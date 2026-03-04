4 "value bets" à saisir pour les huitièmes de finale

Malgré une impressionnante 3ème place lors de la phase de ligue, les Danois de Midtjylland abordent leur duel face à Nottingham Forest (Premier League) dans la peau d'un énorme outsider.

Cotes des matchs aller – Huitièmes de finale UEL Domicile Nul Extérieur Lille vs Aston Villa 2.80 3.30 2.37 Nottingham Forest vs Midtjylland 1.53 4.20 5.25 Celta Vigo vs Lyon 2.05 3.50 3.25 Bologne vs AS Rome 3.00 3.00 2.40

Aston Villa, grand favori, face au LOSC

Unai Emery est le maître absolu de l'Europa League, avec quatre trophées à son actif (trois avec Séville, un avec Villarreal). Fort de ce statut d'entraîneur le plus titré de l'histoire de la compétition, il guide Aston Villa vers ces huitièmes de finale.

Le CV d'Emery est la raison principale pour laquelle les Villans sont les grands favoris au titre final. Pourtant, les statistiques sous-jacentes (Expected Goals) sont moins flatteuses : Villa ne pointe qu'au 15ème rang de l'xG global de la compétition cette saison, avec une moyenne de 1,59 xG par match. En face, le LOSC se classe 8ème avec 1,67 xG.

Durant la phase de ligue, Lille a sous-performé ses statistiques (1,40 but réel contre 1,67 attendu), ce qui suggère une marge de progression en efficacité. À l'inverse, Villa a surperformé (1,75 but contre 1,59 xG). Un retour à la normale pour l'une ou l'autre équipe pourrait créer une énorme surprise. De plus, la forme domestique de Villa s'étiole avec seulement 5 points pris lors de leurs 5 derniers matchs de Premier League. Difficile d'accorder une confiance aveugle aux Anglais avant ce match aller.

Midtjylland : le "Value Bet" de ces huitièmes ?

Le "petit" club danois de Midtjylland a fait preuve d'une résilience et d'une qualité rare pour terminer au 3ème rang de la phase de ligue, s'offrant un ticket direct pour les huitièmes. Leur adversaire, Nottingham Forest, a dû passer par un barrage éprouvant face à Fenerbahçe.

Sur le papier, l'écart de cote en faveur de Forest au City Ground semble exagéré. Cependant, les datas nuancent l'exploit danois : Midtjylland a affiché le 5ème meilleur xG (1,79), mais Forest a fait mieux (1,86). Surtout, les Danois ont largement surperformé leurs métriques (2,29 buts marqués pour 1,79 attendus). Avec 19 points glanés pour seulement 12,5 points attendus (xPTS), aucune équipe n'a autant défié les statistiques. Miser sur eux uniquement sur la base du classement pourrait être un piège.

Lyon, leader de la phase de ligue, face à l'outsider Celta Vigo

L'Olympique Lyonnais a survolé la phase de ligue avec 21 points et 18 buts inscrits (2,25 par match). Une efficacité redoutable, supérieure de 0,5 point à leur xG de 1,74. Le parcours fut plus laborieux pour le Celta Vigo, dont l'xG de 1,33 les place au 29ème rang sur 50 clubs engagés.

Lyon a dominé la possession (61,2 % en moyenne), tandis que le Celta a surperformé son xG de 4,2 buts (3ème plus gros écart du tournoi), preuve d'une dépendance aux exploits individuels plutôt qu'à une création d'occasions constante. Tous les regards seront tournés vers Bryan Zaragoza, impliqué sur 4 des 15 buts espagnols. Si Lyon parvient à le museler, le club galicien aura beaucoup de mal à exister.

Duel 100 % italien : la Roma face à Bologne

Cette dernière affiche oppose la Louve au vainqueur de la dernière Coupe d'Italie. Bologne domine le classement des xG de la compétition avec 2,18 par match, bien qu'ils aient sous-performé ce chiffre de 0,58 par rencontre. Défensivement, les hommes d'Emiliano Italiano sont solides (0,70 but encaissé pour 0,92 xGA).

La Roma de Gian Piero Gasperini pointe au 13ème rang des xG (1,63) et brille également par sa solidité défensive (0,75 but encaissé pour 1,10 xGA). Tout indique une double confrontation fermée entre deux blocs tactiques très compacts.

Historiquement, le Stadio Renato Dall’Ara ne réussit pas à la Roma (aucune victoire lors des 4 derniers déplacements). De plus, Bologne a remporté deux de ses trois derniers duels au Stadio Olimpico en championnat. Un seul point séparait les deux équipes en phase de ligue. Miser sur le "Moins de 2,5 buts" sur les deux manches semble être l'option la plus sage.

