reste sur une série impressionnante de 17 victoires consécutives devant ses supporters. S'ils ont battu l'Atlético 3-0 à domicile en Coupe du Roi au début du mois, cela n'avait pas suffi pour se qualifier sur l'ensemble des deux matchs.

L'équipe d'Hansi Flick a concédé au moins un but lors de ses 10 sorties en Ligue des champions cette saison. Cela donne une réelle "value" au pari combiné : victoire du Barça et les deux équipes marquent pour le match aller.

Les deux effectifs devraient être frais après la trêve internationale. Cependant, les Catalans pourraient accuser le coup lors du match retour, qui sera leur troisième confrontation en seulement 11 jours. Le Barça est capable de surclasser n'importe qui par son intensité, mais l'enchaînement des chocs pourrait peser. Au final, c'est peut-être la fatigue, plus qu'une défense perméable, qui causera leur perte cette saison.

Le vainqueur de ce duel devrait retrouver Arsenal, dont la supériorité technique devrait suffire à écarter le Sporting. Les Gunners surveilleront de près Viktor Gyökeres, qui retrouvera ses anciens employeurs. L'attaquant suédois tourne à un but toutes les 116 minutes en C1 depuis le début de la saison dernière. Sa cote en tant que buteur pour son retour à Lisbonne est particulièrement intéressante.

De l'autre côté du tableau, le PSG croit fermement en ses chances face à Liverpool. La saison dernière, les Parisiens avaient dominé les débats avec 4,45 xG contre seulement 1,86 pour les Reds lors de leur huitième de finale.

Le calendrier parisien est chargé avec un choc crucial en Ligue 1 contre Lens entre les deux manches européennes. Mais Liverpool n'est pas mieux loti, chaque match de Premier League étant une finale pour accrocher le top 5. Le PSG a prouvé sa capacité à briller lors des grands rendez-vous européens l'an dernier. Avec un groupe quasiment inchangé, ils représentent un excellent choix au vu des cotes actuelles.

Enfin, avec six titres sur les douze dernières éditions, le Real Madrid reste une valeur sûre. Des signes de progrès défensifs ont été observés au tour précédent, ne concédant que 2,53 xG sur 180 minutes face à Manchester City. Avec le retour en forme de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, épaulés par un duo Vinicius Jr / Fede Valverde de gala, leur science du contre et leur talent individuel en font, une fois de plus, de sérieux prétendants.

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