4 sélections à forte valeur pour vos combinés de coupes nationales cette semaine

Nous prévoyons un nouveau duel ouvert pour la demi-finale retour de l'EFL Cup entre Arsenal et Chelsea, tandis que la tâche s'annonce plus simple pour le VfB Stuttgart sur la pelouse de Holstein Kiel.

Des buts attendus dans le Nord de Londres et à Kiel

La demi-finale de l'EFL Cup entre Arsenal et Chelsea est particulièrement indécise. Bien que les Gunners l'aient emporté 3-2 à Stamford Bridge lors du match aller, leur avance reste fragile.

Ils retrouvent l'Emirates pour le match retour, un stade où Arsenal s'est révélé pratiquement imbattable cette saison, avec une seule défaite concédée en 12 réceptions.

Au regard de l'historique des confrontations, parier sur le fait que les deux équipes marquent semble être l'option la plus sûre. Les deux formations ont trouvé le chemin des filets lors de cinq de leurs sept derniers duels. Chelsea n'a d'ailleurs plus réalisé le moindre "clean sheet" face à Arsenal depuis dix rencontres. Par conséquent, leur salut passera impérativement par leur capacité à inscrire plus de buts que les Gunners.

Sous la direction de Liam Rosenior, Chelsea semble avoir développé une grande résilience en très peu de temps. Une victoire de caractère riche en buts sur la pelouse du Napoli en Ligue des champions, suivie d'un succès 3-2 après avoir été menés contre West Ham, a considérablement boosté la confiance de ce jeune effectif.

En Premier League, Arsenal a concédé au moins un but lors de quatre de ses cinq derniers matchs à domicile. Ainsi, avec une équipe de Chelsea obligée de marquer pour rester en vie dans cette double confrontation, miser sur le "BTTS" (les deux équipes marquent : Oui) présente une réelle valeur.

Le VfB Stuttgart a de son côté hérité d'un tirage très abordable pour ce quart de finale de la DFB-Pokal en Allemagne. Stuttgart occupe actuellement la quatrième place de la Bundesliga. C'est la troisième équipe la plus en forme du championnat sur les huit derniers matchs, avec une moyenne solide de 2,13 points par rencontre.

En milieu de semaine, ils se déplacent chez une formation de 2. Bundesliga, Holstein Kiel, reléguée de l'élite la saison dernière. Depuis, Kiel peine à retrouver ses marques au deuxième échelon et stagne en milieu de tableau.

Kiel n'a remporté que trois de ses 14 dernières rencontres en 2. Bundesliga. Le vainqueur de la Coupe d'Allemagne étant directement qualifié pour la Ligue Europa, Stuttgart sera pleinement mobilisé pour remporter ce duel.

Indépendamment de leur classement en championnat, une victoire à Kiel permettrait à Stuttgart de n'être plus qu'à deux succès d'une place européenne pour la saison prochaine.

Le Barça trop fort pour Albacete

Albacete Balompié a créé la sensation au tour précédent de la Coupe du Roi en faisant tomber le Real Madrid sur ses terres. Ce club de deuxième division a inscrit le but de la victoire à la 94e minute contre les Merengues pour s'offrir ce quart de finale face au FC Barcelone.

En Liga 2, Albacete réalise une saison très moyenne. Ils pointent à la 12e place du classement, bien qu'ils restent sur une série de trois victoires consécutives en championnat sans encaisser de but. Leurs joueurs ont redoublé d'efforts pour gagner leur place dans le groupe qui affrontera le Barça ce mardi soir.

L'attaque d'Albacete est loin d'être prolifique en deuxième division, avec seulement 30 buts inscrits en 24 matchs. La tâche sera bien plus rude face à une équipe de Barcelone qui n'a pas encaissé le moindre but lors de ses deux derniers succès en Coupe du Roi.

Le Barça de Hansi Flick s'est défait de Guadalajara, adversaire coriace des divisions inférieures, avant de dominer le leader de la Liga 2, le Racing Santander.

Sachant que Barcelone n'a pas concédé de but contre le Racing, qui compte pourtant 11 points d'avance sur Albacete en championnat, un nouveau "clean sheet" face aux locaux est fort probable. Il est d'ailleurs à noter que le Racing a marqué 50 buts en 24 journées, contre seulement 30 pour Albacete.

C'est pourquoi nous misons sur le pari "Les deux équipes marquent : Non", car les probabilités de voir le Barça garder sa cage inviolée sont bien supérieures à 50 %

Un choc fermé entre Reims et Le Mans

Mardi soir, les huitièmes de finale de la Coupe de France sont également au programme. Ce tour propose une affiche entre deux formations en forme de Ligue 2 : Reims et Le Mans.

Reims ambitionne de retrouver l'élite dès la saison prochaine et occupe la 2e place de Ligue 2, tandis que Le Mans ne les suit qu'à la troisième place, à la différence de buts.

Les Rémois ont affiché une moyenne de 2,38 points par match lors de leurs huit dernières sorties en championnat. Les visiteurs, quant à eux, tournent à 2,25 points par match sur la même période.

Le Mans n'a concédé qu'une seule défaite loin de ses bases. En réalité, ils sont sur une impressionnante série de 20 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Ils n'ont encaissé plus d'un but que dans 30 % de leurs déplacements cette saison.

De son côté, Reims a gardé ses filets inviolés lors de 60 % de ses réceptions cette saison, avec une moyenne de seulement 0,80 but concédé par match à domicile.

Lors de leur confrontation en championnat fin août, Reims s'était imposé sur le fil (1-0). Miser sur "Moins de 2,5 buts" semble être un choix judicieux, tant on s'attend à une bataille tactique et fermée pour une place en quarts de finale.

