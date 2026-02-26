Strasbourg vs Lens : L’effet O’Neil, l’angle d’attaque idéal pour vos paris en Ligue 1

Gary O'Neil a posé ses valises en Alsace en janvier dernier, succédant à Liam Rosenior, parti pour Chelsea. Pour ses débuts, le technicien anglais s'est offert un carton (6-0). Depuis, le festival offensif ne s'est jamais arrêté.

Strasbourg vs Lens Cote Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts 1.87

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Un festival offensif permanent sous O’Neil

C'est une statistique qui interpelle tous les parieurs : chaque match de Strasbourg depuis l'arrivée de Gary O’Neil s'est terminé avec plus de 2,5 buts. Huit matchs, huit "Overs". Un départ canon pour l'ancien coach de Bournemouth et de Wolverhampton.

Ces chiffres englobent toutes les compétitions, y compris le baptême du feu d'O’Neil conclu par un cinglant 6-0 contre l'US Avranches (National 2) en Coupe de France. Le Racing aborde cette 24ème journée de Ligue 1 fort d'un exploit mémorable le week-end dernier : une victoire 3-1 contre Lyon, mettant fin à l'incroyable série de 13 succès consécutifs des Gones.

Cette performance faisait suite à un nul (2-2) contre Marseille. Strasbourg reste donc invaincu face à deux membres du Top 4. Avant cette série, les Alsaciens s'étaient inclinés de justesse (2-1) contre Le Havre et le Paris Saint-Germain.

Sur les huit premières rencontres dirigées par O’Neil, le combiné "BTTS (les deux équipes marquent) & plus de 2,5 buts" est passé à sept reprises. La seule exception reste le match de coupe contre Avranches, où Strasbourg avait assuré seul le spectacle offensif.

Ce renouveau intervient pourtant après un mercato agité : les départs de cadres comme Dilane Bakwa, Habib Diarra et Mamadou Sarr vers la Premier League auraient pu briser la dynamique. Pourtant, O’Neil a insufflé une liberté et une intention offensive constante, peu importe l'adversité.

Les résultats valident cette philosophie : 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. Septième de Ligue 1 avec 34 points, Strasbourg n'est qu'à trois longueurs de Rennes et de Lille. L'Europe est clairement en ligne de mire.

À domicile, la Meinau est redevenue une forteresse. Le RCSA a remporté cinq de ses six derniers matchs officiels devant son public, inscrivant au moins deux buts lors de ses deux dernières sorties.

Point tactique intéressant : Strasbourg est la seule équipe de l'élite à n'avoir jamais été menée au score à la mi-temps lors d'un match à domicile cette saison. Cette rigueur initiale permet aux talents offensifs de s'exprimer pleinement au fil de la rencontre.

Le trio d'attaque composé de Joaquin Panichelli, Martial Godo et Emanuel Emegha est impliqué sur 24 des 39 buts de l'équipe en championnat. Panichelli, avec 13 réalisations, talonne Mason Greenwood à la deuxième place du classement des buteurs. Seuls le PSG, l'OM et Lens ont fait trembler les filets plus souvent que "Le Racing" cette saison. Strasbourg crée, prend des risques et, surtout, régale.

Un pari qui coule de source

Lens arrive en Alsace avec l'orgueil blessé, mais reste un client redoutable. Le week-end dernier, les Sang et Or ont abandonné leur fauteuil de leader de façon dramatique, s'inclinant 3-2 à domicile contre Monaco après avoir encaissé trois buts en l'espace de dix minutes en seconde période. Ce n'était que leur deuxième défaite en 16 matchs.

Toutefois, les hommes de Pierre Sage savent réagir. Après chacune de leurs huit dernières défaites, ils ont systématiquement rebondi par une victoire au match suivant.

Avec 44 buts inscrits en 23 journées, Lens possède la troisième attaque du pays. Le trio Wesley Saïd, Odsonne Édouard et Florian Thauvin totalise 26 de ces buts.

Loin de leurs bases, les Lensois sont impressionnants : 7 victoires sur leurs 8 derniers déplacements officiels, avec au moins deux buts marqués à chaque succès. Lors de leurs trois derniers voyages en Ligue 1, ils ont inscrit neuf buts, dont une démonstration 5-0 face au Paris FC dans la capitale.

La tendance est lourde : chacun de leurs huit derniers matchs à l'extérieur a dépassé les 2,5 buts. Autre point crucial : Lens ne joue jamais le nul. Avec un seul partage des points cette saison (le plus faible total des cinq grands championnats européens), les Nordistes jouent pour gagner ou perdent avec les honneurs, mais les buts sont toujours au rendez-vous.

Défensivement, ni Strasbourg ni Lens ne semblent capables de cadenasser la rencontre. Lens a encaissé des buts lors de deux de ses quatre derniers déplacements et dans trois de ses cinq derniers matchs officiels.

De son côté, Strasbourg n'a réussi qu'un seul "clean sheet" en huit matchs sous O’Neil. De plus, 10 des 11 dernières rencontres officielles du Racing ont vu les deux équipes marquer (BTTS).

Historiquement, les confrontations à la Meinau sont prolifiques. Sur les cinq derniers duels où les deux équipes ont trouvé le chemin des filets, trois ont franchi la barre des 2,5 buts.

Strasbourg joue l'Europe, Lens veut récupérer son trône. Avec deux équipes portées vers l'avant et ayant un besoin impératif de points, le scénario d'un match fermé semble hautement improbable.

